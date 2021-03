SpaceX pourrait essayer de lancer son prototype de fusée Starship SN11 aujourd’hui

Note de l’éditeur: SpaceX n’a ​​pas publié les détails de la diffusion Web pour le vol d’essai du Starship SN11 d’aujourd’hui. Ci-dessus, un livestream des tests Starship SN11 de NASASpacefight.com, que vous pouvez regarder directement sur YouTube ici.

SpaceX pourrait tenter de lancer son dernier prototype de fusée Starship aujourd’hui (29 mars) et vous pourrez le regarder en direct si cela se produit.

La fusée Starship SN11 pourrait tenter de se lancer depuis le site de test Starbase de SpaceX près du village de Boca Chica dans le sud du Texas entre 13 heures et 18 heures HAE (17h00-2200 GMT), selon des responsables texans. La fusée devrait se lancer à une altitude de 10 kilomètres, puis tenter un atterrissage.

« Vol possible du vaisseau spatial demain après-midi », Elon Musk, PDG et fondateur de SpaceX a écrit sur Twitter dimanche. Si SpaceX tente un lancement, vous pourrez le regarder ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX. Vous pouvez également le regarder directement depuis SpaceX ici et sur YouTube. La diffusion Web de SpaceX commence généralement environ 5 minutes avant une tentative de lancement de Starship.

Vidéo: Regardez SpaceX tester le prototype de fusée Starship SN11

Le lancement potentiel du Starship SN11 aujourd’hui fait suite à une tentative antérieure vendredi (26 mars), lorsque SpaceX a testé les trois moteurs Raptor de la fusée, mais a choisi de ne pas tenter un lancement afin de laisser du temps pour des contrôles supplémentaires sur le véhicule.

« Faire de notre mieux pour atterrir et récupérer pleinement », a déclaré Musk à l’époque.

Starship SN11 est le dernier véhicule de test pour un système de lancement entièrement réutilisable prévu que SpaceX est en train de développer pour les vols dans l’espace lointain vers la Lune et Mars. La société a lancé trois véhicules à ce jour: SN8, SN9 et SN10. Les tests des vaisseaux SN8 et SN9 se sont terminés par des tentatives d’atterrissage infructueuses, les véhicules s’écrasant et explosant.

Le prototype du Starship SN10 a volé le 3 mars et a bloqué son atterrissage, mais a explosé peu de temps après le toucher des roues. SpaceX espère un franc succès avec le vol d’essai du Starship SN11.

« Le prototype du Starship descendra sous contrôle aérodynamique actif, accompli par le mouvement indépendant de deux volets avant et deux volets arrière sur le véhicule », a écrit SpaceX dans un aperçu de la mission. « Les quatre volets sont actionnés par un ordinateur de vol embarqué pour contrôler l’attitude du Starship pendant le vol et permettre un atterrissage précis à l’emplacement prévu. »

SpaceX prévoit de lancer le vaisseau spatial Starship de 165 pieds de haut (50 mètres) en orbite à l’aide d’un énorme propulseur de transport lourd appelé Super Heavy, qui est également en cours de développement. Musk a présenté le premier article de test Super Heavy plus tôt ce mois-ci à utiliser pour les contrôles structurels.

SpaceX a déjà réservé un vol Starship autour de la lune pour le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et huit autres personnes. La mission «dearMoon» de Maezawa devrait être lancée en 2023. SpaceX compte également sur Starship en tant que l’une des trois équipes en lice pour construire un véhicule d’atterrissage avec équipage pour livrer des astronautes de la NASA sur la lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.