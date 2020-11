SpaceX s’apprête à lancer sa première mission ISS avec équipage complet samedi

Nous sommes probablement à quelques jours du premier lancement de SpaceX avec équipage complet.

La société d’Elon Musk a lancé deux personnes dans l’espace à ce jour: les astronautes de la NASA Douglas Hurley et Robert Behnken, qui se sont rendus à la Station spatiale internationale le 30 mai à bord d’une capsule Crew Dragon montée sur une fusée Falcon 9. Ce vol d’essai, appelé DEMO-2, a marqué le tout premier lancement commercial en équipage et le premier lancement depuis le sol américain depuis la fin du programme de la navette spatiale en 2011. Mais c’était un vol d’essai, avec seulement deux astronautes à bord, d’une durée 64 jours seulement, la plupart de ce temps en apesanteur étant passé sur la Station spatiale internationale (ISS). Le 14 novembre, si tout se passe comme prévu, quatre astronautes emmèneront un Crew Dragon à l’ISS et resteront sur la station spatiale pendant six mois. Il marquera le début de l’ère des vols spatiaux commerciaux pratiques.

La mission, appelée CREW-1, livrera quatre des sept membres de l’Expédition 64 à l’ISS: les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute japonais Soichi Noguchi. Expedition 64 est le terme utilisé pour désigner ce 64e groupe de personnes qui habite et travaille à long terme sur l’ISS.

Les quatre ont commencé à mettre en quarantaine le 31 octobre, un mouvement de pré-lancement standard avec une importance supplémentaire à l’ère du COVID-19, et sont arrivés au Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, pour les derniers préparatifs le 8 novembre.

(Les trois autres membres de l’Expédition 64, les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, ainsi que l’astronaute de la NASA Kathleen Rubins, sont déjà à bord de l’ISS, étant arrivés le 14 octobre dans une capsule russe Soyouz.)

L’expédition 64 durera jusqu’au 18 avril 2021 et fera passer le taux d’occupation habituel de l’ISS de six à sept. (La capsule Crew Dragon restera en place, amarrée à l’ISS, tout le temps.) Les astronautes auront du travail à faire à l’extérieur de la station: des sorties dans l’espace pour allumer une suite d’instruments scientifiques actuellement inactifs attachés à l’extérieur de la station.

La plus grande question de CREW-2

La capsule Crew Dragon a réalisé au moins un lancement réussi d’astronautes en orbite terrestre. Mais certaines préoccupations concernant l’équipement demeurent.

Une fusée SpaceX Falcon 9 – qui fait partie d’une flotte utilisée depuis des années avec de bons résultats – a été interrompue quelques secondes avant le lancement de la base aérienne de Vandenberg le 2 octobre. C’est le même type de fusée qui devrait transporter la capsule Crew Dragon de CREW-1 dans espace.

La fusée avortée, comme l’a rapporté Space News, était censée lancer un satellite GPS. Mais une « laque de masquage » rouge utilisée pour protéger les composants du moteur avait bloqué une soupape de décharge dans un moteur SpaceX Merlin utilisé sur le Falcon 9, le rendant dangereux à utiliser.

Les tests d’autres moteurs Merlin ont révélé des problèmes similaires, dont deux destinés au moteur CREW-1 et un autre destiné au lancement d’un satellite océanographique maintenant retardé le 10 novembre. SpaceX a remplacé ces moteurs, ainsi que les moteurs de lancement GPS 3. Le satellite GPS 3 a été lancé avec succès le 5 novembre, indiquant que les moteurs de remplacement ont fait leur travail.

Pourtant, CREW-1 ne sera plus que le deuxième lancement depuis le problème du moteur Merlin. Tout indique qu’il ira de l’avant sans encombre à 19 h 49 HNE le samedi 14 novembre (00 h 49 GMT le 15 novembre) et atteindra l’ISS 8,5 heures plus tard.

Si les conditions météorologiques retardent le lancement du 14 novembre au 15 novembre, la NASA a déclaré qu’il faudrait alors 27,5 heures au Crew Dragon pour atteindre l’ISS.

