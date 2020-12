SpaceX lance aujourd’hui un nouveau satellite Sirius XM depuis la Floride. Comment le regarder en direct.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX se prépare à lancer sa 25e fusée de l’année aujourd’hui (11 décembre) alors que son cheval de bataille Falcon 9 transporte un satellite dans l’espace pour Sirius XM et vous pouvez regarder l’action en direct en ligne.

Un en deux étapes Fusée Falcon 9 Le vol doit décoller du Space Launch Complex 40 de la station Space Force de Cap Canaveral ici en Floride. Le décollage est prévu pendant une fenêtre de deux heures qui ouvrira à 11 h 21 HNE (16 h 21 GMT).

Perché au sommet du lanceur de 70 mètres de haut se trouve le satellite haute puissance Sirius XM-7 (SXM-7) construit par les technologies Maxar. C’est l’un des deux satellites qui seront lancés par SpaceX dans le cadre d’un effort visant à remplacer les satellites Sirius XM obsolètes actuellement en orbite.

Vous pouvez regardez l’action de lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, ou vous pouvez regardez directement depuis SpaceX ici environ 15 minutes avant le décollage.

SpaceX a déjà connu une année record puisque la société privée de vols spatiaux a lancé deux missions différentes d’astronautes vers la Station spatiale internationale au cours des six derniers mois, marquant la première fois qu’une société commerciale le fait.

La société célèbre également son année de lancement la plus chargée à ce jour, avec un record de 24 vols et d’autres lancements à venir. Ce vol marquera le 25e lancement de SpaceX en 2020, battant le précédent record de 18 établi en 2018.

Après le décollage vendredi, le premier étage de la fusée devrait atterrir sur le drone de SpaceX, « Just Read the Instructions », qui attend dans l’Atlantique. En cas de succès, il marquera la 69ème récupération d’un propulseur de premier étage pour le fabricant de fusées basé en Californie.

La fusée présentée lors du lancement de vendredi sera un autre accélérateur record. Connu sous le nom de B1051, ce propulseur éprouvé en vol embarquera pour son septième vol – le deuxième de la flotte de SpaceX à le faire. Le premier, B1049, transporté un lot de 60 satellites Starlink en orbite le 24 novembre, avant d’atterrir sur l’autre drone de la société, «Bien sûr, je t’aime toujours».

À ce jour, le B1051 a transporté un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé à la Station spatiale internationale dans le cadre d’un test en vol en 2019, suivi d’un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada ainsi que de quatre missions Starlink différentes en 2020. Pour son 7e vol, il transportera un 15,432 livres. (7 000 kg) satellite en orbite pour Sirius XM. Le satellite diffusera plus de 8 000 watts de contenu aux abonnés Sirius aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes.

Le satellite Sirius XM-7 construit par Maxar Technologies. (Crédit d’image: Maxar Technologies)

Actuellement, la météo est à 80% pour l’opportunité de lancement vendredi, les seules préoccupations météorologiques étant le potentiel de cumulus au-dessus du site de lancement. Il y a une heure de lancement de sauvegarde le samedi si nécessaire. Cependant, le lancement dépendra du décollage du Delta IV Heavy de l’ULA comme prévu jeudi.

Si tout se passe comme prévu, cela marquera le deuxième lancement en deux jours au Cap et le troisième depuis la Floride cette semaine. Dimanche (6 décembre), SpaceX a lancé un vaisseau spatial cargo Dragon amélioré pour la NASA, transportant 6400 livres. (2 902 kg) de recherches et de fournitures à la Station spatiale internationale.

Ce lancement marquera également la 30e fusée à décoller de la côte spatiale de Floride cette année.

C’est la charge utile, le satellite SXM-7 est basé sur Technologies Maxar ‘Bus satellite SSL-1300. Il est orné de deux grands panneaux solaires ainsi que de batteries pour le stockage en orbite. Le SXM-7 fonctionnera dans le spectre de la bande S, entre 2,32 GHz et 2,345 GHz et fait partie d’une paire que SpaceX lance pour Sirius XM. L’autre, SXM-8, devrait être lancé l’année prochaine. Chaque satellite a une durée de vie opérationnelle de 15 ans et remplacera deux satellites vieillissants déjà en orbite.

Illustration d’artiste du satellite Sirius XM-7 en orbite. (Crédit d’image: Maxar Technologies)

SpaceX devrait poursuivre sa tradition de récupération du carénage de charge utile du Falcon 9, ou cône de nez, lors du vol de dimanche. L’entreprise possède deux bateaux équipés de filets – appelés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief – qu’il utilise pour accrocher les carénages comme ils retombent sur Terre en deux morceaux.

Chaque élément du matériel en forme de coquille, qui coûte environ 6 millions de dollars combinés, est équipé d’un logiciel qui le dirige vers la zone de récupération, et d’un système de parachute qui leur permet d’atterrir doucement dans l’océan ou le filet tendu de GO Mme Tree et GO Mme Chief.

Les bateaux sont également capables de ramasser les carénages hors de l’eau, car la capture en vol est délicate et dépend de plusieurs facteurs, comme la météo et les vents. Pour cette mission, GO Mme Tree sera seule alors que Mme Chief reste stationnée à Port Canaveral.

La mission marque également la première fois que SpaceX fait voler un carénage usagé dans le cadre d’une mission non Starlink. Un morceau du carénage protecteur du véhicule a volé dans le cadre de la mission Anasis-II qui a lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne en juillet.

