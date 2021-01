SpaceX lancera des dizaines de satellites sur le vol Transporter-1 vendredi et vous pourrez le regarder en direct

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX prépare l’une de ses fusées vétérans pour lancer une pile de petits satellites dans l’espace vendredi (22 janvier). Vous pouvez regarder l’action enflammée en direct en ligne.

Un en deux étapes Fusée Falcon 9 Le vol doit décoller du Space Launch Complex 40 de la station Space Force de Cap Canaveral ici en Floride. Le décollage est prévu au cours d’une fenêtre d’une heure qui s’ouvre à 9h24 EST (1424 GMT).

Perché au sommet du lanceur de 70 mètres de haut, des dizaines de satellites font partie d’une mission de covoiturage dédiée. Ce covoiturage cosmique, connu sous le nom de Transporter-1, transportera également 10 des voitures de l’entreprise Satellites Starlink dans l’espace et les déposer sur une orbite polaire – une première pour le réseau grandissant de satellites à large bande. Les autres charges utiles incluent 48 satellites SuperDove d’observation de la Terre pour Planet et un petit nanosatellite appelé « Charlie » pour Aurora Insight.

Vous pouvez regardez l’action de lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, ou vous pouvez regardez directement depuis SpaceX ici environ 15 minutes avant le décollage.

Le lancement de vendredi marque la troisième mission de 2021 pour SpaceX et la deuxième en seulement deux jours depuis la côte spatiale de Floride. Le fabricant de fusées basé en Californie a lancé un autre Falcon 9 sur un vol record mercredi (20 janvier) pour mettre en orbite une pile complète de 60 satellites Starlink.

Le booster utilisé pour cette mission est devenu le premier de la flotte de grands voyageurs de SpaceX à être lancé et atterri huit fois. (Le record précédent était de sept, détenu par deux boosters de premier étage différents.)

Après le décollage vendredi, le premier étage de la fusée Transporter-1 Falcon 9 devrait atterrir sur le drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours », qui attend dans l’Atlantique. En cas de succès, il marquera la 73e récupération d’un booster de première étape pour SpaceX.

Il marquera également la première prise de l’année pour le vaisseau drone vétéran, qui a échoué les deux dernières missions tout en étant rénové.

La fusée Falcon 9 pour le lancement du Transporter-1 est un avion quadruple et un recordman également. Connu sous le nom de B1058, ce booster éprouvé en vol embarquera pour son cinquième vol et, si tout se passe comme prévu, pourra coller son atterrissage en mer.

Le B1058 est entré dans l’histoire en mai lorsqu’il a lancé deux astronautes de la NASA – Doug Hurley et Bob Behnken – vers la Station spatiale internationale lors du premier vol avec équipage à être lancé depuis le sol américain depuis le retrait du programme de navette spatiale en 2011.

Orné du logo emblématique du ver de la NASA, le booster a également transporté un satellite de communication pour L’armée sud-coréenne , un lot de satellites Starlink et un Capsule de cargaison de dragon à l’ISS pour la 21e mission de réapprovisionnement en fret de SpaceX.

Pour sa prochaine mission, le vétéran servira de sorte d’Uber spatial, mettant en orbite un groupe de petits satellites dans le cadre du programme de covoiturage de SpaceX, qui vise à aider les plus petits satellites à entrer dans l’espace en partageant un trajet un peu comme une piscine Uber.

SpaceX a annoncé le programme en août 2020, proposant des promenades sur un Falcon pour 1 million de dollars la pop. Les emplacements de lancement sont réservé sur le site Web de l’entreprise et sont offerts à intervalles réguliers environ quatre fois par an.

Les missions de covoiturage ne sont pas vraiment nouvelles pour SpaceX puisque la société a lancé plus de 60 satellites depuis sa rampe de lancement californienne en décembre 2018. Cette mission, baptisé SSO-A , a livré une petite armada de satellites en orbite terrestre basse à travers un ballet orbital soigneusement chorégraphié afin que les satellites ne se heurtent pas.

Depuis lors, SpaceX a transporté d’autres charges utiles dans l’espace pour quelques-unes de ses missions Starlink. Ces missions comprenaient petits satellites cubesat pour Planet et Ciel noir .

Les deux bateaux équipés de filets de SpaceX – appelés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief – feront partie de l’équipe de récupération déployée pour cette mission. Ils essaieront de récupérer les deux morceaux du cône de nez de la fusée , connu sous le nom de carénage de charge utile, après leur retour sur Terre.

Le duo dynamique a soutenu la mission Starlink plus tôt cette semaine et est actuellement en route vers la zone d’atterrissage désignée par la mission Transporter-1. (Chaque moitié de carénage est équipée de parachutes et d’un logiciel de navigation embarqué qui le dirige vers une zone d’atterrissage spécifique dans l’océan Atlantique.)

Pour la mission Starlink, les bateaux ont récupéré les morceaux hors de l’eau et feront probablement la même chose pour cette mission. Cette décision sera prise officiellement le jour du lancement.

Actuellement, les prévisions météorologiques prédire 80% de chances de bonnes conditions pour l’occasion de lancement vendredi, les seules préoccupations météorologiques étant le potentiel de nuages ​​épais au-dessus du site de lancement. Il y a une heure de lancement de sauvegarde le samedi si nécessaire. Cependant, les conditions de lancement se détériorent un peu à seulement 60% de chances de beau temps.

