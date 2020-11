SpaceX vient de tester la fusée Falcon 9 pour son lancement d’astronaute pour la NASA

Un test de fusée SpaceX Falcon 9 déclenche brièvement ses moteurs de premier étage au sommet du Pad 39A du Centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 14 novembre 2020. La fusée lancera la mission d’astronaute Crew-1 pour la NASA le 14 novembre. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX vient de lancer la fusée qui transportera son prochain équipage d’astronautes vers la Station spatiale internationale ce week-end.

La compagnie privée de vols spatiaux a effectué mercredi 11 novembre un essai de tir statique de sa fusée Falcon 9 sur le pad 39A, ici au centre spatial Kennedy de la NASA. Le test est l’une des dernières étapes majeures avant un lancement prévu samedi (14 novembre).

Le test de routine avant le vol a lancé le compte à rebours avant le vol très attendu de la première mission opérationnelle de la société de sa capsule d’équipage Dragon, appelée Crew-1. Le vaisseau spatial est à destination de la Station spatiale internationale, transportant avec lui trois astronautes de la NASA et un vol spatial japonais.

Le test, initialement prévu pour mardi soir (10 novembre), a été repoussé de 24 heures afin que SpaceX puisse tester et remplacer une vanne de purge dans le deuxième étage de la fusée.

Mercredi après-midi, la fusée Falcon 9 a pris vie, alors que de la fumée s’échappait de ses moteurs pendant le test avant vol. Le bref allumage, connu sous le nom de test d’incendie statique, est une partie standard des procédures de pré-lancement et l’une des dernières étapes importantes avant le décollage.

Pendant le test, le Falcon 9 est maintenu appuyé sur le coussin tandis que ses neuf moteurs du premier étage sont brièvement mis à feu. Cela permet aux équipages de s’assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement et que la fusée est prête à voler. Peu de temps après le test, SpaceX tweeté que le test d’incendie statique était un succès et que la société prévoyait de lancer samedi à 19h49 HNE (0049 GMT le dimanche 15 novembre).

Le vol marque la 21e mission de l’année de SpaceX et la première mission de longue durée à être lancée depuis la Floride. Le premier étage de la fusée devrait atterrir à la base aérienne de Cap Canaveral environ 9 minutes après le décollage. Si tout se passe comme prévu, la capsule de l’équipage ne passera que 8,5 heures à suivre la station spatiale avant d’arriver à l’avant-poste orbital tôt dimanche (15 novembre).

La capsule Dragon et son lanceur sont tous deux nouveaux pour cette mission. Suite au succès de la mission Demo-2, qui a lancé deux astronautes de la NASA vers la station spatiale en mai pour un séjour de deux mois, la NASA a autorisé SpaceX à réutiliser à la fois la capsule de l’équipage et la fusée pour de futures missions. En fait, la mission Crew-2 qui doit être lancée l’année prochaine réutilisera la capsule Dragon de Demo-2 et le booster de la mission Crew-1.

Fidèle au précédent établi par la mission Demo-2, l’extérieur brillant du premier étage de la fusée a été orné du logo du ver emblématique de la NASA.

Avec la capsule Dragon perchée au sommet de la fusée, le duo est sorti du hangar et sur la rampe de lancement du complexe 39A lundi soir (9 novembre). D’une hauteur de 78,1 mètres (256,3 pieds), la paire a été soulevée pendant la nuit.

La fusée Crew Dragon et Falcon 9 de SpaceX est représentée dans le hangar du complexe de lancement 39A, au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, avant le lancement prévu de la mission Crew-1 vers la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: SpaceX / Twitter

Fixées à la rampe de lancement, les équipes ont chargé la fusée de propulseurs super refroidis – kérosène et oxygène liquide – puis ont brièvement allumé les neuf moteurs Merlin 1D du premier étage.

Les moteurs ont brièvement tiré à 15 h 52 HNE (20 h 52 GMT), générant 1,7 million de livres de poussée tandis que le booster restait fermement au sol. Les ingénieurs ont examiné les données avant de décider de procéder à la tentative de lancement prévue du Falcon 9 samedi soir.

« Le tir statique du Falcon 9 est terminé – ciblant le samedi 14 novembre à 19 h 49 HNE pour le lancement de la première mission opérationnelle de Crew Dragon vers la station spatiale avec quatre astronautes à bord », SpaceX tweeté peu de temps après le test.

La société a également déclaré que les équipes continueraient de surveiller les conditions météorologiques pour le décollage et le long de la trajectoire de vol menant de près au lancement.

Tir statique du Falcon 9 terminé – ciblant le samedi 14 novembre à 19 h 49 HNE pour le lancement de la première mission opérationnelle de Crew Dragon vers la @space_station avec quatre astronautes à bord. Les équipes continueront de surveiller les conditions météorologiques pour le décollage et le long de la trajectoire de vol11 novembre 2020

Le test d’incendie statique fait suite à un échange de matériel. Initialement prévu pour le 31 octobre, le vol Crew-1 a été repoussé de deux semaines pour permettre à SpaceX de remplacer l’un des neuf moteurs Merlin 1D du booster lors de sa première étape.

Le mois dernier, SpaceX a tenté de lancer un satellite GPS amélioré lorsqu’il a remarqué une anomalie du moteur. L’ordinateur de bord de la fusée a déclenché un abandon et la mission a été reportée indéfiniment pendant que les équipes travaillaient pour résoudre le problème.

Une enquête approfondie a révélé que les restes de laque de masquage résiduelle du processus de fabrication empêchaient les moteurs de fonctionner comme prévu. SpaceX a changé deux moteurs sur cette fusée et la mission GPS a pu décoller le 5 novembre.

SpaceX a également pris le temps d’examiner deux autres boosters et a déterminé que les mêmes traces de laque avaient été détectées dans les moteurs de deux autres premiers étages du Falcon 9 – un sur la fusée qui lancera le satellite d’observation de la Terre Sentinel-6 et un sur l’équipage. -1 booster. SpaceX a ensuite échangé les moteurs affectés.

Avec un test de tir statique réussi maintenant à son actif, la fusée est prête à voler. Après le lancement de samedi soir, SpaceX prévoit d’atterrir son booster de premier étage sur l’un de ses deux énormes drones, « Just Read the Instructions », qui est stationné dans l’Atlantique. En cas de succès, cela marquerait la 65e récupération de rappel.

