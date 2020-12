SpaceX lance un satellite d’espionnage américain classé et prépare un atterrissage de fusée pour une année record

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé un satellite espion américain clandestin dans l’espace pour le National Reconnaissance Office (NRO) samedi 19 décembre, marquant sa 26e fusée de l’année.

La mystérieuse charge utile, appelée NROL-108, a décollé du Pad 39A ici au Kennedy Space Center de la NASA à 9 heures (14h00 GMT), pendant une fenêtre de lancement prévue de trois heures.

Un utilisé à deux étages Fusée Falcon 9 a transporté le satellite d’espionnage en altitude, dans le cadre d’une mission gouvernementale appelée NROL-108, marquant le 26e lancement de SpaceX en 2020, un nouveau record pour l’entreprise. Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage du booster a produit des bangs soniques spectaculaires alors qu’il revenait à terra firma, atterrissant dans la zone d’atterrissage 1 de SpaceX (LZ-1) à proximité de la station spatiale de Cape Canaveral.

Vidéo: Regardez l’atterrissage épique de la fusée NROL-108 Falcon 9 de SpaceX

En relation: Voir l’évolution des fusées de SpaceX en images

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance le satellite espion classé NROL-108 en orbite depuis le Pad 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 19 décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol de samedi était le cinquième lancement de cette première étape du Falcon 9. Le booster, désigné B1059, a déjà transporté deux missions de fret commercial à la Station spatiale internationale pour la NASA, a livré un lot de satellites SpaceX Starlink en orbite plus tôt cette année, et plus récemment a lancé un satellite d’observation de la Terre pour l’Argentine .

Le Falcon 9 s’est envolé dans un ciel bleu clair samedi matin, un changement radical par rapport à la tentative de lancement de jeudi. Des nuages ​​épais ont masqué la fusée ce jour-là et finalement un problème avec le deuxième étage de la fusée a forcé SpaceX à reporter le lancement.

Plusieurs minutes après que le Falcon 9 ait sauté de la plate-forme, le premier étage de la fusée est réapparu dans le ciel, avec les bangs soniques emblématiques que vous vous attendez à craquer au-dessus de la tête lorsque le propulseur est descendu sur le site d’atterrissage.

Le B1059 n’est que le deuxième propulseur à atterrir au sol au Cap (par opposition à un drone en mer) cette année. (Un troisième a atterri à terre à la base aérienne de Vandenberg en Californie après le lancement du satellite d’observation de la Terre Sentinel-6 Pour la NASA en novembre.) En fait, c’est maintenant le troisième voyage en LZ-1 pour ce booster, car le vétéran Falcon 9 premier étage est également revenu à terre après avoir livré la mission CRS-20 en orbite plus tôt cette année.

En relation: Faites du stop dans l’espace (et retour) sur un Falcon 9 dans cette superbe vidéo

Une charge utile mystérieuse

Le lancement du Falcon 9 de samedi a transporté une charge utile classifiée en orbite pour le National Reconnaissance Office (NRO), l’agence gouvernementale qui supervise la flotte de satellites espions du pays. On ne sait pas grand-chose sur le satellite, à part le fait que le NRO a assuré le trajet pour la cargaison top secrète par des moyens non traditionnels.

En règle générale, l’agence de reconnaissance sécurisera ses trajets dans l’espace via le programme de lancement spatial de la sécurité nationale de l’US Space Force, mais cette fois-ci, elle s’est lancée seule, selon un rapport de Spaceflight Now .

« Dans certains cas, la NRO utilise des méthodes alternatives pour se procurer des services de lancement après avoir effectué une évaluation cumulative de la tolérance au risque des satellites, des dates de lancement nécessaires, des capacités de lancement disponibles et du coût – le tout dans le but de garantir que les satellites sont livrés en orbite en toute sécurité et en toute sécurité. une manière opportune, » le porte-parole a déclaré à Spaceflight Now .

Un autre aspect intéressant est que SpaceX n’a ​​pas effectué de test de tir statique de sa fusée avant le vol. En règle générale, la société maintient la fusée sur la plate-forme et déclenche brièvement ses neuf moteurs de premier étage pour s’assurer que leurs systèmes fonctionnent comme prévu avant le décollage. Il est rare que SpaceX saute ce test de routine, mais ce n’est pas inconnu.

La mission marque le sixième lancement de l’année pour le NRO, et sera la deuxième au total à voler à bord d’un SpaceX Falcon 9. Le premier était la mission NROL-76 en mai 2017 .

Le vol du faucon

Image 1 sur 2 (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 2 (Crédit d’image: SpaceX)

La mission NROL-108 est le 50e reflight de SpaceX d’un Falcon 9 depuis que la société a récupéré son premier booster en 2015. Elle marque également le 70e atterrissage d’un Falcon 9. Pour coller à l’atterrissage, le booster s’est séparé de son étage supérieur et a effectué une série des mouvements de ballet orbital, se réorientant pour l’atterrissage. Ensuite, il a effectué une série de trois brûlures de moteur pour se ralentir suffisamment pour se poser doucement sur sa piste d’atterrissage désignée, marquant le 21e atterrissage réussi pour SpaceX.

Pour faciliter la réutilisation, la société s’appuie normalement sur ses deux drones massifs, nommés « Bien sûr, je t’aime toujours » et « Lisez simplement les instructions », les plates-formes flottantes sont généralement stationnées dans l’océan Atlantique et ont permis à SpaceX de lancer et de ensuite atterrir plus de roquettes.

« Bien sûr, je t’aime toujours » est mis à l’écart pour cette mission, car le booster est de retour sur terre, tandis que « Just Read the Instructions » ramène actuellement un booster du dernier lancement de la société le 13 décembre. Pour cette mission, une fusée Falcon 9 lancée pour la septième fois, transportant un satellite massif dans l’espace pour SIrius XM . Ce booster est l’un des deux qui ont effectué ces sept missions et devraient rentrer au port à peu près au même moment que le lancement de samedi.

Une fois de retour à Port Canaveral, en Floride, les boosters débarqués sont ramenés aux installations de SpaceX, où ils sont soigneusement inspectés et réutilisés pour voler à nouveau.

L’itération actuelle du Falcon 9 a été finalisée en 2018. Connu sous le nom de Block 5 , il dispose de 1,7 million de livres de poussée ainsi que d’autres améliorations qui le rendent capable de réutilisation rapide. SpaceX dit que chacun de ces boosters peut voler jusqu’à 10 fois avec des rénovations mineures entre les deux, et potentiellement jusqu’à 100 fois avant la retraite.

À ce jour, SpaceX a lancé et atterri le même booster un maximum de sept fois. Selon le fondateur et PDG de la société, Elon Musk, chaque booster Falcon 9 est capable de voler au moins 10 fois avec un minimum de rénovations entre les vols. Nous n’avons pas encore vu une mouche autant de fois, mais nous pourrions la voir l’année prochaine.

Récupération de carénage de fusée

Avant le lancement d’aujourd’hui, SpaceX a déployé l’un de ses deux capteurs de carénage, GO Ms. Tree, pour récupérer les pièces de carénage après le lancement d’aujourd’hui. GO Miss Chief, l’autre navire de récupération de carénage de l’entreprise, est resté au port pour la deuxième mission consécutive. Ces deux bateaux agissent comme des mitaines de receveur mobiles géantes, des carénages de charge utile accrochants – les cônes de protection qui entourent les satellites pendant le lancement – dans leurs filets attachés lorsqu’ils retombent sur Terre.

À cette fin, SpaceX a installé des parachutes et des logiciels spéciaux dans ses carénages de charge utile, qui se composent de deux pièces jointes. Les carénages sont conçus pour se guider vers la zone de récupération où Mme Tree et Mme Chief peuvent attendre pour les accrocher lorsqu’ils retombent sur Terre. Si les bateaux manquent ou si le temps est trop mauvais pour tenter une capture, le duo a à bord un équipement pour ramasser les pièces de carénage hors de l’eau et les ramener au port pour une remise à neuf.

La société a réussi à réutiliser les carénages de charge utile, et la dernière mission – qui a lancé le satellite Sirius XM-7 – a été le premier vol à présenter un carénage remis à neuf sur une charge utile non SpaceX. En règle générale, la société a réutilisé les carénages pour ses propres missions Starlink. L’une des pièces de carénage qui enveloppait la charge utile Sirius XM-7 alors qu’elle voyageait dans l’atmosphère avait déjà volé lors de la mission Anasis-II plus tôt cet été, qui a lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne.

La mission d’aujourd’hui marquera la fin d’une année de lancement chargée pour le Cap. Au total, 31 missions ont été lancées depuis la région cette année, dont 26 sur des fusées SpaceX. L’année prochaine, SpaceX devrait continuer à remplir sa flotte de satellites Starlink, lancer deux autres missions d’astronautes et l’un de ses poids lourds, le Faucon lourd .

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.