SpaceX pourrait lancer des missions de fusée consécutives à partir de deux côtes ce week-end. Voici comment regarder.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX se prépare pour un lancement potentiel double en-tête ce week-end. La compagnie de vols spatiaux basée en Californie tentera de lancer deux fusées depuis deux côtes différentes en un peu plus de 24 heures.

Samedi (21 novembre), la société de vols spatiaux privée lancera un satellite d’observation de la Terre pour la NASA, suivi d’un lot de satellites Starlink dimanche (22 novembre) et vous pourrez regarder l’action en ligne.

La mission Sentinel-6 doit décoller à 12 h 17 HNE (9 h 17 heure locale et 17 h 17 GMT) du Space Launch Complex 4 à Base aérienne de Vandenberg en Californie , sur une mission de cinq ans pour cartographier l’élévation de la mer associée au réchauffement climatique. Vous pouvez regardez-le en direct ici sur 45secondes.fr, avec l’aimable autorisation de NASA TV.

Si tout se passe comme prévu, environ 24 heures plus tard, une autre fusée Falcon 9 décollera du Space Launch Complex 40 à Cape Canaveral Air Force Station ici en Floride. Le vol doit décoller à 21 h 56 HNE (0256 GMT le 23 novembre) sur un SpaceX Fusée Falcon 9 transportant une pile complète de 60 satellites Starlink.

Vous pouvez regardez ce lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, ou vous pouvez regardez le lancement directement depuis SpaceX ici environ 15 minutes avant le décollage.

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le satellite de cartographie océanique Sentinel-6 Michael Freilich se trouve au sommet du complexe de lancement spatial 4E à la base aérienne de Vandenberg en Californie avant un lancement le 21 novembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

SpaceX a déjà connu une année record puisque la société privée de vols spatiaux a lancé deux missions différentes d’astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) au cours des six derniers mois, marquant la première fois qu’une société commerciale le fait.

Avec ces deux lancements, l’entreprise célébrera son année de lancement la plus chargée à ce jour, dépassant le record de 21 lancements de 2018. Les vols marqueront également le 99e et le 100e vol d’une fusée Falcon 9. Le mois dernier, la société aérospatiale basée en Californie a atteint son centenaire de 100 vols pour sa série de fusées Falcon, qui comprenait également le Falcon 1 et le Falcon Heavy. La société a publié un vidéo soulignant cette réalisation.

Cela portera également le total d’atterrissage à 67, si les deux roquettes atterrissent comme prévu. Plus tôt cette année, SpaceX a déplacé son ancien drone basé sur la côte ouest «Just Read the Instructions» sur la côte Est, rejoignant «Bien sûr que je t’aime toujours». La société a maintenu les deux navires assez occupés cette année en établissant un rythme de lancement rapide.

En tant que tel, la mission Sentinel-6 lancée depuis Vandenberg atterrira sur une piste d’atterrissage à terre, à côté de l’endroit où elle a été lancée. L’entreprise commencera alors le processus d’inspection et remettra le propulseur en rotation de lancement.

Actuellement, la météo est à 80% pour l’opportunité de lancement samedi, mais la NASA a une heure de lancement de secours dimanche à 12h04 HNE (9h04 heure locale et 17h04 GMT). Le lancement de Starlink dimanche a également des conditions météorologiques favorables, avec la 45e Escadre spatiale a prédit un 70% de chance de beau temps dimanche soir. La seule source de préoccupation est les vents de décollage et les cumulus.

À l’origine, SpaceX avait prévu de tirer un véritable double en-tête de lancement en lançant deux missions depuis deux côtes le même jour. Cependant, lorsque la société a installé son booster Starlink sur le pad pour les tests préalables au lancement, la société semble avoir interrompu le test et a plutôt choisi de déplacer le lancement au dimanche soir.

Lors d’un briefing préalable au lancement de la mission Sentinel-6, SpaceX a déclaré que la société se concentrait sur le lancement en Californie et que si elle était capable de décoller samedi, elle porterait son attention sur Starlink dimanche.

Le Sentinel-6 Michael Freilich est photographié avant d’être encapsulé dans son carénage de fusée Falcon 9, le 3 novembre 2020. (Crédit d’image: S. Corvaja / ESA)

« Nous donnerons la priorité à la mission Sentinel six en conséquence », a déclaré Julianna Scheiman de SpaceX lors d’un briefing préalable au lancement le vendredi 20 novembre. « Et si nécessaire, nous organiserons le lancement de Starlink. Pour le moment, le lancement de Starlink est prévu dimanche après notre Lancement de Sentinel-6. «

Si tout se passe comme prévu et que le lancement peut voler dimanche, cela marquera le 16e lot de satellites Starlink de la société lancés dans l’espace.

SpaceX espère fournir un accès Internet haut débit aux utilisateurs du monde entier grâce à sa mégaconstellation Starlink en plein essor. En utilisant un petit terminal (pas plus grand qu’un ordinateur portable), les utilisateurs au sol pourront se connecter au réseau en constante expansion. Ce réseau est maintenant dans une phase de test bêta publique et pourrait être déployé au public plus tard cette année.

SpaceX devrait poursuivre sa tradition de récupération du carénage de charge utile du Falcon 9, ou cône de nez, lors du vol de dimanche. La société possède deux bateaux équipés de filets – appelés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief – qu’elle utilise pour accrocher le carénages comme ils retombent sur Terre en deux morceaux.

Chaque élément du matériel en forme de coquille, qui coûte environ 6 millions de dollars combinés, est équipé d’un logiciel qui le dirige vers la zone de récupération, et d’un système de parachute qui leur permet d’atterrir doucement dans l’océan ou le filet tendu de GO Mme Tree et GO Mme Chief.

Les bateaux sont également capables de ramasser les carénages hors de l’eau, car la capture en vol est délicate et dépend de plusieurs facteurs, comme la météo et les vents. On ne sait pas encore lequel des capteurs de carénage sera utilisé dans la mission Starlink de dimanche.

Comme il n’y a pas de capteurs de carénage sur la côte ouest, SpaceX a déployé un autre navire de récupération – appelé NRC Quest – dans le Pacifique qui pêchera les carénages Sentinel-6 hors de l’eau pour une éventuelle réutilisation.

