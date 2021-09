Spawn Reboot évitera de raconter l’histoire d’origine des bandes dessinées de Todd McFarlane

L’écrivain de bandes dessinées Todd McFarlane a assuré aux fans que le redémarrage de Spawn ne se contenterait pas de remanier l’histoire d’origine du personnage. McFarlane, qui prévoit de diriger le redémarrage s’il devait décoller (cela fait longtemps), a insisté sur le fait que le projet évite de frapper les mêmes battements que l’effort de 1997, en attendant les scénaristes qui pourraient apporter quelque chose de différent à la procédure.

« Je ne voulais pas faire l’histoire de l’origine de la bande dessinée à partir des numéros 1 à 3 du film. Nous recherchions des gens, sans même leur dire cela, pour donner quelque chose d’un peu différent. Malheureusement, 80 à 90 pour cent des eux, selon l’autre personne impliquée qui interviewait la plupart d’entre eux, tombaient dans le piège de raconter l’histoire de la bande dessinée dans le film. Nous avons vu ce film. Ce film est sorti il ​​y a plus de 20 ans de New Line. Alors quoi n’avons-nous pas vu que ce serait intéressant et pertinent aujourd’hui, à la fois en termes de réalisation de films et de contenu social. »

Réalisé par Mark AZ Dippé, et avec Michael Jai White dans le rôle titre, 1997 Frayer commence là où les histoires de bandes dessinées le font souvent, au tout début, décrivant l’histoire d’origine du personnage et détaillant comment un marine américain assassiné, Al Simmons, est ressuscité en tant que chef réticent de l’armée de l’enfer. De toute évidence, McFarlane veut à tout prix rester à l’écart de cette approche et envisage peut-être de commencer le redémarrage à partir d’un point où Spawn est déjà établi et exerce ses fonctions. Nul doute que cela sera adopté par les fans et le public, les histoires d’origine de la bande dessinée étant devenues assez fatiguées au cours de la dernière décennie.

Le scénariste qui a finalement réussi à trouver une autre voie dans le monde de Frayer est Ville détruite le scénariste Brian Tucker, qui travaille actuellement sur le script du redémarrage. Todd McFarlane On a demandé ce qui faisait exactement de Tucker le premier choix, ce qui a conduit l’icône de la bande dessinée à taquiner l’annonce d’un autre grand nom …

« Eh bien, ce n’était pas seulement ma décision. Il y a une poignée d’autres personnes qui y travaillent que nous n’avons pas encore annoncées. L’une des personnes qui y travaille: ce sera un grand nom lorsque nous pourrons enfin annoncer Je pense qu’il a dit qu’il avait parcouru près d’une centaine de scénarios par autant de personnes qu’il le pouvait. Nous recherchions idéalement quelqu’un qui pourrait apporter une voix au personnage à deux niveaux : je ne suis qu’un enfant blanc et canadien. Je n’ai pas vécu la vie d’un homme en Amérique de quelqu’un avec la peau foncée. Nous avons pensé qu’il était important d’avoir le point de vue de quelqu’un qui a, quelqu’un avec ce point de vue entrant et ajoutant un penchant légèrement différent à ce que vous et moi, en tant que lecteurs de bandes dessinées, vous savez déjà ce qu’est Spawn. »

Blumhouse Productions a également depuis confirmé son implication dans le Frayer redémarrer, et bien que Jamie Foxx et Jeremy Renner aient déjà été attachés à la star, on sait actuellement s’ils sont toujours à bord. Cela nous vient de CBR.com.

Sujets : spawn