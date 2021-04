SpaceX et la NASA retardent le lancement de l’astronaute Crew-2 à vendredi en raison de la météo

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX et la NASA ont retardé de 24 heures le prochain lancement de quatre astronautes vers la Station spatiale internationale en raison de conditions météorologiques défavorables le long de la trajectoire de vol.

Une capsule SpaceX Crew Dragon et une fusée Falcon 9 devaient lancer la mission, appelé Crew-2 , tôt jeudi (22 avril) depuis le Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA ici en Floride. Mais aujourd’hui, la NASA a annoncé le retard d’un jour, invoquant de mauvaises conditions météorologiques le long de la trajectoire de vol de la fusée. Au lieu de cela, SpaceX vise maintenant un lancement vendredi (23 avril). Le décollage est prévu pour 5 h 49 HAE (9 h 49 GMT).

« Je suis sûr que vous avez entendu dire que vous avez probablement entendu dire que nous allons devoir retarder d’un jour », a déclaré aux journalistes Bob Cabana de la NASA, directeur du Kennedy Space Center, lors d’un briefing du matin. « Nous n’allons pas pouvoir lancer demain matin. »

« Bien que le temps soit probablement superbe ici sur le site de lancement, nous nous inquiétons du vent en aval et de la hauteur des vagues en cas d’interruption », at-il ajouté.

Dragon d’équipage est équipé d’un système d’évacuation spécial de lancement qui permet au véhicule de pousser l’équipage en sécurité en cas d’urgence pendant la remontée. En tant que tel, l’équipe météorologique de la 45e Escadre spatiale doit surveiller non seulement la météo sur le site de lancement, mais aussi la météo le long de la trajectoire de la fusée ainsi que tout site d’atterrissage potentiel où la capsule pourrait potentiellement éclabousser dans le cas improbable d’un in vol abandonné.

Mardi, l’agent météorologique de lancement Brian Cisek de la 45e Escadre spatiale a déclaré à 45secondes.fr que le temps se préparait. très favorable pour le lancement , avec des conditions améliorées à 90% favorables vendredi. Cisek a déclaré que cela était dû à un front de haute pression qui se déplaçait dans la région et repoussait les tempêtes qui sévissaient sur la côte spatiale plus tôt dans la semaine.

« Dès que ce front sera franchi, ce sera absolument magnifique vendredi matin », a déclaré Cabana. « Alors nous allons lancer alors. »

De gauche à droite: les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet et l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide posent pour une photo de groupe dans le bras d’accès de l’équipage. (Crédit d’image: SpaceX)

L’équipage international sur Dragon comprend les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet et l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Ahkihiko Hoshide. Ils resteront sur la station pendant six mois, menant une pléthore d’expériences de recherche avant de rentrer à la maison plus tard cette année.

Si le lancement de vendredi se déroule comme prévu, les astronautes de l’équipage 2 seront attachés dans la capsule Dragon tôt vendredi matin et arriveront à la Station spatiale internationale samedi à 5 h 10 HAE (9 h 10 GMT). Les astronautes Crew-2 rejoindront sept autres membres d’équipage déjà à bord de la station spatiale, y compris les quatre astronautes de la mission Crew-1 de SpaceX pour la NASA qui devraient revenir sur Terre le 28 avril.

SpaceX est l’une des deux sociétés commerciales avec des contrats de plusieurs milliards de dollars pour faire voler des astronautes pour la NASA. (L’autre société est Boeing, qui n’a pas encore piloté d’astronautes.) Crew-2 est le troisième vol en équipage de SpaceX pour la NASA après le lancement de Crew-1 en novembre 2020 et une mission Demo-2 en mai 2020.

