SpaceX Starship SN10 passe le test de preuve cryogénique et attend le feu vert pour être lancé le 12 février

SpaceX a terminé le premier test de preuve cryogénique du Starship SN10 et a levé la fermeture de sa route à 16h30 CST (4h00 IST), signifiant la fin des tests pré-vol lundi. Après un test de preuve cryogénique réussi, SpaceX a demandé une éventuelle fenêtre de test d’incendie statique du 10 au 12 février (mercredi au vendredi). Il y a une autre fenêtre disponible le mardi 9 février. Si le Starship SN10 termine une répétition générale sans faute (WDR) et un tir statique mardi ou mercredi, la société peut toujours lancer la fusée d’ici vendredi.

La FAA, malheureusement, a envisagé de réémettre les restrictions d’espace aérien de SpaceX en notant que le lancement de SN10 est toujours en attente d’autorisation, ce qui ajoute à l’incertitude bureaucratique, en plus des obstacles techniques pour le vol pour obtenir l’autorisation. Le Starship SN10 est identique aux derniers Starships SN8 et SN9 qui ont récemment subi un échec de dernière seconde, qui a entraîné des impacts violents et des explosions les 9 décembre et 2 février, respectivement.

Le Starship SN10 est propulsé par un groupe de trois moteurs Raptor qui produisent jusqu’à 600 tonnes de poussée. Le SN10 a été construit dans le cadre d’une série de quatre prototypes, qui est conçu pour prouver une nouvelle méthode de récupération de fusée. SN10 est un prototype de fusée en acier avec un étage supérieur réutilisable mesurant 50 m (165 pi) de haut, 9 m (30 pi) de large et quelque 1350 tonnes métriques – autant que Falcon Heavy – lorsqu’il est entièrement alimenté.

Starship SN10 n’a pas encore terminé les tests de preuve cryogénique, qui se réfèrent à une pratique courante que SpaceX utilise pour vérifier la santé du véhicule avec de l’azote liquide, simulant le froid extrême du méthane liquide et du propulseur à oxygène sans risque d’explosion ou d’incendie violent.

