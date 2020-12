Spawn: Michael Jai White révèle s’il accepterait un caméo lors du redémarrage

Il y a environ 20 ans, l’acteur et artiste martial Michael Jai White est devenu un nom de référence requis parmi les cercles de geek de l’époque pour être le protagoniste de « Frayer», Adaptation au grand écran du personnage homonyme de Bandes dessinées créé par Todd McFarlane, ce qui va sans dire qu’il s’est avéré être un échec devant la critique spécialisée, bien qu’il ait réussi à acquérir un certain statut de culte.

Depuis la sortie du film, White a eu un nombre important d’apparitions sur des succès estivaux tels que « Le Chevalier Noir« Ou la série »La Flèche». De plus, il aurait eu des apparences moins reconnaissables dans « Le vengeur toxique » et « Tortues Ninja Teenage Mutant», Dans lequel il avait l’utilisation de combinaisons prothétiques.

L’acteur a commenté dans une récente interview avec Comicbook.com qu’il n’est pas étrange que, lors de ses apparitions à des conventions, certains père et fils l’abordent et qu’ils soient tous les deux fans de deux choses complètement différentes dans lesquelles il est apparu.

Actuellement, avec le développement du nouveau redémarrage de « Frayer« pour le cinéma, blanc On lui a demandé s’il envisagerait un jour de jouer un petit rôle dans le film. « Vous avez raison. Par respect pour les fans qui m’ont mis là où je suis, je devrais dire oui. Aussi simple que cela », commente l’acteur.

Au cours des cinq dernières années, Todd McFarlane est resté pleinement actif avec la possibilité d’écrire et de réaliser un nouveau film basé sur Spawn, qui est toujours en développement et qui, selon le créateur, serait plus un film d’horreur qu’un film de super-héros conventionnel.

Lors d’une apparition publique lors d’une convention plus tôt dans l’année, McFarlane Je prévois que le grand succès de « Joker«Cela aurait changé le paysage de l’industrie. Maintenant, au lieu de passer des appels pour demander l’opportunité de faire la bande, maintenant il les reçoit. On sait que Jason Blum sera en charge de le produire.