SpaceX lance le prototype du vaisseau SN10 pour la deuxième fois

SpaceX a lancé son plus récent Vaisseau spatial prototype pour la deuxième fois, poursuivant ainsi la préparation en vol d’essai du véhicule.

Starship SN10 a enflammé ses trois Moteurs Raptor pendant quelques secondes aujourd’hui (25 février) à 17h57 HNE (2257 GMT) dans un essai de « feu statique » sur le site de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe de l’État.

Premier feu statique de SN10 , qui s’est produit mardi (23 février), a apparemment révélé un problème avec l’un des Raptors du véhicule. SpaceX rapidement échangé le moteur et a préparé SN10 pour un autre incendie statique, un contrôle commun avant le vol pour les fusées de la société.

La grande question est de savoir si c'était un bon test. Si tel est le cas, le lancement pourrait être dans quelques jours.

Si tout se passait bien aujourd’hui, le SN10 (« Serial No. 10 ») pourrait démarrer très bientôt, peut-être dans les prochains jours. Le véhicule volera environ 10 kilomètres dans le ciel du sud du Texas, une escapade à haute altitude similaire à celles des prototypes à trois moteurs SN8 et SN9 les 9 décembre et 2 février, respectivement.

Ces deux vols se sont bien déroulés jusqu’à la toute fin. SN8 et SN9 ont touché leurs zones d’atterrissage ciblées mais n’ont pas survécu au touché, explosant en énormes boules de feu .

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises sur la Lune, sur Mars et au-delà. Le système se compose de deux éléments entièrement réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une énorme fusée connue sous le nom de Super Heavy.

Le dernier Starship aura six Raptors, et Super Heavy sera propulsé par environ 30 des moteurs, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

Le vaisseau spatial final et opérationnel pourrait voler bientôt, si tout se passe comme prévu. SpaceX espère lancer un prototype en orbite cette année, et Musk a récemment déclaré qu’il pensait que le système serait faire voler des gens régulièrement d’ici 2023 .