SpaceX tentera mardi un vol d’essai majeur du prototype du Starship SN8. Voici comment regarder en direct.

SpaceX a pour objectif de lancer un vol d’essai épique de son dernier prototype de vaisseau spatial mardi 8 décembre et vous pourrez regarder l’action en direct.

SpaceX a un webcast programmé pour être mis en ligne mardi à 7 h HNE (12 h 00 GMT) pour un « essai en vol à haute altitude » de son véhicule Starship SN8. Vous pouvez le regarder ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de SpaceX, ou directement via l’entreprise .

Vaisseau spatial est le système de transport que SpaceX développe pour amener les gens vers des destinations lointaines telles que la Lune et Mars. L’architecture se compose d’un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et d’une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy. Ces deux éléments seront entièrement et rapidement réutilisables, fondateur et PDG de l’entreprise Elon Musk a dit.

Starship et Super Heavy seront tous deux propulsés par le moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Starship portera six Raptors et Super Heavy environ 30 d’entre eux.

SpaceX a effectué une itération vers la conception finale du Starship via une série de prototypes, dont trois ont pris leur envol à ce jour – Starhopper, SN5 et SN6. Tous les trois étaient des véhicules monomoteurs qui ont atteint une altitude maximale d’environ 500 pieds (150 mètres) lors de leurs sauts, qui ont eu lieu à l’été 2019 et en août et septembre derniers, respectivement.

SN8 est beaucoup plus complexe, avec trois Raptors, un cône nasal et des volets stabilisateurs. Il volera bien plus haut que n’importe lequel de ses prédécesseurs, si tout se passe comme prévu; SpaceX est ciblant une altitude d’environ 8 miles (12,5 kilomètres).

« Ce vol suborbital est conçu pour tester un certain nombre d’objectifs, de la façon dont les trois moteurs Raptor du véhicule fonctionnent et les capacités globales d’entrée aérodynamique du véhicule, y compris ses volets de carrosserie, à la façon dont le véhicule gère la transition du propulseur », SpaceX écrit dans sa description de webémission . « SN8 tentera également d’effectuer une manœuvre de retournement à l’atterrissage, ce qui serait une première pour un véhicule de cette taille. »

Cependant, gardez votre horaire de visionnage flexible; il n’y a aucune garantie que SN8 décollera réellement mardi.

« Le calendrier est dynamique et susceptible de changer, comme c’est le cas pour tous les tests de développement », ont écrit les représentants de SpaceX dans la description du webcast.

Et ce ne sera pas un désastre si SN8 ne réussit pas ses débuts dramatiques, ont-ils ajouté: « Avec un test comme celui-ci, le succès ne se mesure pas à la réalisation d’objectifs spécifiques mais plutôt à ce que nous pouvons apprendre dans son ensemble, ce qui informera et améliorera la probabilité de succès dans le futur alors que SpaceX fait progresser rapidement le développement de Starship. «

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.