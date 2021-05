SpaceX lance la fusée Starship SN15 et colle l’atterrissage en vol d’essai à haute altitude

Le SN15 de SpaceX a bloqué l’atterrissage.

La dernière entreprise de vols spatiaux privés Vaisseau spatial Le prototype a effectué un vol d’essai à haute altitude aujourd’hui (5 mai), vérifiant pour la première fois chaque case du décollage à l’atterrissage.

« Nous sommes en panne! Le Starship a atterri », a déclaré John Insprucker, principal ingénieur d’intégration de SpaceX, lors d’un commentaire en direct.

Le test sans équipage d’aujourd’hui a eu lieu à l’occasion du 60e anniversaire du tout premier vol spatial avec équipage des États-Unis, la balade suborbitale de l’astronaute de la NASA Alan Shepard. Le parallèle historique est fortuit mais approprié, car le succès de SN15 marque un grand pas en avant dans les plans de SpaceX pour aider à étendre l’empreinte de l’humanité jusqu’à la dernière frontière.

Le SN15 en acier inoxydable (« Serial No. 15 ») a décollé du site d’essai Starbase de SpaceX, près du village de Boca Chica, dans le sud du Texas, aujourd’hui à 18 h 24 HNE (22 h 24 GMT). Le véhicule a plané à environ 10 kilomètres dans le ciel, a effectué un certain nombre de manœuvres et est redescendu pour un atterrissage en toute sécurité sur sa plate-forme d’atterrissage en béton désignée six minutes après le décollage.

En rapport: Le vaisseau spatial et la fusée Super Heavy de SpaceX en images

Image 1 sur 6 Le prototype de fusée Starship SN15 de SpaceX est lancé sur un vol d’essai de 10 kilomètres depuis le site d’essai Starbase de SpaceX près du village de Boca Chica, dans le sud du Texas, le 5 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 6 Starship SN15 perce un trou dans la couche nuageuse au-dessus du sud du Texas lors de son lancement le 5 mai. (Crédit d’image: SpaceX) Image 3 sur 6 Une vue des trois moteurs Raptor du Starship SN15 lors de son vol d’essai réussi. (Crédit d’image: SpaceX) Image 4 sur 6 Une vue du Starship Sn15 alors qu’il redescend sur Terre lors d’un lancement et d’un atterrissage test le 5 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 5 sur 6 Le Starship SN15 de SpaceX s’approche de son site d’atterrissage sur le site d’essai de Starbase près du village de Boca Chica dans le sud du Texas lors de l’atterrissage le 5 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 6 sur 6 Le vaisseau spatial Sn15 de SpaceX est vu après un atterrissage réussi, avec un petit incendie visible, lors d’un vol d’essai le 5 mai 2021 dans le sud du Texas. (Crédit d’image: SpaceX)

Ce dernier morceau a innové. Les quatre prédécesseurs immédiats de SN15 fini en morceaux après avoir tenté des vols similaires au cours des cinq derniers mois, franchissant dans chaque cas à peu près tous les jalons, sauf «l’atterrissage en douceur».

L’un de ces véhicules, SN10, a semblé atterrir en toute sécurité pour terminer son vol de mars, mais un incendie s’est déclaré à sa base peu de temps après et l’engin a explosé. Un incendie a également léché la base de SN15 juste après l’atterrissage d’aujourd’hui, mais il s’est éteint dans un délai relativement court.

SpaceX a tiré des leçons de ces autres atterrissages difficiles. Et SN15 est également un peu différent de ces prototypes précédents.

«SN15 a des améliorations de véhicules dans les structures, l’avionique et les logiciels, et les moteurs qui permettront plus de vitesse et d’efficacité tout au long de la production et du vol: en particulier, une nouvelle suite avionique améliorée, une architecture propulsive mise à jour dans la jupe arrière, et une nouvelle conception de moteur Raptor et configuration », ont écrit les représentants de SpaceX dans une description du vol d’aujourd’hui.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système se compose de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement et rapidement réutilisables: un vaisseau spatial appelé Starship et un propulseur géant de premier étage nommé Super Heavy.

Ces deux véhicules seront propulsés par le moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Starship aura six Raptors, et Super Heavy en portera environ 30, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a dit.

Bien que SN15 soit un prototype de vaisseau à grande échelle en termes de hauteur et de largeur, il ne comporte que trois Raptors. Les futures variantes de test seront plus puissantes, et nous devrions voir ces véhicules plus puissants voler relativement bientôt; Musk a déclaré que SpaceX avait pour objectif de lancer un vaisseau spatial en orbite terrestre avant la fin de l’année.

Si le programme de test progresse bien, Starship pourrait être opérationnel peu de temps après. Musk a déclaré récemment qu’il s’attend à ce que le système soit pleinement opérationnel en 2023 , bien qu’il ait reconnu que ses délais ont tendance à être ambitieux.

Une illustration d’artiste du vaisseau spatial de SpaceX sur la lune. En avril 2021, la NASA a annoncé que SpaceX avait remporté le contrat de construction de l’atterrisseur lunaire pour son programme Artemis. (Crédit d’image: SpaceX)

SpaceX a déjà une mission Starship sur les livres avec une date de lancement cible 2023 – « cherMoon , « qui enverra le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et une poignée d’autres personnes sur un vol d’une semaine autour du plus proche voisin de la Terre.

Starship transportera également des astronautes de la NASA vers la Lune, si tout se passe comme prévu. Récemment, le programme d’exploration lunaire Artemis de l’agence spatiale a choisi Starship comme atterrisseur lunaire avec équipage .

Artémis vise à établir une présence humaine durable et à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020. Les connaissances et les compétences acquises au cours de cet effort aideront l’humanité à se rendre sur Mars dans les années 2030, ont déclaré des responsables de la NASA.

Au cours des dernières années, la NASA a travaillé pour réaliser le premier atterrissage sur la lune Artemis avec équipage d’ici la fin de 2024, selon les instructions de l’administration de l’ancien président Donald Trump. Mais ce calendrier devrait être assoupli sous le président Joe Biden.