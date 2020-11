SpaceX nettoie le lancement du satellite Starlink lors du 7e vol record d’une fusée Falcon 9

SpaceX a annulé le lancement de sa prochaine flotte de satellites Starlink dimanche 22 novembre, retardant un vol potentiellement record pour la fusée Falcon 9 de la mission.

Une fusée Falcon 9 était sur le point d’effectuer son septième lancement (un record pour le booster réutilisable) depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride lorsque SpaceX a nettoyé la mission. Le décollage était prévu à 21h56 HNE (0256 GMT) pour mettre en orbite 60 satellites Internet Starlink.

« Debout depuis le lancement d’aujourd’hui de Starlink, » SpaceX a déclaré dans une mise à jour sur Twitter. « La fusée et la charge utile sont en bonne santé; les équipes utiliseront plus de temps pour terminer les examens des données et travaillent maintenant à une opportunité de sauvegarde le lundi 23 novembre à 21h34, mais en gardant un œil sur les conditions de récupération. »

SpaceX était à un peu plus de 30 minutes du lancement lorsque la mission a été nettoyée.

«Tenez, tenez, tenez», a déclaré le directeur du lancement de SpaceX dans une webémission audio en direct de Mission Control. « Nous renonçons à la tentative d’aujourd’hui pour une assurance de mission supplémentaire. »

La tentative de lancement de dimanche a fait suite à un lancement réussi du Falcon 9 depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie samedi. Cette mission a lancé le satellite de cartographie océanique Sentinel-6 Michael Freilich pour la NASA et l’Agence spatiale européenne, et a atterri peu de temps après.

Le lancement prévu aujourd’hui aurait marqué le 23e lancement de SpaceX en 2020 et le 100e vol historique d’une fusée Falcon 9. Il s’agit également de la 16e mission Starlink de SpaceX pour construire une constellation massive de satellites Internet à haut débit en orbite.

Le premier étage Falcon 9 de ce vol a été lancé pour la première fois en septembre 2018, lorsqu’il a mis en orbite le satellite de communication Telstar 18 Vantage. Il a volé à nouveau en janvier 2019 pour mettre en orbite 10 satellites Iridium Next, puis quatre fois de plus cette année sur différentes missions Starlink.

Après le lancement prévu aujourd’hui, on s’attendait à ce que le booster revienne sur Terre pour se poser sur le vaisseau drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours » dans l’océan Atlantique. Les conditions météorologiques de cette reprise prévue pourraient avoir un impact sur les plans d’une autre tentative de lancement lundi.

Les fusées Falcon 9 actuelles de SpaceX, appelées la série Block 5, sont conçues pour voler au moins 10 fois, sinon plus, a déclaré la société.

