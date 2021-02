SpaceX lancera 2 missions Starlink en 2 jours à partir de jeudi. Regardez-les en direct!

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera son prochain lot de satellites Starlink jeudi 4 février, dans le cadre d’un lancement potentiel à double tête qui élargira encore la flotte Internet par satellite de la société, et vous pourrez regarder l’action en direct en ligne.

La société basée à Hawthorne, en Californie, prévoit de lancer des missions Starlink consécutives, en lissant deux lots de 60 satellites Internet Starlink sur deux fusées Falcon 9 différentes. La première mission devrait décoller du complexe de lancement spatial 40 à la station spatiale de Cap Canaveral à 1h19 HNE (06h19 GMT), suivie d’une seconde depuis l’historique Pad 39A de la NASA ici au Kennedy Space Center en Floride à un peu plus de 24 heures. heures plus tard à 5 h 14 HAE (10 h 14 GMT) – si tout se passe comme prévu.

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d'accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage.

SpaceX a déjà démarré rapidement pour cette année, car les lancements de jeudi seront le quatrième (et potentiellement le cinquième) de l’année pour la société de vols spatiaux privée. La société s’est fortement appuyée sur sa flotte de fusées ayant fait ses preuves en vol, et a donc pu obtenir un record de 26 vols au sol en 2020. Deux de ces vols étaient des missions d’astronautes vers la Station spatiale internationale – marquant le premier pour une société commerciale et les premières missions humaines lancées depuis la Floride depuis le retrait du programme de navette spatiale en 2011.

Cette année, l’entreprise a des ambitions encore plus grandes; il prévoit de lancer 40 roquettes entre ses sites de lancement en Californie et en Floride.

SpaceX mettra ses deux drones – « Bien sûr, je t’aime toujours » et « Lisez simplement les instructions » – à utiliser jeudi, alors que la société espère attraper les deux boosters. En cas de succès, les atterrissages marqueront les 74e et 75e reprises pour SpaceX depuis que la société a débarqué son premier booster en 2015.

Le premier sur la rampe de lancement sera le booster connu sous le nom de B1059, prêt pour son cinquième vol. Cette première étape a précédemment acheminé deux missions de ravitaillement de fret SpaceX Dragon différentes vers la Station spatiale internationale dans le cadre des vols CRS-19 et CRS-20 de la NASA, un satellite d’observation de la Terre pour l’Argentine (SAOCOM-1B en août 2020), suivie d’un espion satellite pour le gouvernement américain dans le cadre de la mission NROL-108 en décembre. Le vol de jeudi marquera la deuxième charge utile Starlink que ce booster particulier a transporté.

La prochaine fois sera un autre voleur huit fois. Connu sous le nom de B1049, ce propulseur est devenu le premier de la flotte de SpaceX à voler sept fois et est le deuxième à tenter huit lancements et atterrissages. À ce jour, il a hissé un satellite de communication Telstar en septembre 2018, suivi d’un satellite Iridium NEXT en janvier 2019, puis de quatre missions Starlink différentes.

Son homologue, le B1051, est récemment devenu le premier booster de la flotte de SpaceX à devenir un voleur huit fois. Ce booster a récemment regagné le port après avoir lancé sa mission record le 20 janvier. SpaceX a conçu sa variante Block 5 Falcon 9 pour voler au moins 10 fois avec des rénovations minimes entre les vols. Bien que la société n’ait pas encore atteint cet objectif, ces deux boosters pourraient potentiellement l’atteindre cette année.

Les premiers satellites Starlink de SpaceX de 2021, 60 en tout, sont libérés en orbite avec un magnifique lever de soleil en arrière-plan le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

SpaceX a créé son programme Internet Starlink pour connecter les utilisateurs du monde entier et fournir un service Internet fiable et abordable, principalement dans les zones reculées et rurales. L’entreprise le fait à l’aide d’un petit terminal utilisateur qui n’est pas plus grand qu’un ordinateur portable. SpaceX prévoyait que sa constellation d’origine Starlink contiendrait 1 440 des satellites de diffusion Internet à écran plat.

La société avait besoin d’au moins plusieurs centaines de personnes en orbite avant de pouvoir commencer à déployer le service, a déclaré précédemment le fondateur et PDG de la société, Elon Musk. Le lancement de jeudi portera le nombre total de satellites Starlink en orbite à plus de 1000, dont les 10 premiers à être lancés sur une trajectoire en orbite polaire. Ces satellites ont explosé dans le cadre d’un effort de covoiturage le 24 janvier.

Surnommée Transporter-1, cette mission de covoiturage comprenait 143 petits satellites, marquant le plus grand nombre de satellites qu’une fusée a transportés dans l’espace jusqu’à présent. Dix d’entre eux étaient les propres satellites Starlink de SpaceX. Lié à une trajectoire polaire, ce groupe d’engins spatiaux aidera l’entreprise à couvrir les régions de haute latitude.

Une phase de test bêta complète de Starlink sur Internet, appelée « Mieux que rien », est bien engagée, la société ayant récemment étendu le programme à des clients britanniques, grâce à l’approbation du régulateur des télécommunications Ofcom.

L’entreprise a également attrapé son premier client canadien, la réserve de la Première Nation de Pikangikum. Le service Internet par satellite a aidé la communauté à se connecter aux services de santé et d’éducation et bien plus encore.

Jalons de vol



Si tout se passe comme prévu, les lancements consécutifs marqueront les 105e et 106e vols au total pour la fusée Falcon 9 à deux étages de 229 pieds (70 mètres) de SpaceX, ainsi que les 53e et 54e reflets du bête de somme depuis que la société a commencé à récupérer des boosters en 2015.

Au cours des cinq dernières années, la société a perfectionné ses efforts de récupération tout en continuant de prouver la fiabilité du Falcon 9. La réutilisation des propulseurs de fusée est maintenant devenue courante pour SpaceX et a permis à l’entreprise de lancer ses fusées à un rythme record. En 2020, la Falcon 9 est devenue la fusée la plus lancée de tous les temps lors de son 84e vol – un record détenu par la fusée Atlas V de United Launch Alliance.

Avec le dernier vol de la société, la mission Transporter-1 le 24 janvier, la variante Block 5 Falcon 9 a également franchi la barre des 85 vols, après avoir été lancée avec succès 86 fois.

À ce jour, SpaceX a réussi 73 fois à décrocher ses boosters de premier étage. C’est grâce aux deux plates-formes d’atterrissage de drone entièrement opérationnelles de la société – «Bien sûr, je t’aime toujours» et «Lisez simplement les instructions». Le duo dynamique permet à SpaceX de lancer (et d’atterrir) plus de fusées. SpaceX a deux options pour la récupération de booster: sur un drone ou dans l’une de ses zones d’atterrissage. Étant donné que les navires sont mobiles et peuvent être positionnés dans l’océan, il faut moins de carburant que si le propulseur revenait atterrir au Cap. Sur les plus de 70 atterrissages d’appoint, seuls 21 ont été sur la terre ferme, le reste sur l’un des deux drones.

Les vols de jeudi pourraient être la première fois que SpaceX lance deux roquettes le même jour à partir de ses deux rampes de lancement basées en Floride. C’est en partie grâce aux retards liés aux conditions météorologiques. La mission Starlink 17, lancée sur B1049, était initialement prévue pour le 30 janvier, mais a été repoussée de plusieurs jours pour permettre aux conditions météorologiques de la zone de récupération de s’améliorer.

La mission Starlink 18, qui devait déjà être lancée à partir de la station spatiale de Cap Canaveral à 1h19 HNE (06h19 GMT) jeudi, devrait maintenant être lancée un peu moins de 28 heures plus tôt que Starlink 17 en raison de ce retard météorologique et du besoin de plus caisses avant le lancement.

Étant donné que SpaceX s’appuie sur sa flotte de grands voyageurs, la société veut s’assurer qu’elle peut récupérer avec succès le booster de retour sur l’un de ses drones. Les deux navires ont été déployés dans deux zones d’atterrissage différentes pour les deux missions.

Le bateau SpaceX équipé d’un filet GO Ms. Tree attrape une moitié de carénage de charge utile Falcon 9 le 18 août 2020. (Crédit d’image: Elon Musk via Twitter

SpaceX tentera de récupérer les pièces de carénage (les deux moitiés du « cône de nez » protecteur sur l’étage supérieur de la fusée) de chacun de ces lancements. L’entreprise a eu beaucoup de succès en retirant le linceul de protection de l’eau et même en attrapant les morceaux qui tombent à l’aide de deux bateaux équipés de filets – appelés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief.

En général, l’équipe décide si elle attrapera ou récupérera les moitiés de carénage le jour d’un lancement. Et ces efforts de récupération ont lieu environ 45 minutes après le décollage.

À l’heure actuelle, la météo est à 90% «bonne» pour les deux opportunités de lancement, les seules préoccupations météorologiques étant le potentiel de vents de décollage élevés sur le site de lancement. Il y a une heure de lancement de sauvegarde pour chaque mission, en cas de besoin.

L’équipe continue de surveiller les conditions météorologiques dans la zone de récupération pour s’assurer que ses efforts de rétablissement seront couronnés de succès.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.