SpaceX pourrait lancer un vol d’essai du Starship SN10 aujourd’hui. Voici comment regarder en direct.

SpaceX se prépare à lancer son dernier prototype de vaisseau spatial sur un vol d’essai à haute altitude, peut-être dès aujourd’hui (3 mars).

Le prototype Starship SN10 pourrait voler depuis l’installation de test du sud du Texas de SpaceX près du village de Boca Chica dans le Cameron Country pendant une fenêtre de neuf heures qui s’est ouverte à 10 h HNE (15 h 00 GMT ou 9 h 00, heure locale). Les jours de lancement de sauvegarde sont disponibles jeudi et vendredi, selon les responsables du comté de Cameron.

Si SpaceX tente un lancement de Starship SN10 aujourd’hui, une webdiffusion sera disponible quelques minutes avant le vol. Vous pouvez regarder ce webcast sur cette page ou sur la page d’accueil de 45secondes.fr, ainsi que directement depuis SpaceX ici et sur YouTube. SpaceX annoncera la webdiffusion via Twitter ici.

SN10 est le troisième prototype de vaisseau spatial de SpaceX à voler et visera une altitude maximale d’un peu plus de 10 kilomètres. Le test suit deux précédents vols à haute altitude des Starships SN8 et SN9 les 9 décembre et 2 février respectivement. Les deux fusées d’essai précédentes ont bien fonctionné jusqu’à l’atterrissage, lorsqu’elles se sont écrasées dans leurs zones d’atterrissage et ont explosé.

SpaceX espère un résultat différent avec le véhicule Starship SN10.

«Semblable aux essais en vol à haute altitude des Starship SN8 et SN9, le SN10 sera propulsé par trois moteurs Raptor, chacun s’arrêtant en séquence avant que le véhicule atteigne l’apogée – environ 10 km d’altitude», a écrit SpaceX dans la description du vol .

Après avoir atteint son altitude cible, SN10 est censé effectuer une manœuvre « ventre flop » dans les airs et glisser vers son site d’atterrissage pour tenter un autre flip sauvage pour un atterrissage vertical.

« Les moteurs Raptor de SN10 se rallumeront alors que le véhicule tentera une manœuvre de retournement d’atterrissage juste avant de se poser sur la piste d’atterrissage adjacente à la monture de lancement », a écrit SpaceX dans la description du vol.

SpaceX développe son véhicule Starship de 165 pieds de haut (50 mètres) et un énorme booster, appelé Super Heavy, en tant que système de lancement entièrement réutilisable pour l’exploration de l’espace lointain. Le véhicule sera le vaisseau spatial incontournable de la société pour les voyages sur Mars et ailleurs, a déclaré le PDG de SpaceX, Elon Musk.

Starship est l’un des trois modèles choisis par la NASA pour faire atterrir des astronautes sur la lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence. SpaceX a également recruté son premier passager Starship – le milliardaire japonais Yusaku Maezawa – qui a acheté un voyage autour de la lune pour lui-même et huit autres personnes.

Mardi, Maezawa a lancé un appel à candidatures pour les personnes espérant avoir une chance de le rejoindre sur le vol Starship. Sa mission, appelée dearMoon, est actuellement prévue pour être lancée en 2023. Vous pouvez apprendre comment participer pour courir la chance de gagner un siège sur la mission dearMoon sur son site Web ici.

