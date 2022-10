Spawn Cinematic Universe en cours de planification par Todd McFarlane

Développement sur la gestation longue Frayer le redémarrage a finalement fait un grand pas en avant plus tôt cette semaine, mais tout en faisant un seul film a pris cette longue icône de bande dessinée et Frayer le créateur Todd McFarlane pense déjà à l’avenir. S’adressant à CBR.com, McFarlane a révélé qu’il avait déjà en vue un univers cinématographique Spawn. Un univers cinématographique pouvant comporter jusqu’à 300 personnages.





« Image Comics et la bande dessinée Spawn célèbrent leur 30e anniversaire cette année. J’ai donc plus de 300 personnages dans mon univers. Encore une fois, ils ne sont pas tous égaux à Spawn, mais ils existent. Est-ce que je pense qu’il y a un façon de se diversifier de Spawn dans l’univers Spawn? Oui.

Grâce au MCU, les univers cinématographiques font désormais fureur, avec toutes les franchises de Netflix à Sonic l’hérisson essayant de trouver des moyens de créer pour construire les leurs. McFarlane a poursuivi en déclarant que même si le prochain Frayer le film maintiendra l’accent sur le personnage principal, il a déjà un plan d’expansion.

« L’expansion a commencé avec mes personnages et y a-t-il une progression naturelle qui pourrait se poursuivre à Hollywood, la réponse est oui … tant que nous pouvons lancer Spawn hors de la porte pour commencer. »

Lancer simplement Frayer « out the gate » s’est avéré être une tâche monumentale jusqu’à présent, McFarlane travaillant dur pour obtenir le Frayer redémarrer depuis 2007. Créé par McFarlane au début des années 90, Frayer commence sa vie en tant qu’assassin nommé Albert Francis Simmons avant d’être assassiné et de conclure un accord pour devenir un Hellspawn. Alors qu’il commence par faire les enchères de l’enfer, Spawn trouve bientôt un nouveau but en arrêtant le mal, en combattant les gangs de rue et le crime organisé en tant qu’anti-héros. Le personnage a déjà été adapté à l’écran, dans l’effort très décrié de 1997 mettant en vedette Michael Jai White.





Frayer Récemment ajouté Joker & Captain America : nouvel ordre mondial Écrivains

Cinéma nouvelle ligne

Après beaucoup d’attente, ça ressemble enfin à McFarlane Frayer le redémarrage peut en fait se faire, avec le projet tapant Joker co-scénariste Scott Silver, Le faucon et le soldat de l’hiver et Captain America : Nouvel Ordre Mondial Malcolm Spellman et le nouveau venu Matthew Mixon pour écrire le scénario du projet de film de bande dessinée.

Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar, reste à bord pour jouer le titre de l’enfer vengeur, l’acteur révélant récemment des détails sur ce à quoi ressemblera son costume de super-héros d’un autre monde lorsqu’il prendra enfin vie sur le grand écran.

« J’ai vu beaucoup de concepts. Parce que Todd, ce qu’il fait, chaque jour, il griffonne et il répare et il fait des choses qui, pour moi, je pense que ça va être comme une sortie quand vous le voyez » Foxx a révélé. « Et comment il fabrique cette cape et comment cette cape devient presque – je dirai ceci – aussi grande que l’écran que vous regardez. »

Avengers : Fin de partie La star Jeremy Renner serait également attachée, l’acteur Marvel étant supposé jouer un détective. Le producteur Jason Blum est également de la partie.

Après tout ce temps, voici en espérant que le Frayer le redémarrage vaudra la peine d’attendre.