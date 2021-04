SpaceX lancera un atterrisseur astrobotique sur la lune avec le rover VIPER renifleur de glace de la NASA

La NASA a un lanceur pour son rover chasseur de glace qui atterrira sur la lune en 2023.

La fusée Falcon Heavy de SpaceX – le même type de booster qui a jadis envoyé le mannequin « Starman » dans l’espace dans un Tesla Roadster – enverra le Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) sur la lune, sur le système d’atterrissage lunaire de la société privée Astrobotic.

Le contrat d’Astrobotic avec la NASA exigeait que la société basée en Pennsylvanie sélectionne indépendamment un entrepreneur de lancement, et elle a choisi SpaceX dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel.

Comme pour les précédentes missions Falcon Heavy, SpaceX lancera VIPER à partir du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center de la NASA près d’Orlando, en Floride – un lieu de lancement de longue date de missions lunaires, y compris les missions Apollo entre 1969 et 1972.

Une fusée SpaceX Falcon Heavy décolle de la rampe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA le 6 février 2018. (Crédit d’image: SpaceX)

VIPER est un élément clé des plans à long terme de la NASA pour planter des humains sur la lune plus tard dans la décennie – dès 2024 si l’échéance de l’ère Donald Trump reste sous la nouvelle administration présidentielle de Joe Biden. Le programme Artemis de la NASA verra des équipages d’humains travailler aux côtés de la robotique pour explorer la lune et ses ressources, en utilisant le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA.

L’un des objectifs clés du programme Artemis est d’apprendre à vivre de la lune de manière durable, en utilisant potentiellement des ressources telles que la glace d’eau lunaire au pôle sud de la lune pour aider les astronautes et les machines à fonctionner correctement pour des missions plus longues sur la surface lunaire. Les humains ont visité la lune pour la dernière fois lors des missions Apollo, ne restant que quelques jours à la fois et apportant tout ce dont ils avaient besoin de la Terre.

« Mieux apprendre les ressources sur la Lune est essentiel pour faire progresser la portée de l’humanité au-delà de la Terre, et nous sommes honorés de soutenir cette mission passionnante et le programme CLPS de la NASA », a déclaré Stephanie Bednarek, directrice principale des ventes commerciales de SpaceX, dans un communiqué.

Image 6 sur 7 Représentation d'artiste du vaisseau spatial VIPER Moon. (Crédit d'image: NASA Ames / Daniel Rutter) Image 7 sur 7 Représentation d'artiste d'un rover lunaire de la NASA appelé VIPER, conçu pour cartographier les endroits où la glace se cache sous la surface de la lune. (Crédit d'image: NASA Ames / Daniel Rutter)

Astrobotic a reçu un ordre de mission de la NASA en 2020 pour envoyer VIPER dans la même région approximative que la première mission d’atterrissage lunaire prévue avec des astronautes, appelée Artemis 3, dans la région du pôle sud de la Lune. Le plan de mission demande au Falcon Heavy de lancer l’atterrisseur lunaire Griffin d’Astrobotic vers la lune; Griffin touchera ensuite la surface et fournira une plate-forme à partir de laquelle VIPER pourra débarquer pour se déplacer de manière autonome.

Aucun matériel américain n’a atterri doucement sur la lune depuis des décennies, mais VIPER pourrait être le deuxième effort d’Astrobotic si son atterrisseur Peregrine atterrissait en toute sécurité en juillet à Lacus Mortis, une plaine de forme hexagonale sur le côté proche de la lune. En cas de succès, Peregrine serait le tout premier atterrisseur américain commercial sur la Lune – et le premier vaisseau spatial américain à atterrir depuis Apollo 17 en 1972.

Pour VIPER, Astrobotic a déclaré qu’il recherchait une « solution de mission complète » pour s’assurer que toutes les pièces du processus de lancement et d’atterrissage sont prêtes à amener le rover au pôle sud.

«Le Falcon Heavy de SpaceX complète notre… solution en fournissant un véhicule de lancement éprouvé pour nous transporter sur notre trajectoire vers la lune. SpaceX a l’équipe, le véhicule et les installations pour y parvenir», a déclaré Daniel Gillies, directeur de mission pour Astrobotic, dans le même déclaration.

L’atterrisseur lunaire Griffin subit des tests de qualification et devrait terminer ce processus vers la fin de 2021, a ajouté Astrobotic dans le communiqué. Griffin sera un gros atterrisseur capable de supporter les 1 000 livres. (450 kilogrammes) VIPER; Le contrat global à frais fixes d’Astrobotic avec la NASA pour la mission est de 199,5 millions de dollars, couvrant tout, du lancement à l’atterrissage.

