SpaceX lancera aujourd’hui 4 astronautes dans l’espace pour la NASA. Voici comment regarder en direct.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera un équipage de quatre astronautes aujourd’hui (15 novembre) pour son premier vol opérationnel pour la NASA et vous pourrez regarder le vol historique en ligne.

Le vol doit décoller du Pad 39A ici au Centre spatial Kennedy de la NASA à 19h27 HNE (0027 GMT le 16 novembre) sur une fusée SpaceX Falcon 9 transportant une capsule Crew Dragon avec quatre membres astronautes Crew-1 attachés à l’intérieur. .

Vous pouvez regardez le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de Space.com, gracieuseté de SpaceX, à partir de 15 h 15 HNE (19 h 15 GMT). Vous pourrez également regardez le lancement directement depuis SpaceX ici environ 15 minutes avant le décollage.

La mission, qui démarre après un retard de 24 heures en raison des mauvaises conditions météorologiques dans la zone d’atterrissage en mer du Falcon 9, est le 21e lancement cette année pour SpaceX et sa fusée de travail.

Mises à jour en direct: Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA

En relation: Rencontrez des astronautes Crew-1 volant sur Crew Dragon de SpaceX

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le vaisseau spatial Crew-1 Crew Dragon Resilience se dresse au sommet du Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride un jour avant le lancement prévu le 15 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Regardez en direct aujourd’hui! (Crédit d’image: Soichi Noguci / JAXA / NASA) Connectez-vous à Space.com pour la couverture du lancement en direct de la mission SpaceX Crew-1. La diffusion Web de la NASA commence à 15 h 15 HNE (19 h 15 GMT). A lire : Magnétisme rare trouvé dans le matériau le plus résistant du monde

Le vol très attendu d’aujourd’hui est la première mission opérationnelle de SpaceX de sa capsule d’équipage Dragon, appelée Crew-1. Le vaisseau spatial est à destination de la Station spatiale internationale, transportant avec lui trois astronautes de la NASA et un vol spatial japonais.

La mission Crew-1 est commandée par l’astronaute de la NASA Mike Hopkins, avec un autre astronaute de la NASA Victor Glover en tant que pilote. L’astronaute de la NASA Shannon Walker et l’astronaute de l’agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi seront également à bord. Crew-1 sera le premier vol spatial de Glover et un retour en orbite pour ses coéquipiers. La mission durera environ six mois.

Le vol d’aujourd’hui marquera le deuxième en deux jours depuis la Space Coast – si le temps coopère. Vendredi soir (13 novembre), une United Launch Alliance (ULA) La fusée Atlas V a explosé avec un satellite espion pour le National Reconnaissance Office des États-Unis depuis la station aérienne voisine de Cape Canaveral. Ce lancement devait être suivi du lancement de l’équipage de SpaceX, un peu plus de 24 heures plus tard. Cependant, les équipes ont décidé de se retirer en raison du mauvais temps sur le site d’atterrissage de la fusée .

Il marquera également le 98e lancement d’une fusée Falcon 9 et la 65e récupération du premier étage. Le drone de SpaceX « Just Read the Instructions » (JRTI) est positionné dans l’océan Atlantique, en attendant sa tentative de récupération prévue. Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée à deux étages devrait atterrir sur le pont de l’énorme navire.

En relation: La mission d’astronaute Crew-1 de SpaceX en photos

Les astronautes de la NASA Shannon Walker, à gauche, Victor Glover, deuxième à gauche, Michael Hopkins, deuxième à droite, et l’astronaute JAXA Soichi Noguchi, portant des combinaisons spatiales SpaceX, font une pause pour poser pour une photo au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Les astronautes Crew-1 arrivé au Centre spatial Kennedy dimanche (8 novembre) et a passé la semaine à faire des préparatifs de dernière minute avant leur vol, provoquant une répétition générale jeudi (12 novembre). Au cours de cet essai, l’équipage s’est exercé à s’habiller, à se rendre au tapis puis à se cercler dans le véhicule.

Vendredi 13 novembre, la NASA et SpaceX ont officiellement donné le feu vert pour le décollage lors d’un examen de préparation au lancement. Le seul souci était la météo. Après un examen attentif, les équipes ont décidé de reporter le lancement de 24 heures en raison des mauvaises conditions météorologiques pour atteindre le site d’atterrissage.

SpaceX récupère ses boosters de deux manières: en les atterrissant ici au Cap ou en les atterrissant sur une plate-forme flottante en mer. Lorsque la NASA a attribué à SpaceX un contrat pour l’équipage de lancement, l’agence a demandé au fabricant de fusées d’utiliser de nouveaux véhicules pour chaque lancement. Cependant, la NASA a récemment changé d’avis et a donné à SpaceX le feu vert pour réutiliser à la fois le booster de premier étage et la capsule Dragon. En tant que tel, SpaceX dit qu’il prévoit de reflyer le booster utilisé dans cette mission – un nouveau booster brillant désigné B1061 par SpaceX – lors de la prochaine mission d’équipage, Crew-2, actuellement prévue pour le 30 mars.

En relation: Les astronautes de SpaceX Crew-1 feront leurs premiers pas en mission opérationnelle de la NASA

Just Read The Instructions a quitté Port Canaveral jeudi (12 novembre) à destination d’une zone de récupération désignée où il attendra que le premier étage de la fusée revienne sur Terre dimanche et atterrisse doucement sur le pont du navire. Cependant, la mer agitée des restes de la tempête tropicale Eta a forcé l’équipe à se retirer pendant 24 heures pour s’assurer que le navire puisse faire le trajet vers la zone de récupération à temps et que le booster puisse atterrir en toute sécurité.

SpaceX a également déployé sa flotte de navires de récupération Dragon. GO Quest, GO Searcher et GO Navigator sont tous à différentes positions en Floride au cas où quelque chose ne va pas pendant le lancement et qu’un abandon en vol est nécessaire.

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le vaisseau spatial Crew-1 se trouve au sommet du Pad 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, avant le lancement d’un astronaute le 15 novembre 2020 vers la Station spatiale internationale pour la NASA. (Crédit d’image: Elon Musk / SpaceX / Twitter

Les responsables du 45e Escadron météorologique ont déclaré que les conditions ici au Cap étaient un peu pires dimanche que lors du lancement initial. Les météorologues prédisent maintenant un 50% de chances de conditions favorables pour le décollage. La principale source de préoccupation est les cumulus, le vol à travers les précipitations ainsi qu’une règle de champ électrique, ce qui signifie que le lancement lui-même pourrait déclencher la foudre.

Si la mission ne parvient pas à décoller dimanche, la prochaine tentative aura lieu mercredi (18 novembre).

Note de l’éditeur: Vous pouvez regarder le lancement de SpaceX Crew-1 pour la NASA en direct ici sur Space.com dimanche à 15 h 15 HNE (19 h 15 GMT).

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.