SpaceX lance 60 nouveaux satellites Starlink en orbite et cloue une fusée à l’atterrissage en mer

CAP CANAVERAL, Floride – A SpaceX La fusée Falcon 9 a illuminé le ciel d’avant l’aube tôt ce matin (11 mars) alors qu’elle transportait un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite, avant de clouer son atterrissage sur une plate-forme flottante en mer.

Les deux étapes Booster Falcon 9 décollé du Space Launch Complex 40 ici à la station Space Force de Cap Canaveral à 3 h 13 HNE (8 h 13 GMT). Environ 8,5 minutes plus tard, le premier étage réutilisable de la fusée est revenu sur Terre pour son sixième atterrissage, atterrissant sur l’un des drones de SpaceX. La plate-forme flottante, appelée «Just Read the Instructions», était stationnée dans l’océan Atlantique, à environ 400 miles (630 kilomètres) en aval.

C’était une nuit claire en Floride pour la deuxième tentative de la mission. Le lancement devait initialement avoir lieu lundi soir (9 mars), mais a été repoussé afin que SpaceX puisse effectuer davantage de vérifications avant le lancement. Les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique de l’US Space Force ont prédit 90% de chances de conditions favorables pour le lancement ce matin, et Dame Nature l’a livré.

Le premier étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 se trouve sur le vaisseau drone « Just Read the Instructions » de la société peu de temps après son atterrissage avec succès le 11 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Ce dernier décollage a marqué la septième mission de SpaceX en 2021 et le 21e lancement global de Starlink à 60 satellites. Il a joué l’un des premiers étages Falcon 9 les plus connus de la flotte – B1058.

Blasonné avec un logo de ver de la NASA maintenant fumeux, B1058 est le booster qui a livré deux astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale (ISS) en mai de l’année dernière, renvoyant le vol spatial humain orbital sur le sol américain avec SpaceX Mission Démo-2 .

Le lanceur vétéran a également livré un vaisseau spatial cargo Dragon à l’ISS, un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne et le plus grand nombre de satellites jamais lancés en une seule mission (Transporteur-1). Aujourd’hui, B1058 a transporté sa deuxième pile de satellites Starlink.

Le spectacle d’avant l’aube a marqué le 110e vol global d’une fusée Falcon 9 et le 56e reflux d’un premier étage Falcon 9. C’était la sixième mission pour ce propulseur particulier, et SpaceX a établi un nouveau record du temps de rotation le plus rapide pour une fusée avec autant de vols à son actif.

Le B1058 a volé pour la dernière fois le 24 janvier, et il est reparti de la même rampe de lancement ce matin, à peine 45 jours plus tard; le record précédent pour un tel rappel vétéran était de 59 jours.

SpaceX s’appuie fortement sur sa flotte de fusées vétérans, qui ont permis à l’entreprise de maintenir ses ambitions de lancement. Cependant, SpaceX a toujours souligné que, bien que la récupération de booster soit bénéfique, l’objectif principal de chaque mission est de livrer avec succès la charge utile dans l’espace.

La société a récupéré une première étape pour la première fois en 2015, lorsqu’un booster Falcon 9 a atterri sur la terre ferme sur l’une des plates-formes d’atterrissage de la société en Floride. Depuis, SpaceX s’efforce de mieux comprendre le processus de récupération et la quantité d’usure que chaque lancement met sur la fusée.

À chaque tentative de récupération, l’entreprise a pu affiner son processus et réduire les temps entre les vols. Fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a déclaré que sa vision à long terme implique des fusées qui ressemblent à des avions, dans le sens où elles décollent, atterrissent, font le plein et repartent rapidement.

Musk a déclaré, par exemple, qu’un objectif de SpaceX était de lancer, atterrir, puis lancer et atterrir à nouveau la même fusée dans les 24 heures – un jalon qui n’a pas encore été atteint.

Alors que SpaceX rend l’atterrissage facile des fusées, une anomalie récente montre que ce n’est pas toujours un slam dunk. Le 15 février, la société a cassé une séquence de récupération de 24 rappels lorsqu’un premier étage Falcon 9, désigné B1059, n’a pas réussi à atterrir sur un drone dans l’océan Atlantique après le lancement d’un autre lot de satellites Starlink en orbite.

L’accident a été attribué à des «dommages causés par la chaleur», des responsables de la société ayant développé cela lors d’une récente téléconférence. Benji Reed, directeur principal des vols spatiaux humains de SpaceX, a déclaré que l’un des capots de protection du moteur du propulseur était tombé en panne, permettant aux gaz chauds du moteur de s’échapper dans des endroits où il n’était pas censé le faire, provoquant un moteur à arrêter pendant le vol . Cet arrêt a finalement amené la fusée à rater sa marque sur le drone.

SpaceX a mis à niveau sa fusée Falcon 9 en 2018, donnant au véhicule une série d’améliorations, notamment un système de protection thermique plus robuste, des ailettes de grille en titane et un inter-étage plus durable, pour faciliter la réutilisation. Les mises à niveau ont permis à la fusée de se recharger plusieurs fois avec peu de rénovations entre les deux.

La compagnie a déclaré que le Falcon 9 que nous voyons aujourd’hui pourrait être capable de voler au moins 10 fois avec peu ou pas de rénovation entre les vols et jusqu’à 100 fois au total avant la retraite. Mais ces chiffres ne sont peut-être pas gravés dans la pierre. Au lieu de cela, ces objectifs pourraient être davantage une ligne directrice qui change au fur et à mesure que l’entreprise peaufine son processus de rénovation.

SpaceX a deux boosters qui sont proches du jalon de 10 missions, ayant volé un record huit fois, et il est possible que nous puissions voir l’un ou les deux d’entre eux atteindre des chiffres à deux chiffres cette année. La société a de grandes ambitions pour 2021, avec pour objectif de lancer un total de 40 missions depuis ses rampes de lancement en Californie et en Floride.

La mission de ce matin a marqué le 76e atterrissage du booster SpaceX à ce jour, et le 19e pour « Just Read the Instructions ».

Pour récupérer ses boosters de retour, SpaceX utilise deux immenses plates-formes d’atterrissage flottantes – « Bien sûr, je t’aime toujours » et « Juste lire les instructions » – en plus de ses plates-formes d’atterrissage, qui permettent à l’entreprise de lancer et d’atterrir plus de fusées. En règle générale, les drones voient la majeure partie de l’action, car il faut plus de réserves de carburant pour revenir à terre que pour descendre en mer.

« Just Read the Instructions » est le plus récent des deux navires. Initialement stationné en Californie, le navire a été déplacé sur la côte Est en 2020, pour aider à augmenter la cadence de lancement.

SpaceX planifie un troisième drone depuis un certain temps maintenant, et il est possible que ce navire dessert la côte ouest car la société vise à augmenter les lancements depuis ses installations de la base aérienne de Vandenberg en Californie. Il n’y a pas de date d’achèvement prévue sur le troisième navire, mais une récente offre d’emploi dans une entreprise pour un ingénieur de récupération de drones suggère que cela pourrait être dans un proche avenir.

Élargir la mégaconstellation

Avec le décollage réussi de ce matin, SpaceX a maintenant mis en orbite plus de 1 200 satellites Starlink, dont certains ne sont plus opérationnels. La société a prévu que sa constellation initiale Starlink soit forte de 1440 mais a demandé l’approbation pour des dizaines de milliers Suite. Il y a beaucoup d’autres lancements à venir alors que SpaceX remplit cette mégaconstellation croissante.

L’entreprise a lancé son programme Starlink avec un objectif majeur: connecter le globe. À cette fin, SpaceX a conçu une flotte de satellites à large bande à panneaux plats qui survolent la Terre, offrant une couverture Internet aux utilisateurs du monde entier.

SpaceX a récemment commencé à prendre des précommandes pour son déploiement public. Les utilisateurs potentiels peuvent s’inscrire au service via un site Web, payer un acompte, puis être avertis lorsque la couverture est offerte dans leur région.

Le déploiement se fait sur la base du premier arrivé, premier servi, tandis que la société mène une vaste phase de test bêta internationale et nationale. Avant ce lancement, SpaceX a déployé un service en Allemagne et en Nouvelle-Zélande et travaille à étendre son service existant au Royaume-Uni.

Mais ce n’est pas tout. Des documents récents indiquent que l’entreprise demande l’autorisation d’étendre ses services aux véhicules en mouvement, y compris les avions, les bateaux et les véhicules récréatifs. Selon Musk, les terminaux utilisateurs actuels de Starlink, qui facilitent l’accès aux satellites, sont trop grand pour mettre dans les voitures , donc pour l’instant, il cible les plus gros véhicules.

Carénages tombants

Le duo dynamique de bateaux de carénage de SpaceX, GO Ms Tree et GO Ms Chief, est toujours mis à l’écart, en cours de maintenance à Port Canaveral en Floride. À ce titre, SpaceX a déployé deux de ses navires de récupération Dragon, GO Searcher et GO Navigator, sur le site de récupération prévu.

Les deux bateaux ont reçu des améliorations qui leur permettent de retirer les pièces de carénage de l’eau. Le carénage de la charge utile est un matériel en forme de coquille conçu pour protéger les satellites lorsque leur fusée se déplace dans l’atmosphère. Les carénages SpaceX sont composés de deux moitiés. À un point désigné après le lancement, les deux pièces se détachent et retombent sur Terre.

Historiquement, le carénage de la charge utile était un matériel unique, jeté dans l’océan après chaque mission. Mais SpaceX a travaillé pour étendre ses efforts de réutilisabilité et a réussi à récupérer et à refaire des pièces de carénage.

Pour cette mission, le carénage actif (la moitié qui a les moteurs qui le larguent de la fusée) a volé une fois auparavant, et le passif (ou l’autre moitié) a volé deux fois auparavant. Une fois récupéré de l’océan, SpaceX inspecte et remet à neuf chaque pièce de carénage.

La prochaine mission de SpaceX est une autre mission Starlink, qui pourrait être lancée dès ce week-end. L’entreprise prépare également sa prochaine mission d’astronaute, Équipage-2 , dont le lancement est prévu depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride au plus tôt le 22 avril.

