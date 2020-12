SpaceX lancera aujourd’hui un cargo Dragon vers la Station spatiale internationale pour la NASA. Voici comment regarder en direct.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera aujourd’hui un vaisseau spatial Dragon rempli de cargaison de la NASA vers la Station spatiale internationale dans le cadre de sa première mission sans équipage avec son vaisseau spatial amélioré.

À 11 h 17 HAE (16 h 17 GMT) aujourd’hui (6 décembre), une fusée SpaceX Falcon 9 précédemment volée prendra son envol depuis le centre spatial Kennedy de la NASA. Le lanceur à deux étages décollera du Pad 39 lissant un robot Capsule de cargaison de dragon transportant plus de 6 400 livres. (2 903 kilogrammes) de fournitures fraîches, de matériel d’expérimentation et d’autres équipements pour les astronautes à bord du laboratoire en orbite.

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, à partir de 10 h 45 HNE (15 h 45 GMT). Vous pouvez également regarder directement via Télévision de la NASA ou SpaceX .

La tentative de lancement d’aujourd’hui intervient 24 heures après que SpaceX s’est retiré de sa date de lancement initiale du 5 décembre. Le glissement était dû aux mauvaises conditions météorologiques dans la zone de récupération. SpaceX s’appuie fortement sur sa flotte de propulseurs de fusée d’occasion, la société voulait donc s’assurer que cette fusée pourrait atterrir sur le drone en toute sécurité et survivre au voyage de retour au port.

Les prévisions météorologiques étaient incertaines avant la tentative de samedi, les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique prévoyant une probabilité de 50% Conditions favorables pour le décollage. Les principales préoccupations étaient les nuages ​​épais et les cumulus; cependant, une mer agitée dans la zone de débarquement s’est avérée trop risquée. Les responsables ont donc décidé qu’il valait mieux attendre 24 heures pour de meilleures conditions.

La tentative d’aujourd’hui est la première des deux tentatives de sauvegarde potentielles alors que les prévisions s’améliorent à 70% favorables. Il y a une autre opportunité mardi si la fusée ne peut pas décoller aujourd’hui. Si aucune de ces deux chances ne fonctionne, alors l’équipe devra se retirer pendant 10 jours car le phasage avec la station spatiale n’est pas idéal pour l’amarrage.

Fret commercial

Le vol est la première mission de réapprovisionnement sous SpaceX deuxième contrat de services de réapprovisionnement commercial avec la NASA et le premier à utiliser un engin cargo Dragon amélioré. Le navire est le même que son homologue avec des astronautes, Crew Dragon, et peut transporter plus de cargaison que son itération précédente.

SpaceX est désormais l’un des trois partenaires commerciaux qui enverront du fret vers la station spatiale. (Northrop Grumman et Sierra Nevada sont les deux autres.) Dans le cadre de la première série de contrats CRS attribués en 2008, Northrop (alors ATK orbitale ) et SpaceX a livré plus de 93 800 kilogrammes de fret à l’ISS au cours de 31 missions pour environ 6 milliards de dollars.

Avec cette deuxième série de contrats et trois fournisseurs, la NASA commandera des missions selon les besoins et le prix total payé dépendra du type de mission commandée. L’agence a déclaré que la valeur potentielle maximale de tous les contrats était de 14 milliards de dollars.

Caché à l’intérieur de l’engin cargo se trouve une multitude d’expériences de recherche et de fournitures d’équipage qui soutiendront une foule d’enquêtes scientifiques axées sur les sciences de la vie, la médecine régénérative et bien plus encore.

Bristol Myers Squibb envoie une charge utile qui examinera la cristallisation des protéines en microgravité. À cette fin, l’entreprise envoie différents types de protéines du système immunitaire, appelés anticorps monoclonaux , dans l’espace. Ces types de protéines ciblent les cellules cancéreuses et les chercheurs espèrent que cette enquête contribuera à améliorer les thérapies médicamenteuses et les processus de fabrication.

Les National Institutes of Health envoient trois charges utiles différentes qui se concentrent sur les puces de tissu dans l’espace. Copeaux de tissu sont de petits appareils utilisés pour cultiver des cellules humaines dans l’espace afin d’étudier l’apparition de maladies. En raison des effets de la microgravité, ces types d’expériences peuvent aider les chercheurs à mieux comprendre la progression de la maladie et peuvent conduire au développement de nouveaux traitements.

Un de ceux-là enquêtes comprendra des échantillons de tissus provenant des Floridiens centraux. Grâce à un partenariat entre Advent Health et l’Université de Floride, des faisceaux de muscles squelettiques fixés sur des puces tissulaires seront dirigés vers l’avant-poste orbital.

Ces échantillons aideront les chercheurs à mieux comprendre comment l’atrophie musculaire en l’absence de gravité. Cette recherche a des implications à la fois terrestres et spatiales. Pendant leur séjour en orbite, les astronautes s’entraînent quotidiennement pour lutter contre la perte osseuse et musculaire, tout comme le font les patients plus âgés et les patients atteints de maladies de fonte musculaire ici sur Terre. En comprenant mieux les processus physiques, les chercheurs pourraient fabriquer des thérapies améliorées pour aider à atténuer la perte musculaire.

En relation: La fusée SpaceX est lancée pour une 7e fois record, des clous atterrissant en mer

Dragons en duel

C’est la première fois que SpaceX lance une version améliorée de son cargo. Le navire en forme de goutte de gomme lancera à partir de la même plate-forme que quatre astronautes ont lancée le mois dernier. Une fois arrivé en station, cela marquera la première fois (mais pas la dernière) que deux vaisseaux spatiaux Dragon seront attachés à l’avant-poste orbital.

Cette version de Dragon est légèrement différente de son homologue avec équipage car elle ne dispose pas des systèmes importants nécessaires pour assurer la sécurité des humains: des systèmes de survie, un système d’évacuation d’urgence et des panneaux de contrôle pour piloter manuellement les embarcations si nécessaire. Au lieu de cela, ce Dragon est un camion de déménagement cosmique, envoyant des fournitures à l’équipage.

Auparavant, les missions de cargaison Dragon avaient été lancées depuis l’autre aire de lancement de SpaceX, le Space Launch Complex 40 juste en bas de la route à la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral, mais maintenant tous les dragons (équipage et cargaison) seront lancés à partir de la même aire: 39A.

SpaceX a loué cette plate-forme à la NASA en 2014, et grâce aux mises à niveau de l’infrastructure nécessaires pour lancer des astronautes, ce lieu est maintenant le principal hub de Dragon. Le pad 39A présente une passerelle d’aspect futuriste connue sous le nom de bras d’accès Crew. Bien que conçue pour permettre aux astronautes de monter à bord de leur vaisseau spatial, la passerelle sert un autre objectif: un point d’accès permettant aux chercheurs de charger des équipements sensibles et des charges utiles qui ne peuvent pas rester emballés dans l’engin pendant de longues périodes. (Comme les rongeurs ou les cellules vivantes.)

Ces types de charges utiles sont chargés des heures avant que la fusée ne décolle. La version précédente du Dragon exigeait que la fusée soit horizontale sur le coussin afin de charger la cargaison, mais maintenant tout a changé. Désormais, les équipages peuvent charger le Dragon à la verticale, grâce au nouveau bras d’accès fiable.

« Nous sommes conçus pour sortir du LC 39 A pour ces vols Cargo Dragon améliorés », a déclaré Sarah Walker, directrice de la gestion de la mission Dragon chez SpaceX lors d’un point de presse avant le lancement le 4 décembre. « C’est un énorme avantage pour nous. »

« Cela nous permet d’être en mesure d’effectuer un chargement tardif alors que le véhicule est déjà vertical et nous permet de le faire encore plus près du T-zéro », a-t-elle ajouté. « Alors oui, toutes les missions Dragon sortiront du LC 39A. »

Faucon du centenaire

Le lancement d’aujourd’hui marque le 101e vol de la fusée Falcon 9 à deux étages de SpaceX. Le décollage devrait comporter un premier étage vétéran du Falcon 9, désigné B1058, qui a trois vols à son actif. Ce grand voyageur précédemment lancé deux astronautes de la NASA lors d’un voyage à la station spatiale ainsi qu’un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne, et un lot de la société Satellites Starlink .

Voler des boosters précédemment pilotés est devenu courant pour SpaceX, car la société continue de prouver la fiabilité du Falcon 9. En fait, cette mission marque le 24e vol de 2020 pour SpaceX, la majorité de ces missions ayant volé sur des fusées vétérans plutôt que sur de toutes nouvelles.

À ce jour, SpaceX a réussi 67 fois à décrocher ses boosters de premier étage. Maintenant que la société dispose de deux plates-formes d’atterrissage de drones pleinement opérationnelles – « Bien sûr, je t’aime toujours » et « Juste lire les instructions » – en Floride, elle est capable de lancer (et d’atterrir) plus de fusées. Le vétéran, «Bien sûr que je t’aime toujours», est déjà dans la zone de récupération en attendant son tour d’attraper le B1058 lorsqu’il revient sur Terre cet après-midi.

Comme il s’agit d’une mission Dragon, les capteurs de carénage de la société ne sont pas actifs, mais un navire de récupération Dragon, GO Navigator, est stationné dans l’Atlantique avec le drone, en attente de la tentative de lancement d’aujourd’hui.

Si tout se passe comme prévu, le Dragon arrivera sur la station et accostera au port orienté vers l’espace du module Harmony environ 27 heures après son décollage.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.