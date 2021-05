SpaceX lance 60 satellites Starlink lors du 10e décollage (et atterrissage) record d’une fusée réutilisée

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé 60 satellites Internet Starlink en orbite tôt dimanche 9 mai, puis a bloqué un atterrissage en mer pour couronner un 10e vol record pour le booster réutilisable de la société.

La fusée vétéran Falcon 9 a décollé avant l’aube du Space Launch Complex 40 ici à Cape Canaveral Space Force Station à 2 h 42 HAE (6 h 42 GMT), marquant le 14e lancement de la société de l’année. C’était également l’un des livres des records car le vol était le 10e lancement et la tentative d’atterrissage de ce propulseur en particulier. L’extérieur autrefois immaculé de la fusée était presque noir, carbonisé par ses nombreux voyages en orbite et retour.

«Pour la première fois, un propulseur de fusée Falcon atteindra deux chiffres en vol», a déclaré Elon Musk, PDG de SpaceX écrit sur Twitter Samedi avant le lancement.

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant 60 satellites Internet Starlink lance un 10e vol record depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride le 9 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le décollage réussi a marqué la deuxième fois que SpaceX a lancé l’une de ses fusées Falcon 9 de 229 pieds de haut (70 mètres) dans la même semaine, chacune transportant une pile complète de 60 satellites à large bande Starlink à panneaux plats.

« Première réutilisation par SpaceX d’une fusée de classe orbitale était en mission SES-10 En mars 2017, « Michael Andrews, superviseur de la chaîne d’approvisionnement de Spacex, a déclaré lors d’une diffusion Web en direct. » Nous avons certainement parcouru un long chemin depuis. «

Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant sur le drone SpaceX « Just Read the Instructions » pour un 10e atterrissage réussi record.

Les spectateurs ont eu droit à tout un spectacle alors que la fusée éclairait le ciel avant l’aube alors qu’elle montait en orbite. Un ciel dégagé au-dessus de la côte spatiale de Floride a permis des conditions d’observation de premier ordre.

En 2020, SpaceX a lancé un nombre record de 26 fusées et la société ne montre aucun signe de ralentissement. Jusqu’à présent cette année, le constructeur de fusées basé à Hawthorne, en Californie, a lancé 14 missions. Chacun de ces lancements a été effectué sur des fusées réutilisées, et la plupart ont transporté les propres satellites Starlink de SpaceX.

Le mois dernier, SpaceX a célébré le lancement de sa troisième mission astronaute en moins d’un an, la compagnie de vols spatiaux privée a livré un équipage de quatre astronautes à la Station spatiale internationale. Cette mission, appelée Crew-2, était la première mission avec équipage de SpaceX à voler sur une fusée réutilisée.

Sur ses 14 missions cette année, 11 ont mis en orbite des satellites Starlink. SpaceX a déjà rempli sa constellation Internet initiale de 1 440 satellites à large bande. Cependant, la société a l’autorisation de lancer des milliers d’autres et compte sur sa flotte de propulseurs éprouvés en vol pour l’aider à le faire.

Jalon de fusée réutilisable

Le rappel de première étape de la fusée Falcon 9, le vétéran de SpaceX, est vu après avoir effectué un 10e atterrissage record sur le drone bien sûr, je t’aime toujours après le lancement de la mission Starlink 26 le 9 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le booster utilisé lors du lancement de dimanche, appelé B1051, est l’un des leaders de la flotte de SpaceX. Le pilote vétéran a maintenant 10 lancements et atterrissages à son actif alors que la société envisage de pousser ses fusées Falcon 9 à la limite. C’est le premier booster de la flotte de SpaceX à atteindre ce jalon. (Un autre booster, B1049, vient de lancer sa neuvième mission plus tôt dans la semaine.)

Ce Falcon 9 a fait ses débuts en 2019, lancement d’une capsule Crew Dragon non équipée sur la mission Demo-1 dans le cadre d’un vol d’essai pour le programme Commercial Crew de la NASA. Le booster a également lancé un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada , un satellite haut débit pour Sirius-XM et sept missions Starlink différentes.

SpaceX a utilisé ses propulseurs précédemment utilisés avec le plus de kilomètres pour transporter ses propres satellites dans l’espace. De cette façon, l’entreprise peut pousser sa flotte de Falcons à la limite tout en en apprenant autant sur l’usure que subit chaque véhicule lors du lancement.

Il s’agit du 118e vol au total pour le Falcon 9 et du 64e vol d’un booster remis à neuf. En fait, chaque lancement de SpaceX jusqu’à présent en 2021 a été effectué sur une fusée ayant fait ses preuves en vol.

En 2018, SpaceX a lancé la fusée que nous voyons aujourd’hui, une version de Falcon 9 connue sous le nom de Block 5. Ce Falcon 9 plus performant a inauguré une ère de réutilisation rapide pour la société, permettant à SpaceX de lancer plus de fusées que jamais auparavant.

Il y a trois ans, PDG et fondateur de SpaceX Elon Musk a déclaré aux journalistes que la société s’attendait à ce que chaque Falcon 9 vole 10 fois avec peu de rénovations entre les vols, et jusqu’à 100 fois avant la retraite.

Le B1051 est le premier à atteindre le jalon historique des 10 vols et devrait voler à nouveau, après son atterrissage en mer réussi. Selon Musk, il ne semble pas y avoir de limite stricte sur le nombre de fois qu’un booster peut être réutilisé, de sorte que la société continuera à pousser chaque Falcon à sa limite.

Disposer d’une flotte de fusées éprouvées en vol permet à SpaceX de suivre sa cadence de lancement rapide. Cependant, SpaceX choisit de faire voler sa propre charge utile sur des boosters avec un nombre de vols élevé, économisant ses nouveaux boosters pour les clients payants.

La NASA et l’US Space Force ont récemment accordé à la société l’autorisation de faire voler leurs charges utiles sur des fusées réutilisées, et nous avons vu la première de ces missions décoller le 23 avril, avec le lancement de Crew-2. (SpaceX a effectué d’autres missions de la NASA sur des boosters réutilisés, mais le vol d’avril a marqué la première fois qu’une mission humaine l’a fait.)

Pour faciliter la réutilisation, SpaceX a équipé son Falcon 9 de certaines améliorations que les versions précédentes n’avaient pas, y compris un système de protection thermique plus robuste, un interétage plus durable (la partie qui relie le premier étage de la fusée à l’étage supérieur), des ailettes de grille en titane et moteurs plus puissants. Ces améliorations clés, ainsi que deux drones sur la même côte, ont permis à SpaceX de lancer et d’atterrir plus de fusées.

La constellation Starlink s’agrandit

SpaceX a créé sa gigantesque constellation Internet avec un objectif majeur: fournir une couverture Internet dans le monde, en particulier dans les zones reculées et rurales. À cette fin, les ingénieurs de l’entreprise ont conçu une flotte de satellites à large bande à écran plat pour survoler la Terre, diffusant une couverture Internet aux utilisateurs qui peuvent accéder au service via un terminal utilisateur compact.

Avec le succès du lancement de dimanche, SpaceX a mis en orbite plus de 1600 satellites Starlink, dont certains qui ne sont plus opérationnels. Cela va au-delà du quota initial de l’entreprise, ce qui signifie que nous devrions voir un déploiement commercial officiel du service Internet Starlink cette année.

L’entreprise s’est déjà avérée utile à ceux qui vivent dans des régions éloignées. SpaceX a connecté des districts scolaires de Virginie et de Caroline du Nord qui auraient autrement du mal à apprendre en ligne, ainsi que la tribu Hoh dans l’État de Washington et la nation Pikangikum dans l’ouest de l’Ontario.

Actuellement, Starlink est toujours dans sa phase de test bêta avec des utilisateurs du monde entier qui mettent le service à l’épreuve. La société a également ouvert son site Web pour commencer à prendre des précommandes, bien que le service ne commencera pas tout de suite. Les utilisateurs potentiels peuvent accéder au site Web de la société et réserver le service avec un dépôt de 99 € dès maintenant.

Selon les responsables de l’entreprise, plus de 500 000 utilisateurs se sont jusqu’à présent inscrits au service en plein essor.

Récupération du carénage de fusée

Les deux moitiés de carénage présentées dans la mission de mardi seront récupérées par le dernier membre de la flotte de récupération de SpaceX, Shelia Bordelon. La société a officiellement fait ses adieux à son duo dynamique – GO Ms. Tree et GO Ms. Chief – le mois dernier. Les deux capteurs de carénage ont aidé SpaceX à lancer ses efforts de récupération de carénage.

Le cône de nez de la fusée (également appelé carénage) est un élément de matériel en forme de coquille qui protège la charge utile lorsque la fusée traverse l’atmosphère. Une fois qu’il atteint une certaine altitude, les pièces se détachent et retombent sur Terre.

Historiquement, le matériel était jeté dans l’océan, pour ne plus jamais être utilisé. Cependant, grâce aux parachutes et aux logiciels de navigation embarqués, SpaceX a commencé à récupérer les carénages, soit en les attrapant dans un bateau équipé d’un filet, soit en les récupérant hors de l’eau.

À l’aide de sa grue embarquée, la Shelia Bordelon aux couleurs vives récupérera les carénages de l’eau et les ramènera au port. De là, ils seront remis à neuf et préparés pour leur prochaine mission.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.