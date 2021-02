Spawn Creator promet que le redémarrage est sur la bonne voie: nous avons franchi un seuil la semaine dernière

Au cours des deux dernières décennies, le dessinateur de bandes dessinées Todd McFarlane a nourri un rêve de donner vie à son personnage le plus populaire, Frayer, dans un film en direct. Alors qu’un tel film a déjà été réalisé en 1997 avec Michael Jai White, McFarlane a quelque chose de beaucoup plus avant-gardiste en tête pour un redémarrage, qu’il vise à écrire et à réaliser lui-même. Dans une récente interview, McFarlane a affirmé que le projet progressait toujours de manière significative.

« C’est le même genre de frustration [of what’s holding things up at the moment]. Je continue de dire la même chose, et à un moment donné, je suis sûr que cela tombe dans l’oreille d’un sourd, mais nous venons d’ajouter une autre personne. Un mouvement se produit. Nous avons franchi un seuil littéralement la semaine dernière. «

Après l’échec critique et commercial du film de 1997, Frayer était considérée comme une propriété en faillite par Hollywood, et Todd McFarlane a eu du mal à intéresser les gens à créer un long métrage classé hard-R pour le personnage, ce que McFarlane pense que l’histoire mérite.

Puis vint le succès des tarifs de super-héros notés R comme Dead Pool et Joker, et l’intérêt pour l’histoire de McFarlane a été ravivé à Hollywood. Le Frayer film dirigé par McFarlane a ajouté Jamie Foxx dans le rôle principal et Jeremy Renner comme personnage secondaire l’année dernière. Maintenant, selon McFarlane, alors qu’il est difficile de trouver des nouvelles concrètes fraîches qui peuvent être partagées avec les fans, l’équipe derrière le prochain film est sur la même longueur d’onde pour réaliser sa vision du définitif. Frayer film.

«Je sais que lorsque les gens n’obtiennent pas de noms, d’informations et de trucs concrets, et quand je dois dire: » Il se passe des choses. Attendez simplement « , ce n’est pas une réponse très satisfaisante, c’est essentiellement ce que je dis. , parce que je sais que c’est bien plus que cela qui se passe. Et vous savez, sur le front hollywoodien, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent encore à être annoncées. Mais oui, je tombe dans ce même seau, mais au moins nous ramons tous dans la même direction en ce moment. Donc je pense qu’il y a un peu de distraction, mais maintenant, je pense que nous sommes tous assez concentrés ici, et tout le monde veut le même objectif, c’est-à-dire « Prenons cette chose au niveau suivant. Allez, les gars, allons-y. » «

Le Frayer les bandes dessinées racontent l’histoire d’Al Simmons, un agent des services secrets qui a été trahi par un coéquipier. Après sa mort et sa descente aux enfers, Simmons a conclu un accord avec un démon pour retourner sur Terre pour voir sa femme une dernière fois, en échange de devenir un agent de l’enfer connu sous le nom de Hellspawn, une entité démoniaque alimentée par Necroplasm qui lui donne du surnaturel. pouvoirs.

Écrit et réalisé par Todd McFarlane, le live-action Frayer Le film mettra en vedette Jamie Foxx dans le rôle principal d’Al / Spawn et Jeremy Renner dans le rôle du détective des homicides du NYPD Twitch Williams. Le film n’a pas encore reçu de date de sortie. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

