SpaceX lance le prototype du Starship SN15 pour se préparer au vol d’essai

26 avril 2021

Le dernier prototype de vaisseau spatial de SpaceX a pris vie.

La société a effectué le premier test de « tir statique » sur le Starship SN15 lundi 26 avril à 17h57 HAE (21h57 GMT). Les trois moteurs Raptor du véhicule en acier inoxydable se sont brièvement allumés pendant que l’engin restait ancré au sol sur le site de SpaceX au sud du Texas, près du hameau de la côte du golfe du village de Boca Chica.

Mais SN15 (abréviation de « Serial No. 15 ») ne restera pas longtemps lié au sol. L’incendie statique d’aujourd’hui était une vérification clé avant un vol d’essai à haute altitude, qui emmènera bientôt le véhicule à environ 10 km dans le ciel du Texas – probablement cette semaine.

SN15 sera le cinquième prototype de Starship à tenter ce vol en moins de cinq mois. Les quatre autres ont tous bien volé jusqu’à la toute fin, ne réussissant pas à coller l’atterrissage et se retrouvant en morceaux.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système final consistera en un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship, que la NASA a récemment choisi comme atterrisseur lunaire pour son programme Artemis avec équipage, et un propulseur géant de premier étage connu sous le nom de Super Heavy.

Les deux éléments seront entièrement et rapidement réutilisables, ce qui réduira considérablement le coût des vols spatiaux, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

SpaceX s’attend à ce que Starship et Super Heavy soient bientôt opérationnels; Musk a récemment déclaré qu’il pensait que le système final serait pleinement opérationnel d’ici 2023.

Le feu statique d’aujourd’hui est survenu trois jours seulement après le lancement de Crew-2, la deuxième mission opérationnelle en équipage de SpaceX vers la Station spatiale internationale pour la NASA. Quatre astronautes se sont rendus au laboratoire en orbite à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon, qui a été lancée vendredi 23 avril sur une fusée Falcon 9 – un système de vol spatial entièrement différent de celui de Starship.

