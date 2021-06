SpaceX lance de nouveaux panneaux solaires dans la station spatiale et cloue une fusée atterrissant en mer

CAP CANAVERAL, Floride — EspaceX a lancé sa 17e fusée de l’année aujourd’hui (3 juin), envoyant une capsule cargo robotique Dragon vers la Station spatiale internationale avant de réussir un atterrissage en mer.

Une étape en deux Fusée Falcon 9 a décollé du Pad 39A ici au Kennedy Space Center de la NASA à 13h29 HAE (1729 GMT), donnant le coup d’envoi de la 22e mission de réapprovisionnement de l’entreprise vers le laboratoire en orbite de la NASA. Le Dragon est emballé avec plus de 7 300 livres. (3 311 kilogrammes) de fournitures, d’expériences scientifiques et de matériel, dont deux nouveaux panneaux solaires pour le réseau électrique de la station spatiale.

Environ 9 minutes après le décollage, le premier étage du Falcon 9 est revenu sur Terre, atterrissant sur l’un des drones de SpaceX dans l’océan Atlantique lors d’un atterrissage en douceur. L’énorme navire, appelé « Bien sûr, je t’aime toujours », est l’un des deux navires de la flotte de récupération de l’entreprise qui attrapent les boosters en chute et les ramènent au port pour une réutilisation ultérieure.

« Imaginez un atterrissage parfait pour ce Falcon 9, marquant son premier atterrissage », a déclaré Siva Bharadvaj, ingénieur de SpaceX, lors de l’émission de lancement. « 86e atterrissage au total pour SpaceX. »

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le cargo Dragon CRS-22 pour la NASA se lance vers la Station spatiale internationale depuis le Pad 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, le 3 juin 2021. (Crédit image: SpaceX)

Dragon doit arriver à la station et s’amarrer au port orienté vers l’espace du module Harmony samedi 5 juin à 5 h 00 HAE (09 h 00 GMT). Il y a déjà un autre véhicule SpaceX au laboratoire en orbite : le Crew Dragon « Endeavour », qui lancé le 23 avril , transportant un équipage de quatre astronautes. (Ce n’est pas la première fois que deux Dragons sont garés en même temps ; cela devient de plus en plus fréquent.)

Les responsables météorologiques du 45e Escadron météorologique ont prédit des conditions météorologiques incertaines pour le lancement d’aujourd’hui, avec un potentiel de cumulus et de vol à travers les précipitations. C’est l’été en Floride, ce qui pourrait signifier des orages l’après-midi. Mais, mère nature a coopéré et la fusée a pu décoller comme prévu.

Le propulseur de premier étage présenté dans le vol d’aujourd’hui, connu sous le nom de B1067, était une toute nouvelle fusée Falcon 9. L’extérieur d’un blanc immaculé du lanceur contraste fortement avec les vétérans fuligineux qui ont transporté toutes les autres missions dans l’espace jusqu’à présent cette année pour la société californienne de vols spatiaux.

L’atterrissage d’aujourd’hui a marqué la 86e récupération d’un premier étage Falcon depuis SpaceX récupéré son premier booster en 2015 .

Gros transport de fret

La cargaison Dragon nouvellement lancée transporte deux expériences animales différentes, dont la première à être réalisée à l’intérieur de Dragon alors qu’il vole vers la station spatiale. Cette enquête, appelée UMAMI, examine les relations symbiotiques entre les animaux (dans ce cas, les bébés calmars) et les microbes. Un autre étudiera un groupe d’extrêmophiles, appelés tardigrades, pour mieux comprendre quels gènes leur permettent de résister aux facteurs de stress des environnements extrêmes, comme la microgravité.

À l’intérieur du coffre du Dragon se trouvent deux nouveaux panneaux solaires qui aideront à augmenter la puissance de la station spatiale. Redwire Space, en collaboration avec Boeing, est responsable de la construction des panneaux flexibles qui seront installés plus tard ce mois-ci. Baptisé ROSA (pour déploiement de panneaux solaires ), les panneaux sont les premiers des six nouveaux panneaux solaires qui fourniront à la station spatiale une augmentation de puissance. Ces types de panneaux solaires seront également utilisés lors de futures missions spatiales, notamment le prochain test de redirection des astéroïdes (DART) de la NASA et la passerelle lunaire.

« Après le lancement de cette mission, nous avons un mois de juin chargé », a déclaré Joel Montalbano, responsable du programme ISS pour la NASA lors d’un briefing de pré-lancement le 2 juin. « Nous avons deux EVA prévus les 16 et 20 juin pour soutenir le déploiement de la nouveaux panneaux solaires. »

Ces EVA seront réalisées par Shane Kimbrough et Thomas Pesquet, dit Monteblano, augmentant les niveaux de puissance de la station de plus de 30%.

« Nous sommes ravis de les avoir à bord », a-t-il déclaré.

Le Dragon a également quelques friandises à bord pour l’équipage, notamment des pommes, des citrons et des avocats. Au total, il y a plus de 7 000 livres. (3 311 kilogrammes) de cargaison qui aidera les astronautes à effectuer diverses expériences de recherche ainsi qu’à réapprovisionner la station.

Nouvelle génération de Dragons

La capsule en forme de boule de gomme est le deuxième vaisseau cargo Dragon amélioré à être lancé vers la station après SpaceX a retiré sa précédente itération de cargo Dragon en 2020 .

Conçu pour contenir environ 20 % de chargement en plus, le modèle actuel est presque identique à son homologue à équipage et est plus grand à l’intérieur que son prédécesseur. Selon Kirk Costello, scientifique en chef de la NASA pour la Station spatiale internationale (ISS), la nouvelle itération contient deux fois plus de casiers motorisés que le précédent Dragon, ce qui signifie une capacité de charge utile de fret et de sciences de la vie plus critique.

L’engin peut même stocker des charges utiles propulsées en orbite et peut rester en station deux fois plus longtemps que les dragons cargo précédents. Une autre amélioration clé est que les cargos vont maintenant amerrir dans l’océan Atlantique (par rapport aux amerrissages du Pacifique des vols passés), offrant un retour plus rapide sur la science.

Le cargo Dragon CRS-22 de SpaceX est vu après s’être séparé de sa fusée Falcon 9 après un lancement réussi le 3 juin 2021. Deux nouveaux panneaux solaires pour la Station spatiale internationale sont visibles dans la zone de stockage du « coffre » du Dragon. (Crédit image: SpaceX)

Cela signifie que les chercheurs peuvent récupérer leurs échantillons et leurs données plus rapidement, en aussi peu que quatre à neuf heures après l’amerrissage. Et SpaceX peut récupérer le véhicule plus rapidement et commencer à effectuer des inspections et une maintenance avant le prochain vol du Dragon. De plus, chaque nouveau vaisseau spatial cargo Dragon est certifié pour voler cinq fois, contre trois fois que sa version précédente pouvait voler.

Dragon et quelques autres véhicules commerciaux (comme le CST-100 de Boeing Starliner taxi astronaute) s’amarrent de manière autonome à l’avant-poste orbital, tandis que d’autres engins spatiaux (comme le cargo Cygnus de Northrop Grumman) ont besoin de l’aide du bras robotique de la station pour s’amarrer à l’ISS. Ainsi, l’endroit où ils se garent à la gare dépend de leurs capacités.

Comme le nombre de places de stationnement sur la station est limité, cela signifie qu’à l’occasion, les membres d’équipage de l’ISS devront déplacer des véhicules après le départ des autres. Par exemple, lorsque ce cargo Dragon reviendra sur Terre en juillet, les astronautes de Crew-2 déplaceront leur vaisseau spatial Dragon, afin que Starliner puisse se garer à son emplacement actuel.

Le prochain vol de Starliner, appelé OFT-2, devrait être lancé le 30 juillet. Au cours de la mission d’environ une semaine, un vaisseau spatial Starliner sans équipage s’amarrera à l’ISS avant de retourner sur Terre. Boeing a tenté pour la première fois ce vol d’essai sans équipage en décembre 2019 ; lors de cet essai, Starliner a rencontré quelques problèmes et a été impossible de rejoindre le laboratoire en orbite comme prévu.

Ferry Falcon

Cette image fixe d’une vidéo SpaceX montre la vue d’un nouveau propulseur de fusée Falcon 9 après son atterrissage réussi sur le navire drone Of Course I Still Love You dans l’océan Atlantique à la suite du lancement du cargo CRS-22 Dragon pour la NASA le 3 juin. 2021. (Crédit image: SpaceX)

Ce vol est le 17 de 2021 pour le cheval de bataille de SpaceX Falcon 9 et marque 101 missions consécutives réussies depuis le seul échec de lancement de la société en 2015. (Une deuxième anomalie s’est produite sur le pad en 2016.)

Le vol d’aujourd’hui était le premier cette année à présenter une toute nouvelle fusée Falcon 9. Ce propulseur, connu sous le nom de B1067, a déjà sa prochaine mission : lancer les astronautes de Crew-3 plus tard cette année. SpaceX a lancé un rythme de lancement rapide l’année dernière, lorsque la société a lancé un record de 26 missions. L’entreprise n’a pas ralenti depuis.

SpaceX est capable de maintenir sa cadence grâce à une flotte de boosters éprouvés en vol à sa disposition. Cela signifie qu’au lieu d’utiliser une toute nouvelle fusée à chaque fois, l’entreprise peut recharger plusieurs fois ses boosters récupérés. En fait, la société a établi un record le mois dernier lorsque le premier étage du Falcon 9 connu sous le nom de B1051 a décollé pour la 10e fois. Et B1051 volera à nouveau dans un proche avenir, ont déclaré des représentants de SpaceX.

Tout cela est possible grâce à un ensemble de mises à niveau du Falcon 9 reçues en 2018 .

La cadence de lancement rapide a également permis à SpaceX de rationaliser ses procédures, à la fois avant et après le lancement. Par exemple, cette mission marque la première fois que SpaceX n’a ​​pas lancé sa toute nouvelle fusée sur la rampe de lancement avant de décoller dans l’espace.

Les tests de « feu statique » sont devenus une partie intégrante des procédures de SpaceX menant au lancement. Lors de ce test, le premier étage du Falcon 9 est maintenu enfoncé sur la rampe de lancement tandis que ses neuf moteurs Merlin 1D sont brièvement allumés. Les ingénieurs collectent des données précieuses qui leur indiquent si le lanceur et ses systèmes fonctionnent comme prévu.

Lors d’un point de presse préalable au lancement, Sarah Walker de SpaceX a déclaré que la fusée avait été testée dans les installations de l’entreprise à McGregor, au Texas, et que cet essai avait suffisamment confirmé qu’elle était prête à voler.

Jusqu’à présent cette année, SpaceX n’a ​​effectué qu’une poignée de tests d’incendie statiques, dont un pour son prochain vol, qui est prévu tôt dimanche matin.

Juste après minuit le 6 juin, la société envoie l’une de ses fusées vétérans, un aviateur double connu sous le nom de B1063, en voyage en orbite. Sa charge utile : un satellite à large bande pour la radio Sirius-XM. Baptisé SXM-8, le satellite couvrira les États-Unis, le Canada, Porto Rico et les Caraïbes.

L’autre drone robotique de SpaceX, « Just Read the Instructions », a quitté le port et est en route vers la zone de récupération de la mission SXM-8. Si tout se passe comme prévu, les fusées des deux missions voleront bientôt à nouveau.

