SpaceX lance avec succès la 100e mission de Falcon 9 en envoyant des fournitures à l’ISS

SpaceX poursuit ses lancements à un rythme effréné. En un mois, nous avons vu le Crew Dragon partir avec un équipage humain, les préparatifs du Starship et son vol de 15 km de haut et ses plans pour se rendre sur Mars en 2026 ou même plus tôt. Maintenant l’entreprise a terminé avec succès le 100e vol du Falcon 9.

Ce vol, qui était aussi le vingt et unième lancement de la mission Services de ressources commerciales (CRS), a envoyé près de trois tonnes de fournitures et de matériel de recherche à la Station spatiale internationale et son équipage. Ils ont atteint ce chiffre grâce à un nouveau modèle de capsule Dragon qui contient 20% de poids en plus, en plus d’avoir la possibilité de se connecter automatiquement à la station.

68 réutilisations qui ont permis 43 missions avec plus d’efficacité

Vous pouvez voir le lancement à la minute 20:45 de cette vidéo:

Cette nouvelle variante conçue pour les charges non humaines de la capsule ne dispose plus des propulseurs nécessaires aux manœuvres d’urgence qui protégeraient les astronautes, et présente un autre avantage en termes d’efficacité: passe de trois à cinq fois réutilisable. Il a également amélioré le transport des matériaux nécessitant des plages de températures spécifiques.

Malgré quelques retards, SpaceX peut déjà prétendre avoir effectué 100 missions avec le Falcon 9. 43 de ces 100 missions (dont celle-ci) ont été réalisées en réutilisant des propulseurs, dont la récupération a été réalisée avec succès à 68 reprises.

La NASA a déjà une bonne expérience de travail avec SpaceX, ce dernier lancement étant le résultat d’un contrat renouvelé avec la société d’Elon Musk. Prochain arrêt: les touristes dans l’espace.