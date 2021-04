SpaceX identifie la cause du crash du prototype du Starship SN11

Nous savons maintenant pourquoi la dernière version de SpaceX Vaisseau spatial Le prototype a pris feu la semaine dernière.

Le véhicule en acier inoxydable, connu sous le nom de SN11 (« Serial No. 11 »), a été lancé sur un vol d’essai mardi dernier (30 mars) depuis les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique.

Le SN11 a grimpé à une altitude maximale de 10 km (6,2 miles) comme prévu, et l’engin de 165 pieds de haut (50 mètres) a également vérifié un certain nombre de cases en descendant. Mais SN11 n’a pas collé son atterrissage, explosant à la place dans une énorme boule de feu – à cause d’un problème de plomberie, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk annoncé aujourd’hui (5 avril).

Vidéo: Regardez le lancement du Starship SN11 de SpaceX lors d’un vol d’essai

« La phase de montée, la transition vers l’horizontale et le contrôle pendant la chute libre étaient bons. Une fuite de CH4 (relativement) petite a provoqué un incendie sur le moteur 2 et une partie frite de l’avionique, provoquant un démarrage difficile lors de la tentative d’atterrissage dans une turbopompe CH4. à dimanche, » Musk a déclaré via Twitter aujourd’hui .

Le CH4 est le méthane, le propulseur du puissant moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Et un «démarrage difficile» fait référence à l’allumage lorsqu’il y a trop de carburant dans la chambre de combustion et que la pression est donc trop élevée – ce n’est une bonne chose pour aucun moteur.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système de transport se compose de deux éléments, qui seront tous deux entièrement réutilisables: le vaisseau spatial Starship et un propulseur géant de premier étage appelé Super Heavy.

Starship et Super Heavy seront propulsés par des Raptors – six pour le dernier Starship et environ 30 pour l’énorme booster, a déclaré Musk. SN11 arborait trois Raptors, tout comme chacun de ses trois prédécesseurs, SN8, SN9 et SN10, qui ont été lancés sur des vols d’essai de 6 miles de haut en décembre, février et début mars, respectivement.

Les quatre vols étaient globalement similaires, les prototypes fonctionnant bien jusqu’à la toute fin. SN10 a même atterri en un seul morceau, en fait, mais a explosé environ huit minutes plus tard .

SpaceX continuera d’essayer d’obtenir le bon atterrissage. La société a déjà construit le prochain prototype de Starship, connu sous le nom de SN15, et il devrait bientôt prendre son envol. (Oui, SpaceX passe directement de SN11 à SN15.)