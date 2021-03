SpaceX lancera sa prochaine flotte de satellites Starlink jeudi et vous pourrez la regarder en direct

Mise à jour à 20 h 40 HNE le 9 mars: SpaceX est cible désormais le jeudi 11 mars à 3 h 13 HNE pour ce lancement de Starlink, invoquant le désir d’effectuer davantage de vérifications avant le lancement.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX se prépare à lancer sa deuxième mission Starlink du mois ce soir (9 mars) alors qu’il étend sa mégaconstellation satellite Internet croissante, et vous pouvez regarder l’action en direct en ligne.

La compagnie de vols spatiaux privés prévoit de piloter l’une de ses fusées Falcon 9 pour la sixième fois pour la mission Starlink. Le lanceur à deux étages décollera du complexe de lancement spatial 40 ici à la station des forces spatiales de Cap Canaveral en Floride à 21h58 HNE (0258 10 mars GMT).

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez également regarder le lancement directement via SpaceX.

SpaceX poursuit son rythme de lancement rapide, qui avait été établi l’année dernière lorsque la société a lancé un record de 26 fois. Le vol de ce soir marque le septième lancement de la société en 2021, avec au moins une autre mission Starlink prévue pour mars.

Les prévisionnistes du 45e escadron météorologique de l’US Space Force ont rapporté que la météo de lancement semble prometteuse pour le décollage de mardi soir, avec 90% de chances de conditions météorologiques favorables. Les seuls petits soucis sont les vents de décollage et les cumulus.

Si nécessaire, il y a une tentative de sauvegarde mercredi, avec des prévisions météorologiques légèrement en baisse à 80% de bonnes conditions de lancement.

Un temps magnifique est également prévu en aval, ce qui est une bonne nouvelle pour l’un des deux drones de SpaceX – « Just Read the Instructions » – qui espère attraper le booster à son retour sur Terre. En cas de succès, l’atterrissage marquera la 76e reprise pour SpaceX depuis que la société a débarqué son premier booster en 2015. Et marquera la deuxième prise consécutive pour SpaceX après avoir perdu un booster en février.

SpaceX s’appuie fortement sur sa flotte de fusées vétérans, qui ont permis à SpaceX de suivre ses ambitions de lancement. Cependant, les responsables de l’entreprise ont souligné que si la récupération des booster est bénéfique, l’objectif principal de chaque mission est de livrer avec succès la charge utile dans l’espace.

Le propulseur effectuant le levage dans cette mission est un avion à cinq reprises, prêt à faire sa sixième tentative de lancement et d’atterrissage. Baptisée B1058, la première étape a fait ses débuts en lançant deux astronautes sur la Station spatiale internationale en mai 2020.

À la suite de cette mission historique, il a transporté un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne, un vaisseau spatial cargo dragon rempli de recherches et de fournitures pour la station spatiale, le plus grand nombre de satellites jamais lancés en une seule mission (Transporter-1), et le vol d’aujourd’hui sera son deuxième charge utile Starlink.

Le vol marque également l’un des délais les plus courts entre les vols d’appoint pour SpaceX. Le B1058 a volé pour la dernière fois le 24 janvier et décollera à nouveau de la même rampe de lancement 45 jours plus tard – un record pour un sixième reflight d’un booster. (Le record précédent était de 59 jours.)

Lors d’une conférence de presse sur la prochaine mission Crew-2, qui devrait être lancée le 22 avril, Benji Reed de SpaceX a brièvement discuté du processus de rénovation. «Nous apprenons quelque chose sur la réutilisation après chaque mission», a-t-il déclaré. Ce processus d’apprentissage a aidé l’entreprise à affiner ses procédures et à réduire les temps entre les vols.

Ce vol en particulier, Starlink 20, est le 21e ensemble de satellites de diffusion Internet que SpaceX a livrés dans l’espace, y compris un ensemble de prototypes initiaux en 2019. La constellation initiale de SpaceX contiendra 1440 satellites, et la société est en bonne voie de réaliser cette étape importante.

Mais SpaceX ne s’arrête pas là. La société a obtenu la permission de lancer jusqu’à 30 000 satellites, avec la possibilité d’en faire plus ultérieurement.

La pile de 60 satellites haut débit rejoindra la flotte déjà en orbite, portant le nombre total lancé à plus de 1 200. (Ce nombre comprend les prototypes des satellites qui ne sont plus en service.) Avec SpaceX remplissant rapidement sa constellation initiale, la société se rapproche de la fourniture d’un service Internet commercial avec le réseau Starlink. En tant que tel, il prévoit un déploiement commercial complet plus tard cette année.

Ce déploiement fait suite à un vaste programme de test bêta qui a inclus les employés et le public. Le programme de test bêta «mieux que rien» a débuté en 2019 et a déjà fourni une connectivité à des milliers d’utilisateurs.

Certains de ces utilisateurs comprennent des personnes vivant dans des régions éloignées qui ont actuellement peu ou pas de service Internet, comme la tribu des Pikangikum au Canada. Les terminaux Starlink ont ​​été livrés à la réservation fin novembre et ont un meilleur accès à l’éducation, aux services de santé ainsi qu’au contact avec les amis et la famille.

Les étudiants du comté de Wise, en Virginie, sont également mieux connectés maintenant, grâce aux terminaux Starlink arrivés plus tôt cette année. Environ 40% des familles de la région n’ont pas accès à Internet, ce qui a rendu l’apprentissage encore plus difficile pendant la pandémie. Le conseil de surveillance du comté a travaillé avec SpaceX pour fournir un service Internet gratuit à au moins 40 familles, le projet s’étendant ultérieurement à davantage de familles.

Avant un déploiement officiel, la société a récemment ouvert son site Web pour les précommandes, permettant un nombre limité d’utilisateurs par zone. S’ils sont intéressés, les clients potentiels peuvent s’inscrire via le site Web Starlink de la société et un service sécurisé en déposant un acompte. Le site Web indique que cela pourrait prendre plusieurs mois pour que le service devienne actif.

Récupération du carénage

Le bateau SpaceX équipé d’un filet GO Ms. Tree attrape une moitié de carénage de charge utile Falcon 9 le 18 août 2020. (Crédit d’image: Elon Musk via Twitter

Le duo dynamique de rattrapage de carénage de SpaceX, GO Ms Tree et GO Ms Chief sont toujours à l’écart, en cours de maintenance à Port Canaveral. À ce titre, GO Searcher et GO Navigator ont été envoyés sur le site de récupération prévu.

Les deux bateaux, qui prennent généralement en charge les missions Dragan, sont capables de retirer les pièces de carénage de l’eau, ce qui permet à SpaceX de poursuivre ses plans de récupération et de réutilisation des pièces de carénage. Pour cette mission particulière, les deux pièces ont déjà volé. Avec un peu de chance, ils vivront pour voler à nouveau.

