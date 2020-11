SpaceX et la NASA retardent le lancement de l’astronaute Crew-1 à dimanche en raison des conditions météorologiques de récupération des fusées

Les quatre astronautes de la mission Crew-1 de la NASA et de SpaceX à la Station spatiale internationale posent pour un portrait lors d’une répétition de lancement au Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 12 novembre 2020. Ils sont (de gauche) : L’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi et les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Shannon Walker et Victor Glover.

(Crédit d’image: Soichi Noguci / JAXA / NASA)