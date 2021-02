SpaceX signe un contrat avec la NASA pour lancer les premiers composants de la passerelle lunaire sur Falcon Heavy

10 févr.2021 12:27:32 IST

La NASA a annoncé mardi que SpaceX avait remporté un contrat important pour lancer les deux premières pièces de la prochaine passerelle lunaire en 2024. SpaceX prévoit d’utiliser une version modifiée de sa fusée Falcon Heavy pour transporter le noyau massif de la station spatiale dans la direction de la lune . Le contrat de 331,8 millions de dollars comprend le coût du lancement du Falcon Heavy et certains «coûts liés à la mission» selon une NASA Déclaration de presse. Le contrat a coûté à la NASA presque trois fois plus que le lancement du Falcon Heavy prévu en juillet 2022, lorsque l’agence prévoit de lancer une sonde pour étudier l’astéroïde Psyche.

L’agence spatiale américaine envisage que la passerelle servira de point de passage pour les astronautes en transit vers et depuis la surface de la lune pendant la mission Artemis. Les deux premiers éléments de la station spatiale lunaire – l’élément de puissance et de propulsion (PPE) et l’avant-poste d’habitation et de logistique (HALO) – constitueront les premiers modules de station spatiale lunaire utilisables. L’EPI, construit par Maxar, sera alimenté par de grandes ailes de panneaux solaires et utilisera des jets de fusée à plasma pour les manœuvres dans l’espace lointain. Il est également équipé de communications et de contrôle d’attitude pour le complexe Gateway multi-modules. Le HALO, développé par Northrop Grumman et Thales Alenia Space, abritera les premiers quartiers d’habitation des astronautes et des ports d’amarrage pour les cargos et les navires d’équipage arrivant et partant de la passerelle. La fonction combinée des systèmes de survie HALO et Orion permettra de soutenir jusqu’à quatre astronautes pendant 30 jours sur la passerelle, selon la NASA.

La NASA a sélectionné Falcon Heavy pour lancer ensemble les deux premiers éléments de la passerelle lunaire en une seule mission! https://t.co/3pWt0GMS4v pic.twitter.com/QzPtIYHeuF – SpaceX (@SpaceX) 9 février 2021

D’autres éléments de la station spatiale provenant de partenaires internationaux, comme le module d’habitation euro-japonais et un bras robotique canadien, rejoindront la passerelle en orbite autour de la lune lors de lancements ultérieurs, et le dernier avant-poste sera d’environ un sixième de la taille de l’International. Station spatiale actuellement en orbite, selon un Vol spatial maintenant rapport.

Jusqu’à présent, la NASA a soutenu qu’elle visait le lancement des premiers composants au plus tôt en mai 2024. Cependant, cette date devrait connaître des retards, pour de multiples raisons, notamment les revers technologiques, le changement de présidence américaine et les verrouillages COVID-19. L’ensemble de la chronologie de la mission Artemis connaît une période d’alignement de la réalité, selon un TechCrunch rapport, et de nouvelles dates cibles doivent encore être annoncées pour les plans ambitieux élaborés au cours des quatre dernières années. Le calendrier sera clarifié par la NASA au fur et à mesure qu’elle fera face à ces changements, dans les mois à venir, a ajouté le rapport.

