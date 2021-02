SpaceX obtient un contrat pour lancer la mission d’astrophysique SPHEREx de la NASA

SpaceX lancera une mission d’astrophysique sur l’orbite terrestre pour la NASA.

La NASA a choisi la société de vols spatiaux pour lancer la mission SPHEREx (abréviation de Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, et Ices Explorer), a annoncé jeudi 4 février le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie.

Le 329 livres. (178 kilogrammes) de vaisseau se rendront dans l’espace à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, qui devrait être lancée dès juin 2024, depuis le complexe de lancement spatial 4E de la base aérienne de Vandenberg en Californie. Le lancement sera géré par le programme de services de lancement de la NASA au Kennedy Space Center de l’agence en Floride. Néanmoins, le JPL de la NASA reste en charge de la gestion globale du projet, de l’ingénierie des systèmes, de l’intégration, des tests et des opérations de mission pour la mission, ont déclaré des responsables de l’agence dans un communiqué.

SPHEREx est un observatoire spatial et le dernier vaisseau de classe moyenne du programme Explorers de la NASA de missions astrophysiques. Les autres vaisseaux de classe moyenne de la NASA dans cet ensemble de missions comprennent le vaisseau de chasse aux planètes TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) et ICON (The Ionospheric Connection Explorer), qui étudie l’ionosphère de la Terre – la région de l’atmosphère de notre planète où la météo terrestre rencontre la météo spatiale. .

La sonde devrait passer deux ans à scanner le ciel dans une lumière proche infrarouge, effectuant une enquête complète tous les six mois.

Cette lumière n’est pas visible pour nous, humains à l’œil nu, mais elle peut permettre à l’engin de scruter et d’observer des galaxies lointaines. Avec les données de l’engin, les scientifiques visent à mener une enquête sur tout le ciel mesurant les signatures uniques de plus de 300 millions de galaxies à travers l’univers et 100 millions d’étoiles à l’intérieur de notre galaxie de la Voie lactée, créant finalement une carte du ciel unique.

L’engin ne se contentera pas de cartographier ces destinations lointaines, mais il recherchera également des signes d’eau et de molécules organiques dans les pépinières stellaires – des régions de formation d’étoiles riches en gaz interstellaire et en poussière – et dans les disques de matériau tourbillonnant. étoiles, où les planètes pourraient se former. En recherchant de l’eau et des molécules organiques, qui rendent la vie telle que nous la connaissons possible sur Terre, les scientifiques pourraient explorer l’habitabilité beaucoup plus loin de chez eux.

« Cette mission incroyable sera un trésor de données uniques pour les astronomes », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, dans un communiqué de la NASA en 2019. «Il fournira une carte galactique sans précédent contenant des« empreintes digitales »des premiers instants de l’histoire de l’univers. Et nous aurons de nouveaux indices sur l’un des plus grands mystères de la science: ce qui a fait que l’univers s’est développé si rapidement moins d’une nanoseconde après le Big Bang? »

Cette mission coûtera à la NASA environ 98,8 millions de dollars, y compris ce service de lancement avec SpaceX, en plus d’autres «coûts liés à la mission», selon le JPL de la NASA. La mission est financée par la Division d’astrophysique de la Direction des missions scientifiques de la NASA, qui est située au siège de la NASA à Washington, DC

