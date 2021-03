SpaceX tentera le 9e vol record d’une fusée Falcon 9 avec le lancement de Starlink dimanche

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX se prépare à lancer un troisième lot de satellites Starlink dans autant de semaines dimanche 14 mars et vous pourrez regarder l’action en direct en ligne.

La société basée à Hawthorne, en Californie, prévoit de piloter l’une de ses fusées vétérans Falcon 9 pour un record neuf fois avec la mission quelques jours seulement après le dernier lancement de SpaceX . Le lanceur à deux étages décollera de l’historique Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA ici en Floride à 6 h 01 HAE (11 h 01 GMT).

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez également regarder le lancement directement via SpaceX.

Le vol de dimanche matin marquera le huitième lancement de SpaceX cette année, en maintenant une cadence de lancement rapide établie l’année dernière lorsque la société a établi un nouveau record de lancement de 26 vols .

Les prévisionnistes du 45e escadron météorologique de l’US Space Force ont rapporté que la météo de lancement semble prometteuse pour le décollage tôt le matin de dimanche, avec un 90% de chances que le temps soit favorable . La seule légère préoccupation est le potentiel de cumulus.

Si nécessaire, il y a une fenêtre de lancement de sauvegarde lundi, avec des conditions météorologiques tout aussi prometteuses.

Un beau temps est également prévu en aval, ce qui est une bonne nouvelle pour le vaisseau drone principal de SpaceX – « Bien sûr, je t’aime toujours » – car il espère attraper le booster à son retour sur Terre. En cas de succès, l’atterrissage marquera la 77e reprise pour SpaceX depuis que la société a débarqué son premier booster en 2015, et le neuvième atterrissage pour ce booster en particulier.

Numéro de vol. 9

Le booster, B1051, est l’un des deux leaders de la flotte de l’écurie de fusées réutilisables de SpaceX. Il a volé pour la première fois en mars 2019 , lofting un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé à la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre d’une mission de démonstration.

Après ces débuts réussis, le B1051 a parcouru le pays pour lancer un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada des installations de SpaceX à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Le booster a ensuite volé un total de cinq fois de Floride en 2020, transportant cinq missions Starlink différentes et un satellite haut débit pour Sirius XM .

La mission de dimanche marque le deuxième vol du B1051 cette année et sa deuxième mission Starlink jusqu’à présent en 2021. Après son dernier vol, le 20 janvier , Les ingénieurs de SpaceX ont pu faire demi-tour et le préparer pour son neuvième vol historique en seulement 53 jours – le deuxième délai d’exécution le plus rapide pour ce propulseur particulier. (Le plus rapide était entre les vols 7 et 8, qui ont décollé à seulement 38 jours d’intervalle.)

Élargir la constellation

Ce vol en particulier, Starlink 21, est le 22e ensemble de satellites de diffusion Internet que SpaceX a livrés dans l’espace, y compris un ensemble de prototypes initiaux en 2019. La société prévoyait que sa constellation initiale serait forte de 1440, et alors que SpaceX est en bonne voie Pour atteindre cet objectif, la société a déjà obtenu l’approbation pour pas moins de 30 000 personnes, avec la possibilité d’en faire encore plus ultérieurement.

La dernière pile de 60 satellites rejoindra la flotte déjà en orbite, portant le nombre total lancé à plus de 1 300. (Ce nombre comprend les prototypes des satellites qui ne sont plus en service.) SpaceX remplit rapidement sa constellation initiale, car il prévoit de lancer un déploiement commercial complet plus tard cette année.

À cette fin, la société a récemment commencé à prendre des précommandes via son site Web. S’ils sont intéressés, les clients potentiels peuvent s’inscrire via le site Web Starlink de l’entreprise et un service sécurisé en déposant une caution. Le site Web indique que cela pourrait prendre plusieurs mois pour que le service devienne actif et qu’il n’autorise qu’un nombre limité d’utilisateurs par zone pour le moment.

En 2019, SpaceX a lancé un vaste programme de test bêta, appelé « mieux que rien beta « , qui a débuté uniquement avec les employés. Les premiers résultats se sont avérés être un succès. La société a donc étendu le programme de test aux résidents des États-Unis. Désormais, le service est offert dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada plus récemment, la Nouvelle-Zélande.

Lorsque des incendies de forêt ont fait rage dans le nord-ouest du Pacifique, SpaceX a fourni son Starlink au service de la division de gestion des urgences de l’État de Washington pour aider les premiers intervenants à lutter contre les incendies de forêt. Il a également fourni des terminaux à la tribu Hoh, une réserve située dans l’ouest de Washington. Les chefs tribaux ont déclaré que les membres avaient du mal à se connecter et que le service avait contribué à l’éducation et fourni l’accès à la télésanté.

SpaceX a également connecté la tribu Pikangikum au Canada, ainsi que des résidents du comté de Wise, en Virginie. Ces utilisateurs sont exactement le type de personnes pour lesquelles le service a été conçu – ceux des zones rurales ou éloignées avec un accès limité ou nul à la connectivité.

Récupération du carénage

Le bateau SpaceX équipé d’un filet GO Ms. Tree attrape une moitié de carénage de charge utile Falcon 9 le 18 août 2020. (Crédit d’image: Elon Musk via Twitter

Les capteurs de carénage de charge utile de fusée emblématiques de SpaceX – GO Ms Tree et GO Ms Chief – sont toujours mis à l’écart dans le port, en cours de maintenance. Lors de la mission précédente, GO Searcher et GO Navigator, deux des bateaux de récupération Dragon de SpaceX, ont été envoyés dans la zone de récupération pour récupérer les carénages.

Après avoir retiré les deux morceaux du carénage de l’océan, le dup les a transportés à Morehead City, Caroline du Nord, où ils ont été transférés à un autre membre de la flotte de récupération SpaceX: GO Pursuit. Le navire rapportera les pièces à Port Canaveral afin que GO Searcher et GO Navigator puissent récupérer les carénages après le lancement de dimanche.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.