SpaceX lancera aujourd’hui de nouveaux satellites Starlink sur une fusée vétéran. Voici comment regarder.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera une nouvelle flotte de satellites Starlink (7 avril) et vous pourrez regarder le décollage en direct en ligne.

La société basée à Hawthorne, en Californie, proposera une pile complète de 60 Starlink satellites Internet sur son cheval de bataille Fusée Falcon 9 du Space Launch Complex 40 à la station Space Force de Cap Canaveral ici en Floride à 12 h 37 HAE (16 h 37 GMT).

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez également regardez le lancement directement via SpaceX .

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le satellite de communication militaire sud-coréen Anasis-II se dresse au sommet du complexe de lancement spatial 40 de la base aérienne de Cap Canaveral, en Floride, pour un lancement le 20 juillet 2020. (Crédit d'image: SpaceX)

Le vol de mercredi, la mission Starlink 23, est la 10e mission de 2021 et le 24e vol global de la compagnie pour le service Internet en plein essor.

L’objectif de SpaceX est de fournir un accès Internet haut débit aux utilisateurs du monde entier via sa mégaconstellation Starlink. Le service sera particulièrement utile pour les personnes vivant dans des zones rurales ou éloignées qui ont peu ou pas de connectivité.

À ce jour, SpaceX a mis en orbite plus de 1 300 satellites diffusant sur Internet, dans le but de remplir sa constellation initiale prévue de 1 440 engins spatiaux. SpaceX a déjà testé de manière approfondie le service Internet spatial et prévoit de faire un déploiement commercial complet plus tard cette année.

Les utilisateurs potentiels peuvent payer un petit dépôt en s’inscrivant au service maintenant, via le site Web de l’entreprise . Cependant, il peut s’écouler quelques mois avant que le service réel ne devienne disponible.

Ce lancement marque le 113e vol au total pour le booster Falcon 9 de 229 pieds de haut (70 mètres) de SpaceX. La star de la mission est un Falcon 9, six fois vétéran de la première étape, désigné B1058. Le voyage inaugural de ce grand voyageur a transporté deux astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Demo-2 en mai dernier.

À la suite de ce retour historique du vol spatial humain sur le sol américain, il a également lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne, un cargo Dragon, une multitude de petits satellites dans le cadre de la mission Transporter-1, et le vol d’aujourd’hui marque son troisième Starlink. charge utile.

Si tout se passe comme prévu, environ neuf minutes après le décollage, le B1058 atterrira sur l’un des deux drones de SpaceX – «Bien sûr, je t’aime toujours». En cas de succès, il marquera la 79e récupération d’un booster de premier étage depuis que la société a débarqué son premier booster en décembre 2015.

Les perspectives météorologiques semblent bonnes pour le décollage tôt le matin de mercredi, les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique prévoyant un 90% de chance de conditions de lancement favorables. Le seul problème était le développement possible de cumulus. (Il y a une journée de sauvegarde si nécessaire jeudi et la météo semble tout aussi prometteuse.)

SpaceX poursuivra sa tradition de récupération du carénage de la charge utile du Falcon 9 , ou cône nasal, lors de la mission d’aujourd’hui, ramassant les carénages après qu’ils soient retombés sur Terre en deux morceaux.

Chaque élément du matériel en forme de coquille, qui coûte environ 6 millions de dollars combinés, est équipé d’un logiciel qui le dirige vers la zone de récupération et d’un système de parachute qui leur permet d’atterrir en douceur dans l’océan.

La Shelia Bordelon, qui a fait ses débuts lors de la précédente mission Starlink, utilisera une grue embarquée pour faire tout le levage.

