Sparklestone & Darkstone : A quels Pokémon sont-ils destinés dans Pokemon Legends : Arceus ?

Depuis plusieurs générations de jeux, il y a eu dans le Pokémon série articles spéciaux que certains Pokémon aider à se développer. Cela inclut les objets rares Pierre scintillante et pierre sombrequi sont également dans Pokémon Légendes : Arceus peut être trouvé.

Dans ce Guider nous voulons vous dire quels Pokémon peuvent être développés avec ces deux éléments et de quel type monstre de poche vous recevez ainsi. Bien sûr, nous vous expliquerons également exactement comment et où vous pouvez obtenir les pierres.

la pierre étincelante est un élément qui dans Pokemon Diamant et Perle a été introduit et est utilisé pour faire évoluer certains Pokémon. Cela nécessite de sélectionner l’objet dans le sac et de l’appliquer au Pokémon approprié, mais cela consommé.

Total là deux monstres de pochequi vivent ainsi une transformation. D’une part, vous pouvez entrer avec une pierre scintillante Kirlia mâle dans un Galagladi transformer et d’autre part cet élément transforme un bécassine femelle dans un Frosdedje.

Maintenant, bien sûr, vous devez d’abord trouver la pierre de développement, mais ne vous inquiétez pas, car il existe plusieurs façons d’obtenir cet objet rare, que nous avons bien sûr toutes répertoriées pour vous.

ginnan : Le chef de la guilde Ginkgo parcourt la région d'Hisui et vous vend des objets rares provenant de divers endroits, dont la pierre étincelante que vous pouvez acheter pour 5 000 Pokédollars peut acquérir.

Felicitas : Trouvez ce PNJ dans village de joie et vous pouvez obtenir l'article pour elle 1 200 points de gratitude acheter. Le DP est gagné en ramassant les sacs abandonnés et en les renvoyant.

extraction de minerai : Avec un peu de chance, vous pouvez trouver la très convoitée pierre d'évolution en extrayant du minerai. Elle est aussi parfois donnée par Ursaluna déterré.

mission secondaire : Terminez la mission secondaire Traces d'un vieux village et vous recevrez également une pierre scintillante pour vos efforts.

distorsion de l'espace-temps: L'objet apparaît rarement dans les distorsions spatio-temporelles.

© La société Pokémon/Nintendo

Tout comme la pierre étincelante, la Pierre noire Introduit dans Pokémon Diamant et Perle, et tout comme son homologue scintillant, il aide certains Pokémon à évoluer. Lorsqu’il est utilisé, il est également consommé.

Total là quatre Pokémon, qui peut être transformé avec lui. C’est ainsi qu’on devient Kramurx un Kramshefun Traunfugil se transforme en un magie de rêveun lanternecto devient squelette et duokles peut à Dürengard à développer davantage.

L’objet peut également être trouvé à plusieurs endroits, ce qui est également nécessaire lors du choix de Pokemon pour évoluer avec lui. Nous avons répertorié toutes les façons d’obtenir la pierre de développement ici pour vous.

Felicitas Mission : ce commerçant du village du Jubilé vend non seulement une pierre scintillante, mais également une pierre sombre. Il peut avec elle pour 1 200 points de gratitude être acquis. Le DP est gagné en ramassant et en renvoyant les sacs déposés par d'autres voyageurs.

ginnan : Ce commerçant possède de nombreux objets rares différents, y compris bien sûr cette pierre d'évolution, qui est utilisée pour 5 000 Pokédollars peut être acheté.

mission secondaire : Terminez la mission secondaire Des apparitions étranges la nuit et apportez à Nessa les 30 Wisps, vous recevrez cet objet en récompense.

extraction de minerai : De temps en temps, vous trouverez dans formations minéralisées grises ou rouges une pierre noire. Il peut rarement aussi de Ursalune à fouiller.

distorsion de l'espace-temps: L'objet apparaît rarement dans les distorsions spatio-temporelles.

© Nintendo, la société Pokémon