SpaceX lancera le milliardaire Jared Isaacman sur un vol spatial privé cette année

SpaceX continue d’ouvrir de nouvelles voies vers la dernière frontière.

L’entrepreneur milliardaire Jared Isaacman a affrété un voyage en orbite terrestre avec la société d’Elon Musk, qui est devenue l’année dernière le premier équipement privé à transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale .

Isaacman, 37 ans, qui est également un pilote accompli, commandera la mission de quatre personnes «Inspiration4» à bord d’un SpaceX Capsule Crew Dragon , lui et SpaceX ont annoncé aujourd’hui (1er février). Il n’y aura pas d’astronautes professionnels à bord; Isaacman fait don des trois autres sièges.

« Ce sera la toute première mission orbitale avec équipage privé de l’histoire », a déclaré Musk lors d’une téléconférence avec des journalistes aujourd’hui (1er février).

SpaceX utilisera le vaisseau spatial Crew Dragon « Résistance « pour Inspiration4, a ajouté Musk. Resilience est actuellement amarré à la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Crew-1, le premier vol avec équipage sous contrat de SpaceX vers le laboratoire en orbite de la NASA.

Mais il n’y aura pas de rencontre avec la station sur Inspiration4, dont le lancement est prévu vers la fin de cette année. La résilience décollera au sommet d’un Fusée Falcon 9 du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, passez environ deux à quatre jours à faire le tour de la Terre, puis redescendez pour un plongeon dans l’océan.

L’arc complet de la mission est toujours en cours d’élaboration, a déclaré Musk, soulignant que la plupart des détails reviendront à Isaacman.

Inspiration4 est conçu pour inspirer les masses à atteindre les étoiles et aider à collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis, a déclaré Isaacman. L’hôpital est une institution de premier plan dans la lutte contre le cancer et d’autres maladies, et il traite les enfants gratuitement.

« Inspiration4 est la réalisation d’un rêve de toute une vie et une étape vers un avenir dans lequel n’importe qui peut s’aventurer et explorer les étoiles », Isaacman, fondateur et PDG de Shift4 Payments, dit dans un communiqué . «J’apprécie l’énorme responsabilité qui accompagne le commandement de cette mission et je veux profiter de ce moment historique pour inspirer l’humanité tout en aidant à lutter contre le cancer infantile ici sur Terre.

La mission spatiale civile Inspiration4 sera lancée sur une fusée SpaceX Crew Dragon et Falcon 9 lors d’une mission de plusieurs jours en orbite. (Crédit d’image: SpaceX)

Isaacman a fait don de deux des trois autres sièges de la mission à St. Jude’s. L’hôpital donnera un siège à un employé, qui a déjà été choisi mais non nommé publiquement. Au cours de la téléconférence d’aujourd’hui, Isaacman a révélé que l’employée était une femme, «et je sais qu’elle attend le lancement avec impatience autant que moi».

L’autre siège de St. Jude ira à un membre du public via une tombola de collecte de fonds qui espère Isaacman amasse au moins 200 millions de dollars pour l’hôpital. (Il s’est déjà engagé à donner à St. Jude 100 millions de dollars de sa poche.) Cependant, vous n’avez pas à donner d’argent pour participer à cette tombola. Pour en savoir plus, visitez le site Inspiration4 .

Ce site contient également des informations pour toute personne intéressée à se disputer le quatrième siège, qui ira à « un entrepreneur méritant qui utilise la nouvelle plate-forme de commerce électronique Shift4Shop », selon le communiqué. Cet entrepreneur sera choisi par un concours qui se déroulera jusqu’au 28 février.

Inspiration4 va bientôt sensibiliser de manière significative à la mission – via une publicité qui sera diffusée au premier trimestre du Super Bowl LV dimanche 7 février, a déclaré Isaacman, qui a cofondé en 2011 Draken International, qui forme des pilotes. pour l’armée américaine.

Musk a dit qu’il était vraiment enthousiasmé par Inspiration4.

La mission est «une étape importante vers l’accès à l’espace pour tous», a-t-il déclaré lors de la téléconférence d’aujourd’hui. « Au début, les choses coûtent très cher, et ce n’est que grâce à des missions comme celle-ci que nous pouvons réduire les coûts au fil du temps et rendre l’espace accessible à tous. »

Les revenus d’Inspiration4 aideront également SpaceX à se développer Vaisseau spatial , son système de transport de nouvelle génération conçu pour transporter les personnes et les charges utiles sur la Lune et sur Mars, a ajouté Musk.

SpaceX lancera encore plus de citoyens privés en orbite peu de temps après le retour d’Inspiration4, si tout se passe comme prévu. Axiom Space, basé à Houston, utilisera Falcon 9 et Crew Dragon pour amener trois clients payants (et l’ancien astronaute de la NASA Michael Lopez-Alegria, maintenant vice-président chez Axiom) à la Station spatiale internationale dès janvier 2022 .