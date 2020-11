SpaceX lancera samedi le satellite de cartographie océanique Sentinel-6. Regardez-le en direct!

Les personnes vivant dans les communautés côtières ou naviguant dans des eaux dangereuses bénéficieront toutes deux des données provenant de la nouvelle mission satellite Sentinel-6 Michael Freilich.

Le satellite devrait être lancé samedi 21 novembre à 12 h 17 HNE (9 h 17 heure locale et 17 h 17 GMT) Space Launch Complex 4 à la base aérienne de Vandenberg en Californie, dans le cadre d’une quête de cinq ans pour cartographier la mer. augmentation associée au réchauffement climatique. Sentinel-6 sera lancé à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Vous pouvez le regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV.

La météo est à 80% pour la principale opportunité de lancement samedi et une heure de lancement de secours dimanche à 12h04 HNE (9h04 heure locale et 17h4 GMT). La NASA a tenu deux séances d’information avec les médias vendredi pour discuter de l’impact de la nouvelle mission sur les cartes et modèles actuels.

Sentinel-6 ne sera pas représenté séparément dans les produits de la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), mais il améliorera les modèles et les cartes que la NOAA et d’autres partenaires de la mission produisent déjà pour mieux protéger les populations mondiales contre l’intensification des ouragans, ont déclaré des représentants.

Les observations Sentinel-6 seront incluses dans des prévisions telles que les vagues de mer (pratique pour expédier des produits à travers l’océan) et les prévisions de tempêtes tropicales, afin d’évacuer rapidement les populations côtières si le besoin s’en fait sentir.

Une fois que Sentinel-6 a terminé sa période de mise en service d’un an, n’importe qui dans le monde – y compris les enseignants, les étudiants et les autres membres du public – peut télécharger les données brutes à partir du site Web de l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT).

Pour les chercheurs cherchant à améliorer leurs modèles climatiques, les travaux de Sentinel-6 se combineront facilement avec d’autres missions scientifiques. Par exemple, l’altimétrie recueillie à partir de Sentinel-6 pourrait être combinée avec les mesures de gravité de la Terre provenant des satellites GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) de la NASA.

Cette combinaison de mesures montrera dans quelle mesure l’élévation du niveau de la mer provient de la fonte des calottes glaciaires et quelle part de l’élévation de la mer provient de l’expansion des océans due au réchauffement global des océans, a déclaré Karen St.Germain, directrice de la division des sciences de la Terre de la NASA, dans un briefing axé sur le retour scientifique de la mission.

Le satellite Sentinel-6 Michael Freilich est photographié avant d’être encapsulé dans son carénage de fusée Falcon 9, le 3 novembre 2020. (Crédit d’image: S. Corvaja / ESA)

« Puisque 70% de la surface de la Terre est l’océan, les océans jouent un rôle important dans la façon dont l’ensemble du système [of global warming] «Ces changements globaux créent à la fois des risques et des opportunités pour nos communautés humaines.

Les avantages des données de Sentinel-6 iront à presque tous les secteurs touchés par le changement climatique, car 90% de la chaleur piégée par les gaz à effet de serre émis par l’homme finit par se retrouver dans l’océan, a déclaré Josh Willis, scientifique du projet Sentinel-6 à la NASA. Jet Propulsion Laboratory, dans le briefing scientifique.

« Nous observons le taux de montée du niveau de la mer juste sous nos yeux, et ce sont des satellites comme celui-ci qui nous permettent de le faire », a déclaré Willis. Le taux d’élévation du niveau de la mer s’accélère, ce qui rend crucial l’ajout de données haute définition de Sentinel-6 aux altimètres satellitaires existants, a-t-il noté. L’élévation actuelle du niveau de la mer est de près de 5 millimètres par an, soit plus du double du taux d’élévation annuel enregistré dans les années 1990.

Pour compliquer les prévisions, l’élévation du niveau de la mer ne va pas au même rythme dans le monde. Les grandes villes telles que New York et Amsterdam sont particulièrement sujettes aux eaux créant des inondations parmi leurs populations, a déclaré Craig Donlon, scientifique du projet Sentinel-6 à l’Agence spatiale européenne, dans le même document. Pire, a-t-il ajouté, pour chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer, jusqu’à trois millions de personnes supplémentaires dans le monde sont exposées à des menaces d’inondations.

« La Terre se réchauffe et le plus grand indicateur est l’élévation du niveau de la mer », a déclaré Donlon. Alors que les satellites spatiaux suivent cela en détail depuis 30 ans, les racines de ce problème ont commencé dans la révolution industrielle, lorsque les nations ont commencé à brûler d’énormes réserves de carbone grâce au charbon, au pétrole et à d’autres ressources naturelles pour alimenter leurs économies.

Alors que les scientifiques attendent avec impatience les résultats précis de Sentinel-6, les équipes de lancement s’efforcent de rester en sécurité au milieu des nouveaux protocoles pandémiques tels que les contrôles de température à l’entrée des bâtiments, la distance physique entre les travailleurs et les quarantaines après le voyage.

« Il y a des choses pires que d’être piégé sur la côte californienne », a plaisanté Tim Dunn, directeur du lancement du programme de services de lancement de la NASA, lors de la conférence de presse de vendredi. Bien que l’équipe ne puisse pas dîner dans les restaurants comme d’habitude, elle continue de faire des activités de consolidation d’équipe telles que des réunions sur la terrasse extérieure et des exercices conjoints, également à l’extérieur, a-t-il déclaré.

Le moral reste élevé au sein du groupe et Dunn se dit fier de toutes les adaptations que ses collègues font. « C’est bien de se réunir avec l’équipe et de connaître l’importance de ce que nous faisons », a-t-il déclaré. « Cela nous dynamise et nous donne l’énergie nécessaire pour continuer à avancer. »

