SpaceX lance 60 nouveaux satellites Internet Starlink et cloue le dernier atterrissage de fusée en mer

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite tôt mercredi 24 mars et a cloué un atterrissage en mer pour couronner la dernière mission réussie de la société.

Le vétéran Fusée Falcon 9 décollé du Space Launch Complex 40 ici à Station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 4 h 28 HAE (8 h 28 GMT).

Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée réutilisable est revenu sur Terre pour son sixième atterrissage réussi. Le vaisseau drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours » était stationné dans l’océan Atlantique, en attente de la capture.

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant 60 satellites Internet Starlink est lancée depuis la station spatiale de Cap Canaveral lors d’un décollage avant l’aube le 24 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol d’aujourd’hui est la quatrième mission Starlink ce mois-ci pour le constructeur de fusées basé à Hawthorne, en Californie. SpaceX est sur le point de remplir sa constellation Internet initiale, qui devrait être forte de 1440. Finalement, cette constellation pourrait être composée de dizaines de milliers de satellites puissants comme SpaceX a la permission d’en lancer jusqu’à 30 000 , avec une option pour encore plus.

C’était une matinée légèrement nuageuse en Floride alors que les flammes du Falcon illuminaient le ciel nocturne. Les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique ont prédit des conditions idéales pour le lancement, les seules préoccupations météorologiques étant le potentiel de cumulus. Mère nature n’a pas déçu

« Il s’agit du sixième atterrissage pour ce booster et du 78e atterrissage au total », a déclaré Andy Tran, superviseur de production chez SpaceX, lors de la diffusion Web de lancement. « Quelle belle façon de commencer la journée. »

Le sixième vol est un charme

Le booster de fusée Falcon 9, vétéran de SpaceX, a effectué son sixième atterrissage après avoir mis en orbite 60 satellites Starlink le 24 mars 2021. Cette vue de la caméra, vue du haut de la fusée, montre sa position sur le drone bien sûr que je t’aime toujours après atterrissage. (Crédit d’image: SpaceX)

Le booster du lancement d’aujourd’hui, appelé B1060, est l’un des six boosters Falcon 9 de la flotte de fusées testées en vol de SpaceX. Le pilote vétéran a maintenant six vols à son actif, dont quatre missions Starlink différentes. De plus, le booster aussi a lancé un satellite GPS III amélioré pour l’armée américaine en juin 2020, et un satellite de communication pour la Turquie en janvier de cette année.

En fait, c’était la première fusée que l’armée américaine a permis à SpaceX de récupérer, un changement par rapport à ses lancements militaires précédents où la société rejetterait le propulseur après avoir livré sa charge utile. La NASA a récemment emboîté le pas, permettant à SpaceX de réutiliser ses fusées pour des missions d’équipage. La prochaine mission Crew-2 , qui devrait être lancé au plus tôt le 22 avril, sera le premier vol avec équipage à voler sur une fusée remise à neuf. (Cette mission comprendra également un vaisseau spatial Crew Dragon réutilisé.)

Le lancement de mercredi marque le neuvième vol au total pour SpaceX en 2021, et le troisième vol cette année pour ce booster en particulier. Son dernier vol a décollé le 4 février , et les ingénieurs ont passé un peu moins de 50 jours à le préparer et à le préparer à nouveau.

Disposer d’une flotte de fusées éprouvées en vol permet à SpaceX de suivre sa cadence de lancement rapide. Cependant, les responsables de l’entreprise ont souligné que si la récupération des booster est un bonus, l’objectif principal est de livrer la charge utile que la fusée transporte dans l’espace.

Il s’agit du 112e vol global du Falcon 9 et du 58e reflux d’un booster. En fait, chaque lancement jusqu’à présent en 2021 pour SpaceX a été effectué sur une fusée ayant fait ses preuves en vol. Il marque également le quatrième atterrissage réussi d’affilée pour SpaceX, après la société a perdu l’un de ses six volants le 15 février lorsque la fusée a perdu un moteur pendant le vol et a par la suite échoué à atterrir sur le drone.

SpaceX a depuis attribué l’anomalie à un capot de moteur usé qui permettait aux gaz chauds de s’infiltrer dans des endroits où ils n’étaient pas censés le faire. Cela a provoqué l’arrêt de l’un des moteurs du Falcon 9 pendant le vol. La fusée est conçue pour être en mesure de terminer sa mission même si elle perd un moteur, mais elle n’a pas pu se ralentir suffisamment pour atterrir sur le drone et a plutôt atterri dans l’océan.

Une mise à niveau version de Falcon 9 a fait ses débuts en 2018 , et la société se vantait de s’attendre à ce que chaque premier étage du Falcon 9 puisse voler environ 10 fois avec peu ou pas de rénovations entre les deux, et jusqu’à 100 fois avant la retraite.

L’un des autres boosters de SpaceX est sur le point d’atteindre ce jalon en atteignant sa neuvième lancement et atterrissage La semaine dernière. B1051, est le leader de la flotte et pourrait s’envoler pour son vol historique dans un proche avenir.

Concours de constellation

Avec le succès du lancement de ce soir, SpaceX a mis en orbite plus de 1 300 satellites Starlink, dont certains ne sont plus opérationnels. Et il y a beaucoup plus de lancements à venir car la constellation Starlink initiale de SpaceX sera composée de 1440 satellites. Cependant, la société a demandé l’approbation pour des dizaines de milliers d’autres.

La société a lancé sa constellation massive, avec un objectif majeur: connecter le globe. À cette fin, SpaceX a conçu une flotte de satellites à large bande à panneaux plats qui survoleront la Terre, offrant aux utilisateurs du monde entier une couverture Internet. En particulier ceux des zones rurales et éloignées qui, autrement, n’auraient pas de connectivité.

Les 60 nouveaux satellites Starlink de SpaceX peuvent être vus dans une pile au-dessus d’une Terre bleue brillante à l’approche de l’aube après un lancement réussi le 24 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Actuellement, Starlink est toujours en test bêta alors que SpaceX travaille pour remplir sa constellation initiale. Les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et maintenant en Nouvelle-Zélande peuvent accéder au service. SpaceX prend des précommandes pour le moment où il déploiera des services commerciaux complets plus tard cette année.

Les utilisateurs peuvent réserver le service avec un dépôt de 99 €, en s’inscrivant sur le site Web de l’entreprise.

SpaceX n’est pas la seule entreprise à aspirer à connecter le monde. OneWeb, une société basée à Londres, prépare son lancement. Si tout se passe comme prévu, mercredi soir (heure américaine), un Soyouz 2.1b russe transportera 36 satellites OneWeb dans l’espace. L’entreprise a lancé sa dernière mission en décembre .

OneWeb a un total de 19 vols prévus, qui déposeront un total de 650 satellites diffusant Internet dans l’espace. Et a lancé cinq de ces vols à ce jour. (Amazon et Telstar ont également prévu des constellations mais n’ont pas encore lancé de matériel.)

Carénages tombants

Le dernier bateau de SpaceX, le Shelia Bordelon, a fait ses débuts ce matin en retirant les carénages de charge utile de la fusée de l’eau. Les observateurs de la flotte étaient tous très animés lorsque le bateau, peint en rose et bleu vif, a navigué vers Port Canaveral la semaine dernière et s’est garé sur les quais SpaceX.

On ne sait pas si ce bateau sera un membre permanent de la flotte ou si le navire ne fait que contribuer à court terme. GO Ms. Chief et GO Ms. Tree ont été mis à l’écart pour plusieurs missions maintenant, alors que SpaceX s’est tourné vers ses navires de récupération Crew Dragon pour retirer les carénages de l’océan. Ces bateaux vont devoir reprendre leurs fonctions de Dragon alors que la prochaine mission d’équipage approche à grands pas.

Les deux moitiés de carénage ont déjà volé et, avec un peu de chance, elles repartiront bientôt.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.