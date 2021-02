SpaceX lance 60 nouveaux satellites Internet Starlink en orbite et rate l’atterrissage d’une fusée

CAP CANAVERAL, Floride – A SpaceX La fusée Falcon 9 a lancé un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite lundi soir (15 février), mais n’a pas réussi à maintenir son atterrissage sur une plate-forme flottante en mer.

Les deux étapes Booster Falcon 9 , surmonté du 60 vaisseau spatial à large bande, a décollé du Space Launch Complex 40 ici à la station spatiale de Cap Canaveral à 22 h 59 HNE (0 h 59 GMT le 16 février). Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre pour tenter son sixième atterrissage sur le drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours » dans l’océan Atlantique « , mais a raté sa cible.

« Il semble que nous n’ayons pas décroché notre rappel sur Bien sûr que je t’aime toujours ce soir », a déclaré Jessica Anderson, ingénieur de fabrication de SpaceX, lors du commentaire de lancement en direct. « Il est dommage que nous n’ayons pas récupéré ce booster mais notre deuxième étape est toujours sur une trajectoire nominale. »

SpaceX préfère récupérer ses étages de fusée Falcon 9 pour les réutiliser, mais la société a également répété à plusieurs reprises que la mise en orbite de la charge utile d’un vol était toujours la mission principale.

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant 60 satellites Internet Starlink décolle du complexe de lancement spatial 40 de la base des forces spatiales de Cap Canaveral en Floride à 22 h 59 HNE le 15 février 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

L’un des voyageurs fréquents de SpaceX a mis en orbite cette dernière mission Starlink. Le propulseur, baptisé B1059, a déjà transporté deux missions de ravitaillement de fret SpaceX Dragon différentes vers la Station spatiale internationale – CRS-19 en décembre 2019 et CRS-20 en mars 2020 – une mission Starlink en juin dernier, un satellite d’observation de la Terre pour l’Argentine. (SAOCOM-1B en août 2020), et un satellite espion pour le gouvernement américain dans le cadre de la mission NROL-108 en décembre.

Le lancement de ce soir était le premier des deux décollages prévus de Starlink en une semaine; 60 autres satellites devraient prendre leur envol dès mercredi (17 février) sur un autre Falcon 9. La succession rapide est due au fait que SpaceX a récemment dû se déplacer autour de ses missions Starlink prévues en raison de problèmes météorologiques et matériels. un peu un défi.

Cette mission, baptisée Starlink 19, a progressé après le décollage de la 18e mission Starlink de SpaceX le 4 février. Les deux vols ont dépassé Starlink 17, qui devait initialement être lancé le 1er février. Il devait voler sur l’un des deux vols les plus fréquents de SpaceX. dépliants, B1049, la mission a été retardée à plusieurs reprises et devrait maintenant décoller juste après minuit le 17 février.

Lors de la planification initiale de la mission, SpaceX a ciblé le lancement de deux missions Starlink à quelques heures d’intervalle – une première pour la côte spatiale depuis 1966, lorsqu’une fusée Gemini a été suivie par un Atlas Agena à peine 99 minutes plus tard. En fin de compte, la double mission n’a pas eu lieu, mais dans un mouvement sans précédent pour l’ère des vols spatiaux commerciaux, l’Eastern Range (l’agence qui supervise les lancements le long de la côte Est) approuvé deux missions à lancer en succession rapide.

C’est un exploit que nous pourrions voir se produire à une date ultérieure, d’autant plus que de plus en plus de fournisseurs de lancement deviennent actifs et que de plus en plus de lancements décollent de Floride. L’année dernière, il y a eu un nombre record de 31 lancements pour l’année, et 2021 pourrait être encore plus chargé alors que la 45e Escadre spatiale se prépare pour au moins 40 missions.

Doublez les lancements

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant 60 satellites Internet Starlink se dirige vers l’orbite le 15 février 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Initialement prévu pour le lancement dimanche soir, SpaceX a dû se retirer en raison du mauvais temps sur le site de lancement. Des orages ont frappé la Floride le week-end dernier, empêchant le vol de décoller.

Les conditions se sont améliorées lundi et le Falcon 9 a pu voler, marquant le cinquième lancement de l’année pour SpaceX et permettant à l’entreprise d’anticiper sa prochaine mission. Une autre pile de satellites Starlink est sur le point de décoller de l’autre site de lancement de SpaceX en Floride à Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA ici.

La mission était également le 108e vol au total pour le cheval de bataille de SpaceX Falcon 9. Il aurait marqué le 75e atterrissage de la fusée pour la compagnie si le Falcon 9 avait bloqué son atterrissage.

Pour récupérer ses boosters de retour, SpaceX utilise deux énormes plates-formes d’atterrissage flottantes – «Bien sûr, je t’aime toujours» et «Just Read the Instructions» – en plus de ses plates-formes d’atterrissage, qui permettent à l’entreprise de lancer (et d’atterrir) plus de fusées. En règle générale, les drones voient l’essentiel de l’action car il faut plus de réserves de carburant pour atterrir sur terre que pour atterrir en mer.

La version de Falcon 9 que nous voyons aujourd’hui est une version améliorée de ses prédécesseurs, capable de voler plusieurs fois avec seulement des rénovations mineures entre les deux. Cela est dû à une série de mises à niveau du Falcon 9 reçues en 2018 – y compris un système de protection thermique plus robuste, des ailettes de grille en titane et un inter-étage plus durable – qui facilitent la réutilisation.

En tant que tel, cette flotte de fusées plus performantes a permis à SpaceX d’effectuer plus de missions. La société a lancé un record de 26 fois en 2020, avec 22 de ces vols sur des fusées vétérans.

La société vise à dépasser ce record en 2021, car elle espère lancer au moins 40 roquettes entre ses installations de lancement en Californie et en Floride.

Construire une mégaconstellation

Avec le succès du lancement de ce soir, SpaceX a maintenant plus de 1000 satellites Starlink en orbite. Et il y a beaucoup plus de lancements à venir; La constellation Starlink initiale de SpaceX sera composée de 1440 satellites, et la société a demandé l’approbation pour des dizaines de milliers Suite.

La société a lancé sa constellation massive, qui est plus nombreuse que toute autre constellation actuellement en orbite, dans le but primordial de connecter le globe.

À cette fin, SpaceX a conçu une flotte de satellites à large bande à panneaux plats qui survoleront la Terre, offrant aux utilisateurs du monde entier une couverture Internet.

Le vol de ce soir survient quelques jours seulement après que SpaceX a commencé à offrir des précommandes au public. La semaine dernière, la société a ouvert son site Web aux clients potentiels sur la base du premier arrivé, premier servi, tandis que la société mène une phase de test bêta internationale et nationale approfondie.

Les utilisateurs potentiels peuvent commander du matériel et s’inscrire au service, ce qui pourrait prendre six mois ou plus pour devenir disponible, selon le site Web.

SpaceX a commencé sa phase de test bêta «mieux que rien» en 2020, alors que la société laissait ses employés mettre à l’épreuve le service satellite en plein essor.

Le fondateur et PDG de la société, Elon Musk, a déclaré qu’il faudrait qu’il y ait entre 500 et 800 satellites Starlink en orbite avant que la couverture puisse commencer à se déployer. Une fois cette étape franchie, l’entreprise a commencé à tester son nouveau service.

Les premiers rapports des employés indiquaient que le service fonctionnait et permettait même la diffusion en continu de plusieurs programmes haute définition en même temps. Peu de temps après, SpaceX a invité les utilisateurs à commencer à tester son service, tout en continuant à lancer de plus en plus de satellites.

L’entreprise a obtenu la permission de commencer à déployer son service auprès des utilisateurs au Royaume-Uni plus tôt cette année et a même attrapé son premier client canadien en décembre dernier.

La Première nation de Pikangikum a pu utiliser le service pour connecter ses membres et donner accès à des programmes d’éducation ainsi qu’à la télémédecine et plus encore.

La très grande année de SpaceX: Lancement d’astronautes, tests de vaisseaux spatiaux et plus

Carénages tombants

GO Mme Tree et GO Mme Chief, les deux bateaux équipés de filets de SpaceX sont également stationnés dans l’Atlantique. Le duo dynamique récupérera le cône de nez de la fusée (autrement connu sous le nom de carénage de charge utile), après que les deux pièces soient retombées sur Terre.

Équipés d’un logiciel de navigation et de parachutes spéciaux, les deux moitiés de la coque de protection se guideront vers la Terre et seront très probablement évacuées hors de l’eau après les éclaboussures.

Parfois, SpaceX attrape les carénages qui tombent dans les airs, mais cela dépend des vents et des conditions météorologiques. Les efforts de récupération sont généralement annoncés par SpaceX 45 minutes après le décollage.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.