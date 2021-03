SpaceX et la NASA signent un accord de sécurité: les satellites Starlink se coordonneront pour éviter toute collision avec des engins spatiaux et des satellites

L’orbite terrestre commence à se remplir. Avec chaque année qui passe, de plus en plus de satellites et d’engins spatiaux gravitent autour de la Terre et de plus en plus d’objets finissent dans l’espace abandonné. Le principal problème avec ceci est les collisions possibles qui peuvent se produire, et pour éviter cela La NASA a signé un accord de sécurité avec la société qui met en orbite des dizaines de satellites par mois: SpaceX.





Les satellites d’Elon Musk ne sont pas du goût de tous les astronomes, et rendent également l’observation spatiale difficile peut être un problème en raison de collisions possibles. Il y a déjà des inquiétudes avec « seulement » environ 1 000 satellites Starlink en orbite. Le pire sera quand il y aura 12 000 voire 42 000 satellites que SpaceX veut mettre en orbite.

La NASA et SpaceX ont signé un accord qui, en principe, cela aidera à éviter les collisions de satellites et de navires là-bas dans l’espace. Les satellites de la constellation Starlink s’éloigneront automatiquement des vaisseaux spatiaux, des sondes et des satellites de la NASA s’ils s’approchent ou passent par leur chemin. C’est un accord qui permet « un niveau plus profond de coordination, de coopération et de partage de données », selon la NASA.

Les satellites Starlink sont équipé de capteurs et de GPS pour déterminer votre position exacte et le chemin qu’ils vont suivre. De même, ils disposent d’un propulseur ionique qui leur permet de modifier leur trajectoire si nécessaire. En fait, ils peuvent le faire de manière autonome.

La NASA dit qu’ils fonctionneront normalement comme d’habitude attendre que les satellites Starlink s’éloignent s’ils interfèrent sur une trajectoire. La seule exception serait si SpaceX indique le contraire, ce qu’il fera au cas où il ne pourrait pas mettre ses satellites de côté à temps.

Une orbite terrestre bondée

Le défi d’éviter les accidents dans l’espace augmente à mesure que de plus en plus de satellites Starlink sont déployés. L’entreprise aérospatiale privée a pour objectif de fournir une couverture Internet par satellite dans le monde entier, et pour cela a besoin de nombreux satellites en orbite tous les angles de la planète.

Mais les satellites Starlink ils ne sont pas les seuls en orbite. Des dizaines d’autres abandonnés sont en orbite autour de la Terre comme des débris spatiaux. Certaines propositions visent à y remédier en capturant les débris spatiaux ou en allongeant la durée de vie des satellites par exemple. Pendant ce temps, la Station spatiale internationale vient de se débarrasser de 2,9 tonnes de vieilles batteries.

Via | POT