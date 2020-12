SpaceX lancera jeudi un satellite espion pour le National Reconnaissance Office. Regardez-le en direct!

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX est sur le point de lancer un satellite espion en orbite pour le US National Reconnaissance Office (NRO) jeudi 17 décembre, et vous pouvez regarder l’action en ligne.

Le vol doit décoller de la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA, ici en Floride, pendant une fenêtre de trois heures prévue qui ouvrira à 9 h HNE (14 h 00 GMT). Cependant, l’heure exacte du décollage n’a pas encore été annoncée.

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, à partir d’environ 15 minutes avant le décollage. Vous pourrez également regarder le lancement directement depuis SpaceX ici.

Cette mission marquera le 31e lancement cette année de SpaceX et de sa bête de somme Falcon 9, ainsi que du troisième Falcon 9 à voler en un peu plus d’une semaine. Le 6 décembre, SpaceX a lancé sa dernière course de lancement de l’année en transportant un vaisseau cargo Dragon amélioré vers la Station spatiale internationale, marquant la première fois que deux de ces engins étaient attachés à l’avant-poste orbital. Quelques jours plus tard, le constructeur de fusées basé en Californie a lancé un satellite radio en orbite pour Sirius XM.

Maintenant, SpaceX clôturera une année record en beauté. La société a annoncé que cette mission, baptisée NROL-108, comprend un régal rare: un booster Falcon 9 à la verticale atterrissant dans la zone d’atterrissage 1 (LZ-1) de la station spatiale de Cap Canaveral, par opposition aux atterrissages plus courants de drones mer.

À ce jour, SpaceX a récupéré avec succès 69 boosters de premier étage, dont 20 ont atterri sur la terre ferme. Pour ses 70 ans, le Falcon 9 de la société atterrira sur l’un des sites d’atterrissage de la société à seulement 14 kilomètres de l’endroit où il a décollé. SpaceX a averti les résidents du centre de la Floride qu’ils devraient s’attendre à entendre des booms sonores lorsque la fusée atterrit sur LZ-1.

« Il est possible que les résidents locaux entendent un ou plusieurs bangs sonores pendant la tentative d’atterrissage », ont déclaré les responsables de SpaceX dans un avis envoyé aux médias. « Les résidents du comté de Brevard sont plus susceptibles d’entendre un ou plusieurs bangs sonores, bien que l’expérience des résidents dépendra des conditions météorologiques et d’autres facteurs. »

Les responsables du 45e escadron météorologique de l’US Air Force ont déclaré que la météo était bonne pour la tentative de jeudi, avec 70% de chances de conditions favorables pour le lancement. Les principaux sujets de préoccupation sont les vents de décollage et la possibilité d’une épaisse couche de nuages.

La star de la mission d’aujourd’hui sera l’un des voyageurs fréquents de SpaceX – un premier étage Falcon 9 connu sous le nom de B1059. Cela marquera la cinquième tentative de lancement et d’atterrissage du booster. Auparavant, il transportait deux missions différentes de ravitaillement de fret Dragon vers la Station spatiale internationale (CRS-19 en décembre 2019 et CRS-20 en mars de cette année), a lancé la mission Starlink 8 en juin et, plus récemment, a lancé le SAOCOM-1B Earth- observation du satellite en orbite pour l’Argentine le 30 août.

Le vol de jeudi marquera le 102e lancement global d’une fusée Falcon 9 et la 70e récupération du premier étage. Le vaisseau drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours » est mis à l’écart pour cette mission alors que le booster tentera son deuxième atterrissage consécutif à terre. (Auparavant, en août, il a atterri à LZ-1 après avoir transporté SAOCOM-1B dans l’espace.) Ce toucher des roues aura lieu environ neuf minutes après le décollage.

L’autre drone de la société, « Just Read the Instructions », est en route pour Port Canaveral, avec un flyer sept fois. Ce propulseur, B1049, est devenu le deuxième de la flotte de fusées vétérans de SpaceX à être lancé et atterri sept fois lorsqu’il a transporté le premier des deux énormes satellites de radiodiffusion dans l’espace pour Sirius XM dimanche (13 décembre). Le deuxième satellite Sirius XM devrait être lancé l’année prochaine, et le duo devrait remplacer les satellites vieillissants déjà en orbite.

GO Ms. Tree, l’un des bateaux équipés de filets de SpaceX, se dirige vers la zone de récupération pour attendre le lancement d’aujourd’hui. On ne sait pas encore si le navire tentera d’attraper le carénage de charge utile tombant du Falcon 9 – le « cône de nez » de protection qui entoure un satellite pendant le lancement – ou si SpaceX va simplement retirer les deux moitiés de l’océan. (La tentative de capture ou non dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris les conditions météorologiques et de la mer dans la zone de récupération.)

SpaceX a réussi ses tentatives de réutiliser davantage le Falcon 9, réutilisant même plusieurs carénages sur plusieurs missions. Le carénage de la charge utile représente environ 10% du coût de la fusée, soit environ 62 millions de dollars. La réutilisation des carénages pourrait permettre d’économiser jusqu’à 6 millions de dollars par vol, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

La société a réutilisé les carénages de charge utile et a même utilisé son premier carénage remis à neuf sur le vol d’un client payant. La mission Sirius XM-7 comportait une moitié de carénage qui avait précédemment volé sur la mission Anasis-II plus tôt cet été, qui a lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne.

La mission d’aujourd’hui marquera le lancement final depuis la Floride pour 2020. Au total, 31 missions ont été lancées depuis la région cette année, dont 26 sur des fusées SpaceX.

