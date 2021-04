SpaceX lance 60 autres satellites Starlink en orbite et lance un atterrissage de fusée

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite mercredi après-midi (7 avril) et a réussi un atterrissage en mer pour couronner une mission réussie.

La fusée vétéran Falcon 9 a décollé du Space Launch Complex 40 ici à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 12 h 34 HAE (16 h 34 GMT), marquant le 10e lancement de la société de l’année.

« Falcon 9 a décollé avec succès de la station spatiale de Cap Canaveral en transportant notre pile de satellites Starlink en orbite », a déclaré Jessie Anderson, ingénieur de fabrication SpaceX, lors d’une webdiffusion en direct du lancement.

Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant sur le drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours », pour son septième atterrissage réussi.

Image 1 sur 2 Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant 60 satellites Internet Starlink décolle du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride le 7 avril 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 2 Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant 60 satellites Internet Starlink décolle du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride le 7 avril 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

SpaceX poursuit le rythme de lancement rapide établi l’année dernière, alors que le constructeur de fusées basé à Hawthorne, en Californie, a célébré son 10e lancement jusqu’à présent en 2021. La majorité de ces lancements ont été les propres satellites Starlink de SpaceX, alors que la société s’approche de remplir son premier lancement. constellation Internet de 1 440 satellites à large bande.

Bien que cette constellation puisse éventuellement compter des dizaines de milliers de satellites, SpaceX a la permission d’en lancer jusqu’à 30 000, avec une option pour encore plus.

Les prévisionnistes de l’escadron météorologique de la 45e Escadre spatiale ont prédit des conditions favorables au lancement et la météo n’a pas déçu. Ce n’était rien d’autre que le ciel bleu au-dessus de la côte spatiale aujourd’hui alors que la fusée Falcon 9 est montée en orbite.

Sept vols

Le booster du lancement d’aujourd’hui, appelé B1058, fait partie de la flotte de boosters éprouvés en vol de SpaceX. Le pilote vétéran a maintenant sept lancements et atterrissages à son actif et est rapidement devenu l’un des chefs de file de la flotte.

Le B1058 a fait ses débuts il y a près d’un an, car il est devenu le premier à arborer le logo emblématique du ver de la NASA. « Le ver est de retour », l’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine tweeté à l’époque.

Le logo emblématique du ver rouge a été créé dans les années 1970 et utilisé pendant un certain temps avant que l’agence spatiale ne s’appuie uniquement sur son autre symbole emblématique – la boulette de viande de la NASA.

Bien que la boulette de viande soit toujours le logo principal, la NASA a choisi de présenter le ver dans ses missions avec équipage. Le script autrefois rouge vif est maintenant sombre et suintant, résultat de ses nombreux voyages dans l’espace et retour.

La B1058 a été la première fusée commerciale à livrer des astronautes à la Station spatiale internationale dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA. C’est un premier vol historique, la mission Crew Dragon Demo-2, qui a décollé du Pad 39A au Kennedy Space Center ici en Floride le 30 mai 2020, a marqué la première fois que des astronautes ont décollé du sol américain depuis la fin du programme de navette en 2011.

Après cela, le propulseur a volé une deuxième fois en juillet 2020, livrant un satellite de communication dans l’espace pour l’armée sud-coréenne.

Le propulseur a également livré la première capsule de cargaison Dragon améliorée à la station spatiale en décembre 2020 et est entré à nouveau dans l’histoire en janvier en tant que propulseur permettant de mettre en orbite le plus de satellites en une seule charge utile. Cette mission de covoiturage, baptisée Transporter-1, a déposé un record de 143 petits satellites dans l’espace. (Le précédent record était détenu par l’agence spatiale indienne pour le lancement de 104 petits satellites en 2017.)

Il s’agit du 113e vol global du Falcon 9 et du 59e vol d’un booster d’occasion et remis à neuf. En fait, chaque lancement de SpaceX jusqu’à présent en 2021 a été effectué sur une fusée ayant fait ses preuves en vol.

La mission marque également le cinquième atterrissage réussi consécutif pour SpaceX, après que la société ait perdu l’un de ses six volants le 15 février lorsque la fusée a perdu un moteur pendant le vol et a ensuite échoué à atterrir sur le drone, mettant fin à plus de deux douzaine de séquence de capture.

SpaceX a attribué l’anomalie à un arrêt en vol de l’un des moteurs. Le premier étage de la fusée est propulsé par neuf moteurs Merlin 1D et est conçu pour pouvoir mener à bien sa mission même si l’un des moteurs s’arrête prématurément.

Malheureusement, la fusée n’a pas pu se ralentir suffisamment pour atterrir sur le drone comme prévu. Les responsables de l’entreprise ont souligné que si la perte d’un propulseur est malheureuse, l’objectif principal de chaque mission est toujours de livrer la charge utile en toute sécurité sur son orbite prévue. Tout ce qui dépasse cela est un bonus.

Cependant, disposer d’une flotte de fusées éprouvées en vol permet à SpaceX de suivre sa cadence de lancement rapide.

Un booster de fusée SpaceX Falcon 9 pose un atterrissage sur le drone Bien sûr que je t’aime toujours dans l’océan Atlantique après le lancement de 60 satellites Starlink le 7 avril 2021. C’était le septième vol de la fusée. (Crédit d’image: SpaceX)

Expansion de la constellation

Avec le succès du lancement d’aujourd’hui, SpaceX a lancé un total de plus de 1 400 satellites Starlink en orbite, dont certains ne sont plus opérationnels. Cela remplit presque le quota initial de l’entreprise, car certains l’ont désorbé. Et il y a beaucoup plus de lancements à venir alors que la société a demandé l’approbation pour des dizaines de milliers d’autres.

SpaceX a lancé sa gigantesque constellation Internet, avec un objectif majeur: connecter le globe. À cette fin, les ingénieurs de l’entreprise ont conçu une flotte de satellites à large bande à panneaux plats pour survoler la Terre, diffusant une couverture Internet vers les utilisateurs du monde entier, en particulier ceux des zones rurales et éloignées qui autrement n’auraient pas de connectivité.

Actuellement, Starlink est toujours dans sa phase de test bêta avec des utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande en mesure d’accéder au service. SpaceX prend des précommandes en vue du déploiement de ses services commerciaux complets plus tard cette année. Les utilisateurs potentiels peuvent commencer à réserver le service avec un dépôt de 99 € dès maintenant en s’inscrivant sur le site Web de l’entreprise.

SpaceX n’est pas la seule entreprise à aspirer à connecter le monde. OneWeb, Amazon et Telstar ont tous prévu des constellations. Cependant, OneWeb est actuellement le seul autre service avec des satellites réels dans l’espace.

La société basée à Londres a lancé 36 de ses satellites le mois dernier sur un Soyouz russe alors qu’elle travaille pour remplir sa constellation prévue contenant 650 satellites. (À ce jour, OneWeb a lancé cinq des 19 missions prévues.)

Carénages tombants

Les deux moitiés de carénage présentées dans la mission d’aujourd’hui ont déjà volé, et avec un peu de chance, elles voleront à nouveau bientôt.

Autrement dit, s’ils atterrissent intacts. Avec l’aide de parachutes à bord, le matériel en forme de coquille s’écrasera doucement dans l’océan Atlantique et sera tiré de l’eau par le dernier bateau de SpaceX, un navire rose et bleu vif nommé Shelia Bordelon.

Participant à sa deuxième mission, Shelia Bordelon utilisera une grue embarquée pour récupérer les carénages. On ne sait pas si ce bateau sera un membre permanent de la flotte ou s’il aide simplement à court terme.

SpaceX retire officiellement ses doubles capteurs de carénage – GO Mme Chief et GO Mme Tree – et s’appuiera sur d’autres navires de récupération pour récupérer les carénages qui tombent à l’avenir.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.