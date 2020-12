SpaceX vient de lancer un puissant satellite Sirius XM en orbite et a cloué un atterrissage de fusée

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé un vétéran des fusées Falcon 9 lors de son septième voyage dans l’espace dimanche (13 décembre) pour transporter un énorme satellite radio en orbite pour Sirius XM, puis revenir sur Terre.

Les deux étapes Fusée Falcon 9 décollé à 12h30 HAE (17h30 GMT) du Space Launch Complex 40 avant la station spatiale de Cap Canaveral, marquant le 25e lancement de la société de l’année. Il a mis en orbite le satellite radio SXM-7 de nouvelle génération pour le client Sirius XM.

Environ 9 minutes plus tard, le premier étage du booster est revenu sur Terre, atterrissant sur le drone SpaceX «Just Read The Instructions» dans l’océan Atlantique. Le lancement a eu lieu au milieu d’une fenêtre prévue de deux heures (il était initialement prévu pour 11 h 22 HNE) pour attendre de bonnes conditions météorologiques pour le lancement et l’atterrissage d’appoint, Les représentants de SpaceX ont déclaré via Twitter .

En relation: Voir l’évolution des fusées de SpaceX en images

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance le satellite Sirius XM SMX-7 en orbite depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral le 13 décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

La mission devait initialement décoller vendredi (11 décembre), moins de 24 heures après un United Launch Alliance Delta IV Heavy a lancé un énorme satellite d’espionnage pour le gouvernement américain à partir d’un pad à proximité.

Le temps de rotation entre les deux lancements aurait été un peu plus de 15 heures, marquant le temps le plus court entre les lancements ici au Cap depuis les années 1960. En septembre 1967, un Delta-G et un Atlas-Centaur ont décollé de deux rampes de lancement différentes à 10 heures d’intervalle. En août dernier, un Falcon 9 et une fusée Atlas V se sont lancés à moins de 35 heures d’intervalle, une première depuis mai 1981.

Mais vendredi, SpaceX a nettoyé la tentative de lancement suite à de multiples retards dans la fenêtre de vol prévue. Au cours des dernières minutes du compte à rebours, SpaceX a appelé à une suspension et s’est finalement retiré de cette tentative, invoquant le besoin de vérifications supplémentaires des systèmes au sol. Le retard s’est avéré fructueux lorsque le vétéran Falcon 9 a sauté du terrain dimanche pour sa 7e mission.

Un autre voyageur fréquent

Pour cette mission, le Falcon 9 de 70 mètres de haut a réussi à mettre en orbite le satellite de radiodiffusion de haute puissance Sirius XM-7 (SXM-7). Construit par Maxar Technologies pour Sirius XM, c’est l’un des deux satellites lancés par SpaceX pour remplacer les satellites obsolètes actuellement en orbite.

Le premier propulseur d’étage de la fusée, maintenant avec sept lancements et atterrissages à son actif, a atterri sur le drone « Just Read the Instructions » de SpaceX, qui attendait dans l’Atlantique. Il marque la 69ème récupération d’un propulseur de premier étage pour le fabricant de fusées basé en Californie.

Le premier étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 vétéran est vu sur le drone Just Read The Instructions dans l’océan Atlantique après avoir lancé avec succès le satellite Sirius XM SXM-7 en orbite le 13 décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

La fusée présentée lors du lancement de vendredi est un autre booster record. Connu sous le nom de B1051, ce propulseur ayant fait ses preuves en vol a entrepris son septième vol – le deuxième de la flotte SpaceX à le faire. Le premier, B1049, transporté un lot de 60 satellites Starlink en orbite le 24 novembre, avant d’atterrir sur l’autre drone de la société, «Bien sûr, je t’aime toujours».

À ce jour, le B1051 a transporté un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé jusqu’à la Station spatiale internationale dans le cadre d’un test en vol en 2019, suivi d’un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada ainsi que de quatre missions Starlink différentes. Pour son 7e vol, il a transporté un 15,432 lb. (7 000 kg) satellite en orbite pour Sirius XM. Le satellite diffusera plus de 8 000 watts de contenu aux abonnés Sirius aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes.

Le satellite Sirius XM SXM-7 se sépare de son étage supérieur SpaceX Falcon 9 lors d’un lancement réussi en orbite depuis la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride, le 13 décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

Le satellite SXM-7 est basé sur le bus satellite SSL-1300 de Maxar Technologies. Il est équipé de deux grands panneaux solaires ainsi que de batteries pour le stockage en orbite. Le SXM-7 fonctionnera dans le spectre de la bande S, entre 2,32 GHz et 2,345 GHz et fait partie d’une paire que SpaceX lance pour Sirius XM.

SpaceX est chargé de lancer un autre satellite pour Sirius XM, appelé SXM-8, qui devrait être lancé l’année prochaine. Chaque satellite a une durée de vie opérationnelle de 15 ans et remplacera deux satellites vieillissants déjà en orbite.

Illustration d’artiste du satellite Sirius XM-7 en orbite. (Crédit d’image: Maxar Technologies)

Le lancement du satellite SXM-7 de Sirius XM termine une semaine chargée pour le Cap et pour SpaceX.

Le 6 décembre, SpaceX a lancé son premier vaisseau spatial Cargo Dragon amélioré depuis le Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA. Le cargo automatisé est arrivé à la Station spatiale internationale le 7 décembre et s’est amarré avec succès à la station spatiale pour la première fois. (Sa précédente itération était amarrée à l’avant-poste orbital à l’aide du bras robotique de la station.)

Pendant ce temps, l’entreprise a lancé un prototype de sa fusée Starship Mars lors d’un vol d’essai à haute altitude mercredi (9 décembre). Le prototype de fusée de 164 pieds de haut (50 m) a volé à une altitude de 7,7 miles (12,5 km) et a été le premier prototype à être propulsé par trois des moteurs Raptor alimentés au méthane de SpaceX. Le navire en acier inoxydable a ensuite effectué une descente guidée vers une aire d’atterrissage de l’installation d’essai de SpaceX à Boca Chica, au Texas, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Dans le cadre de son vol d’essai, la fusée Starship a effectué une manœuvre de retournement dramatique, qui s’est préparée pour l’atterrissage, après que l’énorme fusée ait fait un flop du ventre en plein vol, qui l’a renvoyée sur Terre. La fusée a atterri trop fort et a éclaté en une spectaculaire boule de feu. Fondateur et PDG de l’entreprise, Elon Musk , a salué le vol d’essai comme un succès retentissant, affirmant que les équipes avaient obtenu les données dont elles avaient besoin.

Musk et SpaceX construisent le vaisseau spatial réutilisable comme un moyen de transporter à terme d’énormes quantités de marchandises dans l’espace et de transporter des personnes sur la lune, sur Mars et au-delà.

Pour préparer ce vol, SpaceX a testé le rappel du vétéran lundi soir (7 décembre), puis a ramené la fusée dans le hangar pour l’accoupler avec sa charge utile.

Ce vol marque la première fois qu’un client payant volera sur une fusée aussi vétéran. Historiquement, SpaceX a réservé des boosters de premier étage avec plus de trois vols à son actif pour les siens. Missions Starlink . Cela pourrait être un signe prometteur que les entreprises font confiance au facteur de réutilisation et sont plus à l’aise avec ces boosters éprouvés.

C’est également la première fois que SpaceX fait voler une pièce usagée d’un carénage de charge utile pour un client payant. La société a intensifié ses efforts de réutilisation pour inclure davantage de fusée. Lors de cette mission particulière, l’un des morceaux du cône de protection nasale a volé sur le vol Anasis-II cet été.

Pour faciliter ce type de réutilisation, SpaceX dispose de deux bateaux équipés de filets géants. Ces bateaux, nommés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief, sont capables d’attraper les carénages lorsqu’ils retombent sur Terre ou de les retirer de l’océan et de les ramener au port pour être réutilisés.

Quelques jours avant le lancement, GO Ms. Tree a été déployée dans la zone de récupération. Le navire équipé de filets effectue cette mission en solo alors que GO Ms. Chief est toujours stationné à Port Canaveral.

La prochaine étape pour SpaceX est le lancement d’un satellite classifié pour le National Reconnaissance Office. Cette mission devrait décoller de l’historique Pad 39A de la NASA au Kennedy Space Center le jeudi 17 décembre.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.