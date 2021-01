SpaceX vise mercredi pour le vol d’essai du Starship SN9

Le dernier SpaceX Starship le prototype prendra son envol mercredi (27 janvier), si tout se passe comme prévu.

L’entreprise visait à l’origine à lancer le Véhicule Starship SN9 lors d’un vol d’essai à haute altitude hier (26 janvier), mais a apparemment été contrarié par le mauvais temps dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique. La nouvelle date cible est désormais mercredi, selon le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

« Nous espérons que la FAA approuvera un vol d’essai demain après-midi, » Musk dit via Twitter tôt ce matin (26 janvier), faisant référence à la Federal Aviation Administration des États-Unis.

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

Le prochain vol de SN9 devrait être similaire à celui effectué le mois dernier par son prédécesseur. Le vaisseau SN8 – qui, comme SN9, était équipé de trois moteurs Raptor – a grimpé à environ 12,5 kilomètres au-dessus de Boca Chica le 9 décembre. accomplir toutes ses tâches sauf la dernière . SN8 est descendu un peu trop vite sur son site d’atterrissage désigné, explosant en une boule de feu dramatique.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. L’architecture se compose de deux éléments réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une fusée géante nommée Super Heavy.

Le vaisseau final sera propulsé par six Raptors, et Super Heavy aura environ 30 des moteurs, a déclaré Musk. (Starship pourra se lancer au large de la Lune et de Mars mais aura besoin de Super Heavy pour quitter la Terre.)

De nombreux autres prototypes de Starship suivront SN8 et SN9 dans le ciel dans un proche avenir, si tout se passe selon le plan de SpaceX. Par exemple, le véhicule SN10 a été entièrement assemblé et devrait bientôt commencer les tests.