SpaceX et le milliardaire américain ligoté pour le premier vol «  entièrement civil  » en orbite prévu pour la fin de 2021

SpaceX a annoncé lundi son intention de lancer cette année la première mission entièrement civile sur l’orbite de la Terre, dirigée par un milliardaire de la technologie qui prévoit de tirer au sort l’un des endroits à bord de l’engin. L’entrepreneur Jared Isaacman sera accompagné de trois autres astronautes novices pour un voyage de plusieurs jours dans l’espace, dont un heureux gagnant d’un dessin. «C’est une aventure unique dans une vie: un voyage dans l’espace extra-atmosphérique sur le premier vol spatial entièrement civil», selon un site Internet dédié à la mission.

SpaceX, la société créée par Elon Musk, a déclaré qu’Isaacman «fait don des trois sièges à ses côtés … à des personnes du grand public qui seront annoncées dans les semaines à venir».

Le lancement du vaisseau spatial Dragon est prévu pour « au plus tôt le quatrième trimestre de cette année », a déclaré la société. Un siège ira à un travailleur de l’hôpital de recherche pour enfants St Jude, qui traite les cancers infantiles et les maladies pédiatriques. Le second doit être choisi parmi ceux qui participent à la tombola et sont encouragés à faire un don à l’hôpital.

Un troisième sera choisi par un panel de juges d’entrepreneurs qui utilisent un outil de commerce électronique de la société Isaacman, Shift4 Payments.

Les trois membres d’équipage « recevront une formation d’astronaute commerciale par SpaceX sur le lanceur Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon », ainsi que la mécanique orbitale et les tests de résistance, y compris le fonctionnement en micro ou en apesanteur, indique le communiqué.

SpaceX dit que pendant la mission de plusieurs jours, les astronautes seront en orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes.

Après la mission, le vaisseau spatial rentrera dans l’atmosphère pour un atterrissage sur l’eau au large des côtes de Floride.

À la mi-novembre 2020, quatre astronautes ont été transportés avec succès en orbite par une capsule SpaceX Crew Dragon et sont montés à bord de la Station spatiale internationale.

La capsule Dragon était devenue une semaine auparavant le premier vaisseau spatial à être certifié par la NASA depuis la navette spatiale il y a près de 40 ans. Son véhicule de lancement est la fusée SpaceX Falcon 9 réutilisable.

À la fin de ses missions, le Crew Dragon déploie des parachutes puis éclabousse dans l’eau, comme à l’époque d’Apollo.

La NASA s’est tournée vers SpaceX et Boeing après avoir fermé le programme de navette spatiale à damier en 2011, qui a échoué dans ses principaux objectifs de rendre les voyages spatiaux abordables et sûrs.

L’agence aura dépensé plus de 8 milliards de dollars pour le programme Commercial Crew d’ici 2024, dans l’espoir que le secteur privé puisse prendre en charge les besoins de la NASA en «orbite terrestre basse» afin qu’elle soit libérée pour se concentrer sur les missions de retour sur la Lune et puis sur Mars.

En plus de la première mission commerciale, SpaceX devrait lancer deux autres vols avec équipage pour la NASA en 2021, dont un au printemps, et quatre missions de ravitaillement en carburant au cours des 15 prochains mois.

