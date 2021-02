SpaceX retarde le lancement de la flotte de satellites Starlink en raison du mauvais temps

SpaceX a reporté le lancement de son prochain lot de satellites Internet Starlink dimanche 14 février en raison du mauvais temps.

Une fusée Falcon 9 devait lancer 60 nouveaux satellites Starlink en orbite depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 23 h 21 HNE (4 h 21 le 15 février GMT) avant que SpaceX ne fasse l’appel à la démission dimanche. La mission devrait maintenant être lancée un jour plus tard, lundi soir, a déclaré SpaceX dans une mise à jour.

« En raison de conditions météorologiques défavorables ce soir, ciblant désormais le lundi 15 février à 22 h 59 HNE pour le lancement par Falcon 9 de 60 satellites Starlink », SpaceX écrit dans une mise à jour Twitter. À partir de dimanche, il y a 60% de chances de bonnes conditions de lancement lundi soir.

