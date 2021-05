SpaceX lancera une mission lunaire financée par Dogecoin en 2022

SpaceX réserve une mission sur la lune financée entièrement par Dogecoin quelques jours à peine après le fondateur de SpaceX, Elon Musk a plaisanté sur Saturday Night Live à propos de son rôle dans la diffusion de mèmes sur la crypto-monnaie.

Geometric Energy Corp.a planifié une mission de covoiturage sur la lune à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, qui coûte généralement environ 62 millions de dollars pour réserver, soit environ 129 millions de Dogecoin (à la valeur de 0,48 € de la crypto-monnaie à 14h30 le lundi 10 mai). Cependant, la quantité d’argent ou de crypto qui changera réellement de mains n’a pas encore été révélée, ni aucune information sur les autres missions qui voleront sur la fusée.

Musc a tweeté à propos de l’accord dimanche , disant que c’est la première fois que la crypto-monnaie sera utilisée dans l’espace, et que ce sera également le premier mème utilisé dans l’espace. « Au mooooonnn !! » il ajouta. (Nous n’avons pas pu vérifier immédiatement ses affirmations sur le fait d’être le premier (avec crypto ou mèmes), mais il est important de noter que la crypto-monnaie Blockstream dispose d’un réseau satellite qui diffuse la blockchain Bitcoin comme une sauvegarde pour les interruptions du réseau au sol.)

La mission, qui devrait être lancée au premier trimestre 2022, suit une annonce que Musk a faite le 1er avril promettant de mettre Dogecoin « sur la lune littérale ». Maintenant, depuis qu’il a tweeté à ce sujet le jour du poisson d’avril, tout le monde ne l’a pas pris au sérieux d’abord.

Mais la mission continue de se solidifier, et actuellement elle est conçue pour être orbitale. Avec cette mission, SpaceX a pour objectif d’envoyer un CubeSat de 88 livres (40 kilogrammes) (nommé à juste titre Doge-1) en mission pour obtenir «l’intelligence lunaire-spatiale… avec des systèmes de communication et de calcul intégrés», selon un communiqué de presse Geometric . La charge utile comprendra également des capteurs et des caméras, dont les détails ne sont pas encore rendus publics.

Le PDG de Geometric, Samuel Reid, a en outre déclaré dans le communiqué que l’accord « solidifiait DOGE en tant qu’unité de compte pour les activités lunaires dans le secteur spatial ». La société s’est également engagée à effectuer toutes les futures missions à Dogecoin, vantant des avantages tels que sa sécurité et le fait que les transactions peuvent avoir lieu même en dehors des heures de bureau.

Cela dit, publications telles que Barron’s voir certains risques potentiels et signaler des facteurs de valorisation atténuants dans les crypto-monnaies et leur volatilité. Certains rapports de l’industrie ont également réfléchi à la stabilité de l’infrastructure de crypto-monnaie et à son rôle dans financement d’activités illégales .

Crypto-monnaies comme Dogecoin, selon Investopedia , sont des monnaies numériques ou virtuelles sécurisées par cryptographie. Beaucoup de ces devises sont basées sur la technologie blockchain qui distribue un registre ou un enregistrement de la devise sur un réseau informatique, indépendamment de la réglementation gouvernementale. Au moins deux formes de crypto-monnaie, Dogecoin et Etherum, ont atteint des sommets sans précédent ces dernières semaines, selon les médias.

Dogecoin a été lancé en 2013 comme une blague par deux ingénieurs logiciels, Billy Markus (d’IBM) et Jackson Palmer (d’Adobe), selon Business Insider . Ils ont rassemblé deux grands sujets de discussion du jour – Bitcoin et un Mème chien Shiba Inu largement mémorisé surnommé « doge » – pour créer Dogecoin. Lors de sa sortie, Dogecoin est rapidement devenu populaire, en partie parce qu’il est plus facile à utiliser que Bitcoin, a ajouté Business Insider.

