SpaceX et Axiom Space signent un accord pour trois missions privées Crew Dragon vers l’ISS

03 juin 2021 14:48:21 IST

Axiom Space a signé un accord avec SpaceX pour trois vols commerciaux supplémentaires vers la Station spatiale internationale. Les équipages privés seront lancés dans la capsule Crew Dragon de SpaceX qui est actuellement utilisée par la NASA pour lancer leurs astronautes. Axiom Space se prépare déjà pour sa première mission privée – Mission Axe-1 – qui devrait avoir lieu au plus tôt en janvier 2022. Le vétéran de la NASA Michael Lopez-Alegria sera le commandant de cette mission. Trois hommes d’affaires – Larry Conner, un Américain, Mark Pathy, un Canadien, et Eytan Stibbe, un Israélien – le rejoindront.

Le mois dernier, Axiom a annoncé qu’une autre ancienne astronaute de la NASA, Peggy Whitson, commanderait le vol Ax-2 proposé vers l’ISS. Elle sera rejointe par le champion GT de course John Shoffner en tant que pilote. Les noms du reste de l’équipage n’ont pas été annoncés.

Les trois autres missions pourraient être lancées en 2023, a rapporté Le bord, mais c’est provisoire. Les missions – Ax-2, Ax-3 et Ax-4 – se dérouleront à six mois d’intervalle et dureront toutes environ huit jours. Les dates et horaires réels n’ont pas encore été annoncés car cela est soumis à l’approbation de la NASA. L’agence spatiale américaine et un panel de partenaires internationaux gèrent le programme de l’ISS. Autre détail inconnu : les noms des équipages des deux dernières missions et l’accord financier conclu entre les deux sociétés aérospatiales privées.

« Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre partenariat avec Axiom pour rendre les vols spatiaux habités plus accessibles à un plus grand nombre de personnes », a déclaré Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l’exploitation de SpaceX dans un communiqué. déclaration. « Une nouvelle ère dans les vols spatiaux habités est arrivée. »

Selon la Nasa communiqué de presse, les quatre membres d’équipage s’entraîneront pour leur vol avec la NASA, des partenaires internationaux et SpaceX. Ils seront familiarisés avec les systèmes, les procédures et la préparation aux situations d’urgence de l’ISS et du Crew Dragon.

La capsule Crew Dragon a déjà effectué trois précédents vols spatiaux habités avec des astronautes de la NASA et ses partenaires, dans le cadre du contrat de SpaceX avec le programme d’équipage commercial de la NASA. La mission Ax-1 sera le premier équipage entièrement privé d’Axiom qui sera lancé et restera dans le laboratoire en orbite.

Touristes de l’espace

Cependant, ce ne sera pas la première fois que SpaceX emmène des particuliers dans l’espace. La société spatiale Elon Musk a déjà signé un accord avec le milliardaire Jared Isaacman pour son Inspiration4 vol spatial. Le milliardaire a choisi trois heureux gagnants pour faire partie de ce voyage tous frais payés à bord d’un Crew Dragon. Ils ne séjourneront pas à l’ISS mais feront le tour de la Terre pendant trois jours. Le vol doit être lancé en septembre.

L’équipage d’Inspiration4 comprend l’enseignant Sian Proctor, l’ancien lanceur de missiles de l’Air Force Chris Sembroski et la survivante du cancer des os Hayley Arceneaux. La capsule sera améliorée et son mécanisme d’amarrage habituel sera modifié et une fenêtre en forme de dôme sera ajoutée à sa place.

Selon Espace.com, Ax-1 ne sera pas le premier équipage privé à rester à l’ISS. La fusée russe Soyouz a transporté sept clients payants vers l’ISS de 2001 à 2009. Ils transporteront quatre autres touristes spatiaux d’ici la fin de l’année – le réalisateur russe Klim Shipenko et l’acteur Yulia Peresild en septembre, et le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et le producteur vidéo Yozo Hirano seront lancés en décembre.

Les grands projets d’Axiom

Les prochains vols spatiaux habités ne sont qu’un précurseur pour Axiom. Il a les yeux fixés sur de plus grandes choses. Nasa a choisi la société pour fournir un module privé pour la station spatiale en janvier 2020. Il s’agira d’un module habitable qui sera rattaché au port avancé du nœud Harmony de l’ISS fin 2024.

D’ici 2028, ce module pourra se détacher de l’ISS et orbiter librement en tant que module de base d’un avant-poste en orbite privé.

« Axiom a été fondée sur une vision de développement commercial durable de l’espace », a déclaré Michael Suffredini, président et chef de la direction d’Axiom. déclaration.

« Nous sommes sur la bonne voie pour permettre cet avenir en gérant les toutes premières missions privées vers l’ISS en tant que précurseur de notre développement de la première station spatiale commerciale au monde. SpaceX a ouvert la voie avec une capacité de lancement humain fiable et commerciale et nous sommes ravis de nous associer à eux pour un moment vraiment historique. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂