SpaceX lance un record de 143 satellites sur une fusée et un atterrissage aces

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé avec succès une mission de covoiturage ambitieuse alors que l’un de ses boosters vétérans a hissé 143 petits satellites – un nouveau record pour une seule fusée – dans l’espace avant de réussir un atterrissage en mer.

Les deux étapes Fusée Falcon 9 a décollé dimanche matin (24 janvier), s’envolant dans un ciel bleu parsemé de nuages ​​à 10 h HNE (15 h 00 GMT) depuis le complexe de lancement spatial 40 à la station Space Force de Cap Canaveral ici en Floride.

Perché au sommet du lanceur vétéran se trouve une pile de 143 satellites dans le cadre de la première mission de covoiturage dédiée de SpaceX, appelé Transporter-1 . Le vol a permis à SpaceX de fléchir ses muscles de covoiturage dans un ballet orbital soigneusement chorégraphié alors que sa fusée phare transportait son plus grand nombre de charges utiles à ce jour.

Agissant comme un covoiturage cosmique, SpaceX a envoyé une multitude de petits satellites dans l’espace aux côtés de 10 de ses propres Satellites Internet Starlink . La mission devrait déposer les satellites Starlink à écran plat sur une orbite polaire unique – une première pour sa flotte haut débit qui aidera à fournir une couverture aux clients en Alaska et dans d’autres régions polaires.

En tant que telle, la fusée a semblé se lancer directement au-dessus de la tête et dans les nuages ​​en sautant de la plate-forme ce matin.

Vidéo: Regardez le lancement record de SpaceX avec 143 satellites!

Image 1 sur 3 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 143 petits satellites en orbite depuis le Space Launch Complex 40 à la station Space Force de Cape Canaveral en Floride le 24 janvier 2021 pour marquer la mission de covoiturage Transporter-1. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 3 Une vue de la pile de 143 satellites de SpaceX en orbite lors du lancement de la mission de covoiturage Transporter-1 le 24 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 3 sur 3 La fusée Falcon 9 de SpaceX se dresse au sommet du drone « Bien sûr, je t’aime toujours » dans l’océan Atlantique après le lancement réussi de 143 satellites lors de la mission de covoiturage Transporter-1 le 24 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le lancement de dimanche marque la troisième mission cette année pour SpaceX et la deuxième de la société à moins d’une semaine de la Space Coast de Floride. Mercredi 20 janvier, SpaceX a lancé une pile complète de ses satellites Starlink au sommet d’un autre Falcon 9 dans le cadre d’une mission record . (Le booster utilisé pour cette mission est devenu le premier de la flotte de SpaceX à être lancé et atterri huit fois.)

La fusée qui alimente la mission d’aujourd’hui est également un grand voyageur, marquant son cinquième vol sur la mission Transporter-1. Connu sous le nom de B1058, le booster est entré en service pour la première fois en mai 2020 quand il a lancé deux astronautes de la NASA —Bob Behnken et Doug Hurley — dans l’espace dans le cadre de la première mission avec équipage de la NASA dans le cadre du programme Commercial Crew de l’agence. Appelé Demo-2, le vol a marqué la première mission d’astronaute vers la Station spatiale internationale pour lancer depuis le sol américain depuis le retrait du programme de navette spatiale en 2011.

Le booster, qui est orné du logo emblématique du ver de la NASA, a également transporté un satellite de communication pour L’armée sud-coréenne , un lot de satellites Starlink et un Capsule de cargaison de dragon à la station spatiale pour la 21e mission de réapprovisionnement de SpaceX en décembre.

Initialement prévue pour décoller samedi matin, la mission complexe du Transporter-1 a été retardée de 24 heures en raison des mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement. Dimanche, ces conditions pluvieuses ont été remplacées par des nuages ​​et du soleil, permettant à la fusée Falcon 9 et à sa charge utile record de décoller à l’heure.

Après un décollage réussi, le premier étage du Falcon 9 a atterri sur le drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours » dans l’océan Atlantique. La capture a marqué la 73e récupération d’un propulseur de premier étage pour SpaceX et la première capture de l’année pour le principal drone de la société, après avoir reçu quelques rénovations nécessaires. (Les deux autres lancements de SpaceX cette année ont débarqué leurs boosters de premier étage sur un drone séparé, « Just Read The Instructions. »)

Une flotte massive de petits satellites

Pour son cinquième acte, qui a eu lieu un peu plus d’un mois après son dernier vol, le vétéran Falcon 9 a agi en tant que service de taxi spatial pour mettre en orbite les 143 satellites de la mission Transporter-1. La mission était la première d’une série dédiée de covoiturage dans le cadre d’un programme SpaceX créé pour aider les petits satellites à pénétrer dans l’espace en partageant un trajet et en réduisant les coûts.

La société a annoncé en 2019 qu’elle proposerait des vols sur ses fusées Falcon 9 à certains intervalles tout au long de l’année et pour 1 million de dollars par lancement. Ces vols peuvent être réservés via un site web dédié que SpaceX a créé.

Les missions de covoiturage ne sont pas vraiment nouvelles pour SpaceX. La société a envoyé des charges utiles dans l’espace pour plusieurs entreprises, y compris une mission de covoiturage similaire en 2018. Ce vol, surnommé SSO-A , a livré 64 satellites en orbite terrestre basse, à partir de la rampe de lancement de SpaceX en Californie en décembre 2018.

Depuis lors, SpaceX a partagé de l’espace avec d’autres charges utiles dans l’espace sur quelques-unes de ses missions Starlink. Ces missions comprenaient petits satellites cubesat pour Planet et Ciel noir . Il a également lancé l’atterrisseur lunaire Beresheet dans l’espace pour Israël en 2018.

Les 143 satellites de la mission Transporter-1 de SpaceX sont vus dans leur position empilée avant le lancement de la première mission de covoiturage dédiée de la société. (Crédit d’image: Planet / SpaceX)

À bord de ce vol, il y aura 133 satellites commerciaux (c’est-à-dire des clients payants pour SpaceX) et 10 des propres satellites Internet Starlink de la société. Le covoiturage complexe a été en partie facilité par Spaceflight Inc., qui aide les petits satellites à réserver leur trajet parfait dans l’espace. La société Exolaunch a également organisé le vol de 30 satellites pour ses clients. Trois petits CubeSats volent pour Mission V-Rx3 de la NASA tester de nouvelles technologies pour la communication et la navigation des engins spatiaux.

Jusqu’à récemment, les petits satellites avaient des options limitées, se faufilant dans des missions partout où il y avait de la place. Mais à mesure que les coûts de lancement diminuent et avec l’avènement de lanceurs plus petits, tels que les services Electron et Virgin Orbit de Rocket Lab, les satellites plus petits ont plus d’options que jamais pour se rendre dans l’espace.

Cependant, lancer autant de satellites à la fois n’est pas une tâche facile. Chacun doit se déployer dans une séquence chronométrée afin d’éviter d’éventuelles collisions. Pour relever ce défi, des distributeurs de lancement spécialisés sont utilisés ainsi que des étapes de transfert en vol libre qui déploieront ensuite les charges utiles une fois qu’elles seront sur une certaine orbite.

La séquence de déploiement est soigneusement chronométrée, avec 48 petits satellites pour la société d’observation de la Terre Planet commençant à se déployer un peu moins de 59 minutes après le décollage. Les derniers satellites à quitter l’étage supérieur de la fusée seront les 10 satellites Starlink de SpaceX destinés à fournir une meilleure couverture à ceux des régions polaires.

Il y aura également à bord trois satellites Hawk 2 qui feront partie d’une constellation mondiale de satellites radio qui seront utilisés pour aider à surveiller et localiser les balises d’urgence et à améliorer les temps de réponse en cas d’urgence.

Il existe également deux satellites taïwanais, YUSAT et IDEASat, qui permettront respectivement d’améliorer la navigation maritime et de cartographier l’ionosphère terrestre. IDEASat effectuera des mesures de la structure de l’ionosphère, identifiant les perturbations du plasma qui pourraient interférer avec les communications par satellite et radio.

PlanetIQ envoie un satellite de mesure de navigation et d’occultation GNSS (GNOMES) qui transmettra des données pour aider à la prévision météorologique, à la recherche sur le climat ainsi qu’à la surveillance de la météorologie spatiale.

Il y a des dizaines d’autres charges utiles à bord, y compris une charge utile appelée Celestis 17 qui contient des restes humains incinérés, et une charge utile appelée identificateur optique de ressources extrêmement faibles ( ELROI ) qui testera l’utilisation des lumières LED (qui servent essentiellement de plaque d’immatriculation pour un satellite) pour aider à identifier les objets en orbite.

Vol polaire

La fusée Falcon 9 de SpaceX se dresse au sommet du drone « Bien sûr, je t’aime toujours » dans l’océan Atlantique après le lancement réussi de 143 satellites lors de la mission de covoiturage Transporter-1 le 24 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

La trajectoire de lancement de cette mission est également un peu unique. Il suivra un chemin similaire à celui qui a été lancé l’été dernier depuis Cape Canaveralthe Cape. Après le décollage, la fusée a embrassé la côte est de la Floride, se dirigeant vers le sud au-dessus de l’océan Atlantique afin de pouvoir déposer sa charge utile sur ce qu’on appelle une orbite polaire. Ce type d’orbite permet aux satellites de survoler les pôles de la planète.

Ce type d’orbite permet aux satellites de survoler les pôles de la planète. Généralement, ces types de vols partent de la côte ouest car ils peuvent plus facilement éviter les zones peuplées. Cependant, l’été dernier, SpaceX a reçu l’autorisation de lancer des vols à destination des orbites polaires pour la première fois depuis les années 1960.

C’est parce que le cheval de bataille de SpaceX, le Falcon 9, est équipé d’un système de terminaison de vol automatisé qui détruira la fusée en cas de problème pendant le vol. (Historiquement, il y aurait un humain en charge du système, ce qui n’est pas aussi précis qu’un ordinateur.) Et à la fin des années 1960, les débris d’une fusée Thor auraient tué une vache à Cuba, mettant fin au cycle des lancements polaires de Floride.

Les deux navires de récupération de carénage de charge utile de fusée de SpaceX GO Ms. Tree et GO Ms. Chief ont récupéré avec succès les moitiés de cône de nez du propulseur Transporter-1 Falcon 9 lors d’un lancement le 24 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

L’un des deux bateaux de récupération de carénage de SpaceX – appelé GO Ms. Chief – sera récupérer les deux moitiés de carénage de la fusée après leur projection dans l’océan . Le bateau récupérera les pièces hors de l’eau et les ramènera au port, ainsi que les carénages de la mission Starlink lancée le 20 janvier. (Ces carénages sont actuellement déjà à bord de l’autre navire de carénage, GO Ms. Tree. )

La prochaine mission de SpaceX est une autre mission Starlink, qui pourrait décoller dès la semaine prochaine. La société a également deux missions de Transporteur supplémentaires prévues pour 2021 – une dès juin et une autre prévue en décembre.

