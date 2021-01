SpaceX lance le satellite de communication Turksat 5A pour la Turquie et débarque une fusée

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé ce qui devrait être une autre année riche en lancements en mettant en orbite un satellite de communication turc ce soir (7 janvier).

A 230 pieds de haut (70 m) Fusée Falcon 9 décollé du Space Launch Complex 40 ici à Cape Canaveral Space Force Station à 21h15 HNE (02h15 GMT le 8 janvier), environ 45 minutes dans une fenêtre prévue de quatre heures, transportant le satellite Turksat 5A dans l’espace. Le bref retard était dû à un problème de suivi en aval, a déclaré SpaceX lors de sa diffusion en direct.

À l’approche du lancement ce soir, les prévisionnistes de la 45e Escadre spatiale de l’US Space Force ont prédit une probabilité de 70% de conditions favorables pour le lancement, les principales préoccupations étant les cumulus et les nuages ​​épais, ainsi que le cisaillement du vent en altitude. Ces conditions ne sont pas toujours idéales pour les spectateurs mais peuvent permettre une acoustique intéressante car le rugissement du Falcon sonne très fort.

En relation: La très grande année de SpaceX: un 2020 rempli de lancements d’astronautes, de tests de vaisseaux spatiaux et plus

Le vol du faucon

Le Falcon 9 à deux étages a illuminé le ciel nocturne en sautant de la rampe de lancement ce soir. La lueur des neuf moteurs du premier étage de la fusée a transformé la nuit en jour alors que la fusée a grimpé dans les nuages ​​suspendus au-dessus de la Space Coast. Le grondement des moteurs a pu être entendu longtemps après la disparition de la fusée.

La mission de ce soir a marqué le premier lancement de l’année ici au Cap, et 8,5 minutes après le décollage, le premier étage de la fusée a atterri sur l’un des deux énormes drones de SpaceX, « Just Read the Instructions », qui était stationné dans l’océan Atlantique.

Le vol d’aujourd’hui était le quatrième lancement de cette première étape du Falcon 9. Le booster, désigné B1060, a précédemment installé un satellite GPS III amélioré pour l’US Space Force en juin 2020, suivi des lancements de SpaceX. Satellites Internet Starlink en septembre et octobre.

Le Falcon 9 est passé à la verticale sur le tapis ce matin. SpaceX n’a ​​pas effectué de test de tir statique de cette fusée avant le vol. En règle générale, la société maintient la fusée sur la plate-forme et déclenche brièvement ses neuf moteurs de premier étage pour s’assurer que leurs systèmes fonctionnent comme prévu avant le décollage. Il est rare que SpaceX ignore ce test de routine, mais ce n’est pas inconnu. En fait, SpaceX a également sauté le test d’incendie statique de sa mission précédente, qui lancé un satellite espion pour le US National Reconnaissance Office en décembre.

Propulsé par plus de 1,7 million de livres de poussée de ses neuf moteurs Merlin 1D de premier étage, le Falcon 9 a déposé les 7700 livres. (3 500 kilogrammes) Le satellite Turksat 5A est en orbite environ 33 minutes après le décollage. Le vaisseau spatial est conçu pour fonctionner pendant environ 15 ans, fournissant une couverture large bande à la Turquie, au Moyen-Orient, à l’Europe et à certaines parties de l’Afrique.

SpaceX lancera également son homologue du vaisseau spatial, Turksat 5B, plus tard cette année. Les Turksats font partie d’un effort visant à étendre la présence de la Turquie dans l’espace, qui n’a pas été sans controverse. En octobre, des militants ont commencé à faire pression sur SpaceX pour qu’il arrête le lancement de Turksat 5A. Ils protesté devant le siège de SpaceX à Hawthorne, Californie, citant le rôle de la Turquie dans un conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan comme raison pour laquelle la mission ne devrait pas voler. Leur tentative a échoué.

Environ 8,5 minutes après le décollage du Falcon 9, le premier étage de la fusée a atterri sur le drone, marquant le troisième lancement et atterrissage réussi pour ce booster particulier. L’atterrissage a également marqué le 71e touché réussi pour un booster SpaceX de retour au général et le 21e d’affilée. (En 2019, SpaceX a perdu deux boosters de première étape lors de missions consécutives, les véhicules n’ayant pas réussi à atteindre leur objectif.)

En relation: Des centaines de personnes se rassemblent au siège de SpaceX pour protester contre le lancement d’un satellite turc

Élargir la présence spatiale de la Turquie

Construit par Airbus, le vaisseau spatial Turksat 5A s’est séparé de l’étage supérieur du Falcon environ 30 minutes après le décollage. De sa perche orbitale, plus de 22000 miles (36,00 kilomètres) au-dessus Terre , le satellite diffusera une couverture large bande grâce à ses 42 répéteurs en bande Ku.

Il faudra au satellite près de quatre mois pour atteindre son altitude finale. Turksat 5A effectuera la randonnée en utilisant ses propulseurs à plasma embarqués, qui dépendent de l’énergie électrique des panneaux solaires de l’engin spatial plutôt que du carburant traditionnel. Ces propulseurs sont plus écoénergétiques mais produisent moins de poussée, il faut donc un peu plus de temps pour atteindre sa place de stationnement orbitale.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Turksat en tant que nouveau client Eurostar pour les satellites les plus puissants de leur flotte. Nous avons été les premiers à faire la démonstration de la technologie de propulsion entièrement électrique pour les satellites de cette taille et de cette capacité, ce qui permettra au vaisseau spatial Turksat d’être lancé de la manière la plus rentable », a déclaré Nicolas Chamussy, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus. déclaration de l’entreprise .

Turksat 5B, dont le lancement est prévu plus tard cette année, est un peu plus lourd que son prédécesseur. Pesant plus de 9 000 livres. (4 500 kg), le satellite fonctionnera à la fois dans les bandes Ku et Ka, fournissant plus de 50 gigabits par seconde de capacité, selon Airbus. Ce satellite devrait entrer en service plus tard cette année, si tout se passe comme prévu.

Questionnaire satellite: Dans quelle mesure savez-vous ce qui est en orbite autour de la Terre?

Illustration d’artiste du satellite Turksat 5A en orbite. (Crédit d’image: Airbus)

Collez-le au vaisseau drone

La mission Turksat 5A est la 50e reprise par SpaceX d’un Falcon 9 depuis que la société a récupéré un booster pour la première fois en 2015.

Pour coller l’atterrissage, le booster s’est séparé de son étage supérieur et a effectué une série de mouvements de ballet orbitaux, pour se réorienter pour l’atterrissage. Ensuite, il a effectué une série de trois brûlures de moteur pour se ralentir suffisamment pour se poser doucement sur son point d’atterrissage désigné, le pont de « Lisez simplement les instructions . «

Pour faciliter la réutilisation, SpaceX emploie deux drones massifs, dont le second est nommé «Bien sûr que je t’aime toujours». Les plates-formes flottantes sont stationnées dans l’Atlantique avant les lancements depuis la Space Coast et reviennent à Port Canaveral avec le propulseur en remorque après une capture réussie. Ces deux navires ont permis à SpaceX de lancer puis de débarquer davantage de roquettes.

« Bien sûr que je t’aime toujours » reçoit maintenant quelques TLC après une année chargée l’année dernière. Au total, l’OCISLY a attrapé 40 boosters de retour, dont 13 ont atterri en 2020. Le navire sera bientôt de retour en service, prêt à attraper de nombreux autres boosters avec le programme chargé de SpaceX pour cette année.

«Just Read the Instructions» a reçu ses propres améliorations et rénovations au début de 2020.

Efforts de réutilisation

L’itération actuelle du Falcon 9 a fait ses débuts en 2018. Connu sous le nom de Block 5 , il dispose de 1,7 million de livres de poussée de premier étage ainsi que d’autres améliorations qui le rendent capable de réutilisation rapide. Selon SpaceX, chacun de ces boosters de premier étage peut voler jusqu’à 10 fois avec des rénovations mineures entre les deux, et potentiellement jusqu’à 100 fois avant la retraite.

À ce jour, SpaceX a lancé et atterri le même booster un maximum de sept fois. Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore vu une seule mouche 10 fois, mais cela pourrait arriver cette année.

Le fondateur et PDG de la société, Elon Musk, a déclaré qu’il souhaitait que ses fusées facilitent l’accès à l’espace, et le Block 5 Falcon 9 a été créé pour ce faire. Grâce aux capacités du lanceur, il a permis à de plus petits pays et organisations d’atteindre l’espace grâce à des missions dédiées et des «covoiturage».

Avec ce vol, la Turquie est devenue le dernier pays à profiter de cette opportunité. Il y a un peu plus de deux ans, Le Bangladesh a envoyé son tout premier satellite de communication dans l’espace au sommet d’une fusée SpaceX; en juillet dernier, la Corée du Sud a lancé son premier satellite militaire dédié de la côte spatiale de Floride; et en 2018, Israël a lancé un vaisseau spatial sur la Lune dans le cadre d’une mission de covoiturage. Ce ne sont là que quelques exemples du nombre croissant de pays et d’entités qui cherchent les étoiles grâce à la réduction des coûts de lancement.

Récupération du carénage

Avant le lancement d’aujourd’hui, SpaceX a déployé son duo dynamique – GO Ms. Tree et GO Ms. Chief – dans le but de récupérer les deux pièces qui tombent du carénage de charge utile du Falcon 9, ou cône de nez.

Mme Tree avait travaillé en solo pour les dernières missions de 2020, obtenant l’aide d’un bateau nommé GO Navigator.

Mme Tree et Mme Chief servent de mitaines géantes de receveur mobile, carénages de charge utile accrochants dans leurs filets attachés alors qu’ils retombent sur Terre. (Les bateaux sont également capables de récupérer les moitiés de carénage de l’eau après avoir éclaboussé.)

Chaque pièce de carénage est équipée de parachutes et d’un logiciel spécial pour se guider vers une zone de récupération prédéterminée où les bateaux attendent avec leurs filets tendus.

Une fois de retour au port, les carénages sont remis à neuf et réutilisés. En règle générale, les mouches SpaceX utilisaient des pièces de carénage lors de ses propres missions Starlink, mais la société s’est diversifiée et a utilisé davantage de matériel réutilisé dans toutes ses missions. En décembre, la société a piloté un carénage vétéran lors de sa mission Sirius XM-7, la première mission externe à présenter un carénage rénové.

La mission d’aujourd’hui marque le début d’une année de lancement chargée pour le Cap. Plus de 40 missions sont au programme, SpaceX espérant lancer 40 fusées cette année entre ses sites de lancement en Californie et en Floride.

Ces lancements comprennent deux missions d’astronautes vers la Station spatiale internationale, plus de vols Starlink et un décollage du puissant SpaceX Faucon lourd .

La prochaine mission de SpaceX est la mission Transporter-1, qui devrait transporter 72 petits satellites ainsi que quatre charges utiles supplémentaires dans l’espace dans le cadre de la dernière tentative de covoiturage de SpaceX. Le décollage du Transporter-1 est prévu au plus tôt le 14 janvier.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.